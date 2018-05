Lễ Quốc Hận 30-4 Năm Thứ 43 Tại Seattle

Trong lễ Quốc Hận 30-4 tại Seattle.

Bài Huỳnh Bình & Ảnh/Đỗ NguyễnSeattle/WA.- Lúc 2giờ30 chiều Chủ Nhật ngày 29-4-2018, HĐĐK/CĐ/NVQG/TB.WA đã long trọng tổ chức tưởng niệm Quốc Hận 30-4 năm thứ 43 tại Hội Trường New Holly Gathering Hall 7054 32ND Ave S Seatle, WA 98118Thành phần tham dự khoảng 350 người gồm có quý Tổ chức, Hội đoàn, Đoàn thể, quý quan khách, quý chiến hữu và quý đồng hương.Về cơ quan truyền thông báo chí có VBMN, Người Việt ngày nay, Seattle Viet times, Seattle TV và Saigon Radio HD Digital.Mở đầu chương trình, MC Nguyễn Văn Bảo, cựu Thiếu Tá biệt Động Quân tuyên bố lý do khai mạc buổi lễ và giới thiệu thành phần quý quan khách hiện diện.Tiếp theo Ông Nguyễn Xuân Khanh, Chủ tịch HĐĐK/NVQG/TB.WA thay mặt ban tổ chức đôi lơi cám ơn quý quan khách và diễn trình đầy đủ về ý nghĩa buổi lễ.Sau đó đến phần truy điệu với tiết mục rước di ảnh Ngũ Hổ Tướng, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn và Trung Tá Nguyễn Văn Long để lên bàn thờ tổ quốc cùng đọc tiểu sử từng vị, rước và đặt vòng hoa làm lễ dâng hương tưởng niệm.Đặc biệt phần truy điệu do Ông Đỗ Thành Trung phụ trách với sự phối hợp của MC Đỗ Thành Trung, MC Triều Thanh và chị Phương Thu đọc văn tế và ngâm thơ tưởng nhớ đến các vị anh hùng liệt nữ đã hy sinh trong cuộc chiến cũng như đồng bào chiến nạn đã bỏ mình trên con đường trốn chạy CS hòa đồng với chiêng trống do ông Võ Trung Chánh và Dương Đình Long xen lẫn tiếng sáo chuyên nghiêp thánh thót của HQ Khiết phụ trách khiến không khí buổi lễ tăng thêm phần trang trọng.Đồng thời quý quan khách lần lượt lên dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc để tỏ lòng tưởng nhớ đến những vị anh hùng đã vị quốc vong thân.Nổi bật lời phát biểu cảm tưởng của giới trẻ là Joe Nguyễn và Thái Mỹ Linh đã làm quý khách hiện diện rất hãnh diện và quan tâm suy nghĩ về hậu duệ của cha ông.Một chương trình văn nghệ đấu tranh đặc sắc phụ họa khiến buổi lễ thật sôi động tràn đầy ý nghĩa từ đầu tới cuối chương trình.Ngoài ra phải kể đến công lao của quý Ông Lam Sơn, quý ông Nguyễn Tuấn và.quý cơ sở Bánh mì Tammy đã cung cáp đầy đủ ẩm thực và cà phê, nước uống cho quý khách tham dự buổi lễ.Đặc biêt Ông Bà Ký đã nhiệt tình hỗ trợ buổi lễ với với công sức và tài lực trong việc mua cờ VNCH và thuê phi cơ kéo cờ VNCH trên bầu trời Seattle trong 2 ngày: Ngày 29/4 khỏang 2 giờ chiều tới 3 giở chiều trước khi khai mac lễ tưởng niệm, phi cơ kéo cờ bay qua ngay hội trường trước sự chứng kiến rất đông đồng bào bên ngoài đang lưu tâm theo dõi. Kế tiếp ngày 30/4 khoảng 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, phi cơ lại tiếp tục kéo cờ VNCH trên bầu trời quanh vùng Seattle tới thủ phủ Olympia.Buổi lễ thành công tốt đẹp, mọi người hoan hỷ ra về sau khi được tham dự lễ kỷ niệm Quốc Hận 30-4 tràn đầy ý nghĩa.