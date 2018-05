Ứng Viên Giám Đốc Di Trú Và Thuế Quan Của Trump Nghỉ Việc

WASHINGTON - Nhân vật đuợc TT Trump đề cử làm giám đốc cơ quan cưỡng chế di trú và thuế quan (hay ICE) sắp thôi việc, theo loan báo của Bộ nội an – mới đây, phe DC tại Thượng Viện nêu nghi vấn về lý do ICE không có lãnh đạo.Ông Thomas Homan 57 tuổi đã định nghỉ hưu từ đầu năm 2017 nhưng đuợc yêu cầu lưu nhiệm để làm việc quyền giám đốc ICE cho tới khi nội các Trump tìm đuợc người phụ trách thường trực. Đầu năm nay, ông thông báo: cần nghỉ việc từ giữa năm, để chăm lo gia đình, vì gia đình đã hy sinh nhiều.Ông Homan cũng ca ngợi các cấp nhân viên của ICE về công sức phục vụ trong lúc đối diện đả kích sai lạc và không công bằng từ chính khách cũng như truyền thông.Hôm Thứ Sáu tuần qua, 17 nghị sĩ của đảng DC hỏi tại sao Bộ nội an không phúc đáp các câu hỏi của Lập Pháp về đề cử ông Homan sau hơn 6 tháng.Tại Hạ Viện, chủ tịch ủy ban pháp chế là dân biểu CH Bob Goodlatte khen ngợi ông Homan là viên chức đưa ICE trở lại sứ mạng cốt lõi là cưỡng chế luật di trú và bảo đảm an toàn chung.Trong khi đó, liên đoàn dân quyền ACLU đã lập hồ sơ kiện ICE, thách thức các hành động gọi là “gây ly tán hàng ngàn gia đình”.