Thành Phố Orlando Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4

Orlando, 30-4-2018 - Hòa nhịp cùng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới và tại Việt Nam, thành phố Orlando đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày quốc hận 30-4 lần thứ 43 do Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida phụ trách gồm có ba buổi khác nhau: Lễ Tưởng Niệm, Biều Tình và Thắp Nến Cầu Nguyện.

TƯỞNG NIỆM. Lễ tưởng niệm Quốc hận 30-4 lần thứ 43 được tổ chức vào tối thứ Bảy 28/4/2018 lúc 6 giờ 30 tại hội trường Sorosis Woman Club đường Livingston, thành phố Orlando.







Tham dự có hầu hết đại diện các tôn giáo, đoàn thể, nhân sĩ, báo chí và rất đông đồng hương tại địa phương cũng như từ xa như Tampa, Miami, và vùng phụ cận. Đặc biệt có sự hiện diện của đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (BS Đỗ Văn Hội), Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida (Ông Nguyễn Văn Thuyết, Ông Lê Thanh Liêm… ), các hội đoàn đoàn thể và báo chí địa phương. Ngoài ra còn có một số cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam và gia đình.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng, mang nhiều ý nghĩa, được khai mạc bằng lễ rước quốc quân kỳ Mỹ Việt, mặc niệm, dâng hương, tế Nam và tế Nữ trước bàn thờ Tổ Quốc. Kế đến, Chủ tịch CĐVN Trung Tâm Florida là nữ Dược sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc đọc diễn văn chào mừng và nói về ý nghĩa của ngày Quốc Hận 30/4 là ngày đau thương của dân tộc, là ngày miền Nam Việt Nam tự do và trù phú đã bị cộng sản Bắc Việt xâm chiếm mang lại nghèo đói và khổ đau cho người dân hai miền Nam Bắc trong suốt 43 năm qua.





Thực khách sau phần nghi lễ tưởng niệm



Sau đó là phát biểu của đại diện CĐ Liên Bang Hoa kỳ, Tiểu Bang Florida, phần kể lại những kinh nghiệm ngày 30/4 với các nhân chứng sống BS Nguyễn Quốc Hiệp (nguyên Y sĩ Sư Đoàn Nhảy dù) , Ông Lê Hùng Tòng, người đến Mỹ lúc nhỏ trước 1975, tả lại cảnh đau lòng thắt ruột của ông khi nghe tin trên TV Mỹ về miền Nam rơi vào tay cộng sản ngày 30-4-1975; Gần đây, Ông đã nỗ lực vận động thành công nhiều thành phố tại Florida công nhận cờ vàng biểu tượng cho lý tưởng tự do của người Việt tỵ nạn), BS Cao Tấn Phương, cựu sĩ quan Quân Y kể lại ngày 30-4-1975 tại Tổng y viện Cộng Hòa, quân Cộng sản bắt ông phải săn sóc thương binh cộng quân trong lúc đó họ đuổi thương binh VNCH ra khỏi bệnh viện. Kế đến là nhạc đấu tranh về quốc hận và bữa cơm thân mật do ban tổ chức khoản đãi, thức ăn do các mạnh thường quân thân tặng.







Đặc biệt trong buổi tưởng niệm này rất nhiều giới trẻ tham dự và tham gia công tác tổ chức như văn nghệ, ẩm thực, tiếp tân, vệ sinh…

BIỂU TÌNH 30-4 TRÊN ĐƯỜNG PHỐ ORLANDO - Lúc 6 giờ chiều thứ Hai 30-4-2018, một cuộc biểu tình “bỏ túi” được CĐVN Trung Tâm Florida tổ chức tại góc đường Colonial và Mills, thành phố Orlando.





Hình phía trên bên trái: DS Nguyễn Đức Minh Ngọc, CT. CĐVN/TT/FL đứng cuối bên phải.



Mặc dù là ngày làm việc, nhiều thành phần trong cộng đồng đã có mặt, cờ vàng và biểu ngữ đòi nhân quyền cho Việt Nam bay phất phới hai bên đường phố Orlando, xe chạy ngang bóp còi hưởng ứng. Ngoài Ban Chấp Hành và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng còn có Ông Lưu Văn Tươi, Ông bà BS Đỗ Văn Hội đại diện CĐ Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Ông Nguyễn Văn Thuyết (CT CĐ Tiểu bang), BS Bùi Quang Dũng, Ô. Châu Ngọc An, Ô. Nguyễn Trung Châu, Ô. Vũ Hồng, Ô. bà Nguyễn Dỏi, Ô. Phạm Bá Phú, Ô. Phạm Ngọc Cửu, Ô. bà Phan Thành Lương, Võ Sư Vũ Đức Thọ, Ô. Trần Đệ (ngồi xe lăn)….., đại diện các đoàn thể như Gia Đình Mũ Đỏ (Ô. Võ Phú Hiệp), Thiết Giáp (Ô. Trịnh Tuấn Anh), Hải Quân (Ô. Hoàng Mộng Lương…), Không Quân, Võ Khoa Thủ Đức (Ô. Huỳnh Thành Nhơn và các thành viên), Hội Cao Niên (Ô. Trần Minh Trung và các thành viên), Cảnh Sát Quốc Gia (Ô. Vũ Quang Trung), Bà Thương Cúc, Nhóm Thân hữu Pine Hilles, báo chí (Báo Trẻ, báo Diều Hâu, Gia Đình…) và nhiều đồng hương già trẻ nam nữ đều có mặt.

ĐÊM THẮP NẾN và CẦU NGUYỆN NGÀY 30-4 - Tiếp theo cuộc biểu tình, buổi tối là đêm thắp nến và cầu nguyện vào lúc 7 giờ 30 trong nhà hàng Little Saigon. Sau phần chào cờ, mặc niệm, DS Nguyễn Đức Minh Ngọc, chủ tịch Ban Chấp Hành CĐVN TT/Fl đã phát biểu nói lên ý nghĩa đêm thắp nến tưởng niệm. Nhân dịp này cô mong được quý chú bác, anh chị em giúp đỡ để cộng đồng mà Ban Chấp Hành hầu hết là thành phần trẻ, thuộc thế hệ thứ hai, được lớn mạnh và thành công. Ông Trương Quang Hiếu (PCT Nội Vụ), Nha Sĩ Nông Thanh Nhung (thủ quỹ), anh Nguyễn Thanh Sơn (đặc trách xây dựng), DS Trần Minh Thống (Hội Đồng Đại Diện), các anh chị em Ban văn nghệ và nhiều người khác đã trách nhiệm điều hợp. Kế đó là phần phát biểu ngắn của quý Ông Lưu Văn Tươi, Châu Ngọc An, Trịnh Tuấn Anh, BS Bùi Quang Dũng, Ô. Nguyễn Văn Thuyết, Ô. Nguyễn Trung Châu, Đinh Khắc Vinh, Vũ Quang Trung, Nguyễn Hữu Cang, Chị Tuyết Mai, BS Đỗ Văn Hội, tất cả đều bày tỏ cảm xúc về ngày Quốc Hận 30-4, cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ, đồng bào nạn nhân siêu thoát và phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát ách độc tài cộng sản.







Sau đó là phần thắp nến rất trang nghiệm và cảm động khi mọi người cầm nến trong tay lắng nghe lời tưởng niệm do ông Phạm Ngọc Cửu (Trưởng Nhóm Pine Hills) tuyên đọc, tất cả đều hướng lòng về Tổ Quốc thân yêu, sau đó lần lượt đặt nến trên bàn sắp theo hình chữ S tượng trưng cho đất nước hiện còn nằm dưới ách độc tài, toàn trị của cộng sản VN và nguy cơ mất nước vào tay Tàu Cộng.

Buổi sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 lần thứ 43 của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida đã kết thúc lúc 10 giờ tối trong nỗi bùi ngùi và thương tiếc của mọi người.

BT tường trình cho CĐVN / TT / FLORIDA

