Ra Biển, Lên Núi, Bác Sĩ, Chết Cá, Lao Động…

Xuân NiệmBãi biển Sầm Sơn hết chỗ chen chân… Bản tin VietnamNet kể: Chen nhau tìm chỗ tắm ở bãi biển Sầm Sơn…Sầm Sơn (Thanh Hóa) chiều hôm 30/4 thời tiết nắng nóng, khách du lịch khắp nơi đổ về tắm mát khiến dọc bãi biển không còn chỗ chen chân.Tương tự, Đà Lạt cũng chen chật người. Bản tin Kênh 14 kể: Đà Lạt chật kín du khách và phương tiện, các ngả đường ùn tắc kinh hoàng tối 30/4.Trong 2 đêm 29 và 30/4, Đà Lạt đã đón hàng nghìn du khách từ khắp nơi đến vui chơi và "trốn nóng", dẫn đến tình trạng ùn tắc khắp các ngả đường lớn nhỏ ở Đà Lạt, xe khách, xe du lịch và xe máy chen chân luồn lách qua những con đường dẫn ra Hồ Xuân Hương.Báo Lao Động kể: Đứng trước nguy cơ ngư trường ven bờ đang bị hủy diệt, chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã quyết liệt xử lý gần 330 tàu thuyền lạm dụng các thiết bị đánh bắt, khai thác mang tính tận diệt.Tình trạng này ngày một gia tăng, dường như ngày nào các lực lượng chức năng cũng kiểm tra, tịch thu được tàu thuyền mang những thiết bị đánh bắt hủy diệt cao như lồng bát quái, cào sắt, kích điện, xung điện..., khiến môi trường sống của các loại thủy sản ở khu vực tầng đáy đang có nguy cơ biến mất trên chính ngư trường được cho là phong phú, có bờ biển trải dài.Bản tin VOV kể: Không phải tất cả người lao động không chính thức đều nghèo, song nghèo đói lại là vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của lao động không chính thức.Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo cho biết, hơn 61% số lao động có việc làm trên thế giới, tương đương 2 tỷ người, đang kiếm sống trong nền kinh tế không chính thức.Tạp chí Giao Thông kể “Ồ ạt thi vào ngành Y: Cảnh báo hàng loạt bác sĩ thất nghiệp”…Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An, năm 2018 toàn tỉnh có 860 học sinh đăng ký vào ĐH Y Hà Nội, 2.058 em vào ĐH Y khoa Vinh....Nếu tình trạng đăng ký ồ ạt và chỉ tiêu đào tạo các trường ĐH Y vẫn duy trì như hiện nay, trong một tương lai gần sẽ xảy ra tình trạng khủng hoảng thừa, hàng loạt bác sĩ chật vật tìm việc hoặc thất nghiệp. Điều này cũng tạo ra “bi kịch” không kém hiện tượng hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ sư phạm thất nghiệp hiện nay.VTC kể: Hãi hùng bãi biển Đà Nẵng ngập ngụa rác ngày nghỉ lễ…Sáng 30/4, lượng lớn rác nằm trên bãi biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng và bãi tắm Mỹ Khê (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khiến người dân ngạc nhiên.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Quảng Ngãi: Cá chết trắng sông nghi do xả thải…Ngày 1/5, ông ông Huỳnh Ngọc Quận- Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng cho biết, sau khi khảo sát, đoàn kiểm tra nhận định, nguyên nhân gây cá chết nổi trắng sông Bàu Giang có thể là do nước thải từ một số cơ sở sản xuất bột sắn.Báo Pháp Luật kể chuyện Nghệ An: Hàng loạt phóng viên đài huyện không biết sẽ về đâu?Sau nhiều năm cống hiến hết mình với nghề, chỉ với mức lương vài ba triệu đồng mỗi tháng, phóng viên hợp đồng dài hạn đài truyền thanh truyền hình (TT-TH) các huyện tại Nghệ An bỗng rơi vào cảnh không biết đi về đâu... ...cuối tháng 12/2017, cả 4 phóng viên nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của đơn vị. Việc họ bị cắt hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc Đài sẽ không còn người làm chuyên môn nữa, mà 7 người còn lại là lãnh đạo, kế toán, BTV, chỉ còn lại 1 phóng viên làm nghiệp vụ.Hầu hết các phóng viên đều có quá trình 7-10 năm cống hiến với nghề, có người từng đạt được những thành tích trong các hội thi truyền hình. Đặc biệt trong đó có phóng viên Phan Thị Giang là vợ của Trung úy Phạm Văn Ngần, hiện công tác tại Hải đội 170, thuộc Vùng 1 Quân chủng Hải quân.Bản tin Zing kể: 'Vài giây nữa chắc máy bay tông sập hàng rào'…Theo chị Hoa, khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh, máy bay đột ngột thắng gấp. Khách xuống mặt đất mới biết máy bay hạ cánh nhầm vì đường băng đầy mảng bê tông, thùng sơn và rác.Ngày 30/4, gần một ngày sau vụ máy bay hạ cánh nhầm xuống đường băng không khai thác ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), chị Đỗ Hoa (quê Bình Dương) đã kể lại với Zing.vn sự cố hy hữu trên. Chị Hoa là một trong số hơn 200 hành khách có mặt trên chuyến bay đó.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện đinh Sài Gòn: Trong ngày 29 và 30-4, lực lượng chức năng phường An Phú Đông (quận 12, TP.SG) đã ra quân hút đinh và yêu cầu các điểm điểm vá, sửa xe trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn cam kết không rải đinh và các vật nhọn....Trong thời gian tới, UBND phường An Phú Đông tiếp tục tuyên truyền phát loa cảnh báo, vận động nhà dân có camera hướng ra quốc lộ 1 cung cấp những hình ảnh về các đối tượng rải đinh để hỗ trợ công an trong công tác kiểm tra xử lý, bắt quả tang.Báo Dân Trí kể chuyện Đà Nẵng: Hầm chui Điện Biên Phủ lại ngập nước…Sau trận mưa đêm từ tối 29/4 đến rạng sáng hôm nay (30/4), hầm chui ở nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng) lại bị ngập nước. Sự cố khiến xe cộ lưu thông qua hầm trở nên khó khăn.