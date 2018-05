Hoa Thịnh Đốn: Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Năm 2018 Ở Eden Center

Trong lễ tưởng niệm Quốc Hận năm 2018 tại Hoa Thịnh Đốn.

Tuyết MaiCộng Đồng VN vùng Washington, D.C., MD&VA phối hợp cùng Liên Hội CCSVNCH/HTĐ&Phụ cận đã trang trọng tổ chức Lễ Tuởng niệm Quốc hận 30/4 lần thứ 43, vào lúc 8 giờ tối ngày 29 Tháng 4, 2018 ở Eden Center, Falls Church, VA.Măc dầu bây giờ đang là mùa Xuân, nhưng thời tiết trở lạnh khác thuờng, nhất là buổi lễ đuợc tổ chức vào tối Chủ Nhật, tuy nhiên cũng có đông đảo đồng hương tham dự để tưởng niệm Ngày Quốc Hận của dân tộc VN. Hiện diện trong buổi lễ này có nhiều quan khách ngoại quốc và nhiều đại diện tôn giáo.Chưong trình được điều hợp bởi CSVSQ Võ Bị Lưu Đức Tờ và Bà Bích Hà. Tại lễ đài có bàn thờ Tổ Quốc, có hình ảnh nhiều vị sĩ quan tuẫn tiết vì Tổ Quốc. Cờ vàng VNCH được hạ xuống nửa cột cờ trong tuần qua. Sau bốn mươi ba năm lưu vong, nhiều nguời Việt tỵ nạn trên khắp thế giới, vẫn mang theo trong tim cờ vàng, biểu tượng của quê hương VN dấu yêu và mơ ước một ngày về trong vinh quang.Mở đầu là nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt. Nhiều người cùng cất cao giọng hát quốc ca VNCH. Tiếng nhạc vang vang, trong lúc cờ vàng tung bay phất phới trong bầu trời lộng gió, đã gây xúc động trong lòng nhiều người thiết tha với Tổ Quốc. Hồn thiêng sông núi, anh linh của biết bao anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân như phản phất đâu đây, chứng giám cho những đứa con đất Việt, dù hơn bốn mươi năm xa quê hương, dù ở chân trời gốc biển nào, vẫn luôn hướng về quê mẹ và tri ơn những anh hùng vị quốc vong thân.Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt là lễ đặt vòng hoa, hình cờ vàng ở bàn thờ Tổ Quốc. Sau đó quý vị đại diện gồm Chủ tịch CĐ Đinh Hùng Cường, CT LH Nguyễn văn Tần và nhiều quan khách, quý vị đại diện tôn giáo dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc.Ông Lưu Đức Tờ đọc bài truy điệu những anh hùng vị quốc vong thân, những đồng bào đã oan thác bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, trong tiếng chiêng trống ngân vang.Trong dịp này Ông Đinh Hùng Cường , Chủ tịch CĐ HTĐ, MD&VA phát biểu, chúng ta tụ họp nơi đây để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4, năm thứ 43. Bốn mươi ba năm qua, đồng bào ở Việt Nam vẫn sống trong khổ cực, thiếu thốn, không có Tự do. Ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm những anh hùng của Quân Lực VNCH đã hy sinh cho Tự do và tưởng niệm đồng bào vô tội đã bị CS sát hại trong cuộc chiến vừa qua.Ông Cường nói tiếp, 30 Tháng 4 là ngày Quốc Hận và chúng ta có bổn phận phải tranh đấu. Thứ nhất là tranh đấu làm sao để cho thế giới biết rằng sự thất trận ngày 30/4 không do Quân Lực VNCH mà vì chúng ta bị bức tử. Chúng ta bị dồn đến tình thế là phải buông súng. Bên cạnh đó truyền thông và truyền hình của nước Mỹ đã nói sai lạc về cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải tranh đấu cho lẽ phải, cho công bằng cho QLVNCH .Gần đây cuốn phim VietNam War đã rất sai lầm và Cộng Đồng VN đã liên lạc với National Archives làm cuốn phim "Remember VietNam". Trong cuốn phim này, nói lên sự thật. Chúng ta đã tranh đấu và sẽ tiếp tục tranh đấu để cho thế giới và mọi người biết rằng không phải Quân Lực VNCH thất trận trong ngày 30/4 mà chúng ta bị bức tử. Chúng ta bị áp lực mà thất trận. Đó là những việc chúng ta phải làm: Thứ nhất là quang phục lại danh dự của người lính chiến QLVNCH. Thứ hai trong ngày Quốc Hận 30/4 năm nay chúng ta tiếp tục tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Viet Nam.Ông Cường nhắc lại chuơng trình tổ chức đặc biệt ngày Nhân Quyền cho Việt Nam năm nay (11 Tháng 5), do CĐ HTĐ, MD&VA, phối hợp cùng tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và SBTN-DC Võ Thành Nhân tổ chức. Đặc biệt Ngày Thứ Bảy 12/5 buổi sáng đi biểu tình trước Tòa Đại Sứ CS ở Washington, D.C. và buổi chiều có Đại Nhạc Hội ở Eden Center với Trúc Hồ ,Việt Khang và các ca sĩ của SBTN...Ông Tạ cự Hải, Cố vấn LHCCSVNCH/HTĐ&Phụ cận kêu gọi Quân, Cán, Chính VNCH hải ngoại đoàn kết để yểm trợ cho cuộc tranh đấu can trường của đồng bào trong nước, nhằm giải thể chế độ CSVN, đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho hơn 90 triệu dân Việt Nam. Đồng bào trong nước đặt biệt là thế hệ trẻ hiện nay đã vượt giới hạn của sự sợ hãi, đã can đảm đứng lên chống lại Đảng CSVN. Chúng ta còn một nửa đoạn đuờng, phải đi cho xong, kẽo quê huơng đợi chờ.Tiếp theo sau là phần phát biểu của nhiều quan khách ngoại quốc, quý vị đại diện tôn giáo và chuơng trình văn nghệ đấu tranh.Hình ảnh của Lan AnhMột vài hình ảnh Lễ tưởng niệm Quốc Hận năm thứ 43 trong: