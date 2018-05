San Diego: Ông VN Bị Con Trai Bắn Chết

SAN DIEGO - Một người đàn ông bị bắn chết tại nhà ở Scripps Ranch thuộc Quận San Diego bởi người con trai vị thành niên của ông đã được cảnh sát xác nhận.Cảnh sát San Diego nói rằng ông Thanh Pham, 45 tuổi đã chết vào tối Chủ Nhật sau khi ông bị bắn ít nhất một lần tại nhà ở quãng đường mang số nhà 11200 của Affinity Court.Theo cảnh sát, các cảnh sát đáp ứng báo cáo vụ nổ súng tại khu chung cư đã tìm thấy ông Phạm bị thương nặng nằm trên nền phòng ngủ. Ông đã được tuyên bố chết sau đó không lâu.Các cảnh sát viên đã tìm kiếm trong khu vực người con trai 15 tuổi của nạn nhân, là người được xác nhận là nghi can nổ súng, nhưng không tìm ra ngay lúc đó.Vào sáng sớm Thứ Hai, cảnh sát đã nhận được báo cáo từ một nhân chứng là người đã phát hiện ra một người được tin là nghi can nổ súng tại quãng đường có số nhà 10100 của Scripps Poway Parkway.Các cảnh sát đã xác định địa điểm vị thành niên này và bắt hắn.Trang mạng 10News cho biết rằng nghi can vị thành niên này mang súng ngắn và nhiều băng đạn lúc bị bắt.