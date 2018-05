Afghan: Quân Số An Ninh Giảm 10% Trong 12 Tháng Qua

KABUL - Nhân số của quân đội và cảnh sát quốc gia Afghanistan giảm 10% trong 12 tháng qua trong lúc quân nổi dậy Taleban tiếp tục tấn công thủ đô Kabul bằng quyết tử đánh bom thí mạng.Phúc trình của “thanh tra tái thiết Afghanistan - hay SIGAR) cho biết: loạn quân tăng quyền kiểm soát dân số trong khi lực luợng an ninh giảm 10.6% quân số, phần lớn do sự sút giảm nhân số của cảnh sát.Dân sống dưói quyền kiểm soát cuả Taleban ước luợng 12% so với 9.6% trong năm trước.SIGAR ước luợng 65% trong số 34.6 triệu dân Afganistan sinh sống trong vùng kiểm soát hay ảnh hưởng của Kabul tính vào Tháng 1-2018.Phần còn lại sinh sống tại các vùng tranh chấp, theo tường thuật của al-Jazeera.Hôm Thứ Hai, Taleban đánh bom tại trung tâm Kabul, 9 trong số tử vong là phóng viên.Bình luận về bạo động tại Afghanistan, bộ trưỏng quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói: đó là hành động của phe không thể thắng bằng bầu cử phổ thông.