Số Phận Ngôi Thánh Đường Niamatul Islamiyah

Trong bản danh sách viết bằng tiếng Anh, Những Thánh Đường và Tiểu Thánh Đường ở Thành Phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh Thành Phụ cận (Mosques and Suraus in Ho Chi Minh City and Neighbouring provinces), BĐD in vào năm 2002 và phát hành khắp nơi nhằm giới thiệu, quảng bá các nơi sinh hoạt Cộng Đồng Hồi Giáo ở Việt Nam, trong đó có tên Thánh Đường NIAMAT ISLAM (viết Niamatul Islamiyah thì đúng hơn) ở số 360 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3.