Lá Thư từ Đức Quốc: Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận (1975-2018), tổ chức tại Thủ đô Berlin/Đức Quốc ngày 28.04.2018

Thời tiết tại Berlin hôm 28.04.18 chắc có lẽ trời thương rất đẹp, nắng ấm trên 24 GradC nên khá nhiều người Việt yêu Tự Do Dân Chủ từ khắp nơi trên nước Đức, ngay cả từ Bỉ, Pháp, Đan Mạch và Thụy Điển cũng đã tụ tập về tham dự sinh hoạt đấu tranh do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e. V. (LHNVTN_CHLB Đức) với sự hổ trợ của Hội NVTNcs Moenchengladbach, Bremen, Hamburg, VietNam Haus ... tổ chức. Gồm bốn phần:





Phần 1: Biểu tình trước Sứ quán csVN





Cuộc biểu tình vào lúc 12 giờ sáng thứ bảy 28 tháng Tư năm 2018 trước Tòa Đại sứ Việt cộng đánh dấu 43 năm miền Nam VN bị cộng sản Bắc Việt với sự giúp đỡ về mọi mặt của Nga + Tàu và khối cộng sản quốc tế cưỡng chiếm miền Nam VN Tự Do vào ngày 30.04.1975, bắt đầu cho một sự cai trị độc tài, phi nhân đạo dưới chế độ "Xã Hội Chủ Nghĩa", nguyên nhân đưa đến thảm cảnh vượt biên, vượt biển đi tìm Tự Do của người Việt sau tháng Tư 1975 !.





May mắn được quá giang với người trong Ban tổ chức (BTC) nên tôi đến nơi biểu tình lúc 11h20 và thấy anh chị em trong Ban Tổ Chức (BTC) cùng một số thân hữu cũng vừa có mặt tại địa điểm biểu tình để chuẩn bị âm thanh (Hội NVTNcs Bremen + Hamburg + Thân hữu ở Berlin) cũng như "giương cờ Việt Nam Cộng Hoà, dựng biểu ngữ " lên!. Nhờ mỗi người giúp một tay vì thế mọi việc đã được giải quyết mau lẹ không trở ngại nào cả. Trong khi chờ đợi đồng hương lâu ngày gặp gỡ nên chào hỏi và hàn huyên với nhau. Trong dịp này riêng tôi cũng đã gặp lại một số bạn bè, thân hữu quen biết qua các sinh hoạt của NVTN ở Đức từ sau tháng Tư Đen 1975 cho đến nay.







Cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt cộng tại Berlin, bắt đầu lúc 12h00. Điều hợp viên là anh Tôn Vinh và anh Văn Rị. Sau khi chuẩn bị xong, đúng giờ anh Văn Rị (PCT nội vụ), Tôn Vinh (PCT ngoại vụ của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức) thay mặt BTC kêu gọi đồng hương chuẩn bị và tuyên bố cuộc biểu tình bắt đầu với những nghi thức thường lệ là Lễ Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà, cùng nhau hát vang bài quốc ca. Tiếp theo là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho lý tưởng Tự Do và chính nghĩa Quốc Gia cũng như những đồng hương thiếu may mắn đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm Tự Do và quân cán chính VNCH đã bị chết oan ức trong những trại tù mệnh danh là trại cải tạo của Việt cộng.



Sau đó, Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội NVTN tại CHLB Đức đã đại diện Liên Hội cũng như BTC chào mừng và cám ơn các tổ chức, hội đoàn và đồng hương về tham dự ngày tưởng niệm 43 năm Quốc Hận (1975-2018). Bs Mỹ Lâm sơ lược về ý nghĩa của cuộc biểu tình nhân ngày 30.4.1975 đối với cả dân tộc Việt Nam và đã nói với những nhân viên trong sứ quán Việt cộng có trụ sở ngay sau lưng ban tổ chức vả đoàn biểu tình, đại diện cho Cộng sản Việt Nam ở Đức là việc đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước là một hành động vi phạm nhân quyền của thế giới, vi phạm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là thành viên đã ký kết công nhận.

Ngoài ra còn có sự phát biểu của các ông Nguyễn Đình Phúc (HT Hội NVTNcs Hamburg), của ông Nguyễn Thành Văn đến từ tiểu bang NRW (đại diện đảng Việt Tân). Thêm vào đó là sự phát biểu cảm tưởng về ngày 30.4 của Nhà văn Đinh Lâm Thanh đến từ Pháp. Tất cả đều lên án sự chà đạp nhân quyền của nhà cầm quyền VC trong nước, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phong trào dân chủ ở VN. Tại đây ngoài những biểu ngữ bằng tiếng Đức + Việt (mời xem Video đính kèm): “Hèn với giặc – ác với dân”, Tự Do Báo Chí và Tôn Giáo cho VN, Formosa cút khỏi vN, “Tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam" .... đồng hương tỵ nạn hô vang khẩu hiệu với cả hai ngôn ngữ "đả đảo csVN bán nước, csVN hèn với giặc ác với dân, Nhân Quyền cho Việt Nam, Tự Do cho Việt Nam, Dân Chủ cho Việt Nam, "Chúng Ta Là Anh Em Dân Chủ“....

Đặc biệt là lời phát biểu cảm tưởng của hai bé khoảng 10 tuổi liên quan đến tình trạng vi phạm Tự Do và Dân chủ ở VN. Tuy còn bé nhưng nhờ hấp thụ nền tảng Tự Do ở xứ người hai bé đã lên án những vụ bắt giam các nhà đấu tranh dân chủ của csVN ở quê nhà.



Nhiều đồng hương tỵ nạn đã tham dự cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt cộng. Về tuổi thì có nhiều thế hệ: từ các bé khoảng 10 tuổi cho đến bác Tâm gần 95 tuổi. Nói về khoảng cách thì xa nhất là các đồng hương đến từ Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển. Ngoài đồng hương tỵ nạn tại Berlin còn có nhiều hội đoàn/ tham dự viên đến từ Hamburg và các nơi khá xa cách Berlin hơn 400km & 600km như Bremen, Moenchengladbach, Frankfurt/Hessen, Nuernberg, Ausburg, Muenchen, Nam Đức, Krefeld, Egelsbach, Mannheim, Odenwald, ... Anh Tôn Vinh cũng không quên cám ơn chính quyền và cảnh sát đã tạo điều kiện, gìn giữ an ninh cho NVTN được dịp nói lên nguyện vọng của mình cũng như tố cáo sự chà đạp Tự Do Nhân quyền của cộng sản VN trước công luận.





Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 12h50 để đồng hương hiện diện trong cuộc biểu tình trước sứ quán VC có đủ thời gian di chuyển đến tham dự buổi Meeting và tuần hành ngay tại trung tâm thủ đô Bá Linh của nước Đức, được cho phép bắt đầu lúc 13h30 trước Brandenburger Tor.





Phần 2: Meeting và Tuần hành tại Brandenburger Tor









Cổng Brandenburger là địa danh nổi tiếng của Bá Linh, Thủ đô nước Đức. Đây là khu vực đầy di tích lịch sử mà hàng ngày có rất nhiều du khách từ khắp thế giới đến tham quan, nếu họ dừng chân ở Berlin. Đồng hương người Việt tỵ nạn (NVTN) sau cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ csVN hầu hết di chuyển đến đây để tham dự Meeting và tuần hành. Anh Rị điều hợp sự chuẩn bị và đúng giờ anh Tôn Vinh (PcT Ngoại vụ của LHNVTN tại CHLB Đức) bắt đầu giới thiệu phần 2 bằng tiếng Đức với mục đích cho người Đức và du khách hiểu tiếng Đức qua lại biết lý do tại sao có cuộc biểu tình. Anh Vinh nhấn mạnh ý nghĩa ngày 30.4.1975 đối với dân tộc Việt Nam (VN) cũng như những tội ác tày trời mà cộng sản Việt Nam (csVN) đã liên tục phủ chụp lên cả nước suốt từ ngày cưỡng chiếm Nam VN và cầm quyền. Truyền đơn bằng Anh ngữ và Đức ngữ nói lên thực trạng VN sau 43 năm dưới sự thống trị của csVN đã được các thiện nguyện viên phân phát cho khách qua đường.

Sau nghi thức chào cờ Việt + Đức, bà BS Mỹ Lâm đọc bài diễn văn bằng tiếng Đức. Như thường lệ anh Vinh điều hành và phát biểu thành thạo bằng tiếng Đức không cần giấy tờ. Những bài phát biểu bằng Đức+Anh ngữ của ông Hồ Ngọc (Berlin), các em Minh Vũ (Berlin), Đức Vinh (Hamburg) đã trình bày cho khách du lịch qua lại hiểu rõ hơn về tình trạng đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền, tiếp tay hủy hoại môi trường của nhà cầm quyền cộng sản VN. Điều ngạc nhiên đối với riêng tôi năm 2018 là bài diễn văn rất hùng hồn với cảm tưởng của mình về ngày Quốc hận 30.04 bằng tiếng Anh lưu loát của anh Kỹ sư Bảo đến từ Nuernberg và bằng tiếng Pháp lưu loát của bà Nhất Hiền (từ vùng Hessen) đã gây sự chú ý của du khách qua lại. Thêm vào đó một số anh chị em được phân công phân phát truyền đơn, tiếp xúc bằng ngoại ngữ với người qua lại, giải thích cũng như trình bày và tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền, vi phạm các quyền tự do trong quốc nội của nhà cầm quyền quyền CSVN. Trên phương diện "đối ngoại" rõ ràng là sự thành công.

Hai lá đại kỳ Đức và Việt Nam Cộng Hòa (Cờ Vàng Ba Sọc đỏ) đã được các vị nam nữ trang trọng "khiêng" trong suốt cuộc tuần hành trước cổng thành Brandenburger Tor. Cùng với một rừng Cờ Vàng ba sọc đỏ, các băng rôn, những biểu ngữ đòi tự do tôn giáo, báo chí..., hình ảnh các tù nhân lương tâm được mọi người đeo trước ngực đứng quanh quảng trường rộng lớn.



Các tấm bảng được dựng lên với những hình ảnh của các nhà hoạt động nhân quyền vừa bị tòa án của csVN đem ra xét xử, ghi rõ bản án nặng nề bao lâu của từng nhà hoạt động tổng cộng hơn 60 năm tù giam đã gây sự chú ý đối với du khách qua lại. Những khẩu hiệu đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, nhân quyền cho Việt Nam, dân chủ cho Việt Nam được mọi người biểu tình cùng hô to đã thu hút sự quan tâm của người dân bản xứ và làm cho những du khách ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia chú ý. Ngoài ra, các tờ truyền đơn bằng tiếng Đức, tiếng Anh cũng đã được gửi đến họ tại đây. Có người dừng lại để hỏi chuyện và được các bạn trẻ giỏi Đức + Anh ngữ giải thích cặn kẽ, nhất là hiện trạng Formosa tại các tỉnh miền Trung, tình trạng và những bản án nặng nề của nhà cầm quyền cộng sản đối với các nhà đấu tranh dân chủ ở VN.

Buổi Mít-Tinh kết thúc với hai, ba vòng tuần hành quanh quảng trường "Brandenburger Tor" xen lẫn trong tiếng nhạc với các bài ca đấu tranh cùng những khấu hiệu mà chúng tôi đã hô to trước đó trước Tòa Đại Sứ Việt cộng sau khi tất cả tham dự viên ngày Quốc Hận 2018 tổ chức ngày 28.04 tại Berlin chụp chung vài tấm hình kỷ niệm . Nhiều người bản xứ và du khách qua lại theo dõi cuộc tuần hành của chúng ta, đọc các khẩu hiệu bằng Đức + Anh ngữ, đồng thời có người đã chụp hình để lưu niệm nữa.

Chưa bao giờ có nhiều cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng cho Tự Do Dân Chủ và cho người Việt tỵ nạn cộng sản trong một cuộc biểu tình ở Đức nói riêng. Năm nay cờ Vàng được tăng cường nên một rừng cờ Vàng ba sọc đỏ khổ lớn đã ngạo nghễ bay phất phới trong ngày Quốc Hận 2018 giữa vòm trời Thủ đô Bá Linh. Cuộc biểu tình và tuần hành tại Brandenburger Tor chấm dứt lúc 15h00 và đồng hương rũ nhau từ trung tâm Bá Linh di chuyển về thánh đường St. Aloysius để tham dự thánh Lễ bắt đầu lúc 16h00 cầu nguyện cho Tự Do, Dân Chủ, Công Lý và Hòa Bình cho Việt Nam.





Phần 3: Thánh Lễ tại thánh đường St. Aloysius

Chương trình phần 3 được bắt đầu bằng một thánh Lễ Công Giáo trong thánh đường St. Aloysius. Cha chánh xứ Đỗ Ngọc Hà và cha Antôn Nguyễn văn Đức (dòng Thiên An - Huế VN) đã cử hành Thánh Lễ, mục đích cầu nguyện cho Tự Do, Dân Chủ, Công Lý và hòa bình cho VN.

Phần 4: Cầu nguyện liên tôn, hội thảo và văn nghệ đấu tranh tại hội trường thánh đường St. Aloysius







Sau phần thánh lễ mọi người di chuyển xuống bên dưới hội trường kế bên để dùng bữa cơm chiều do Liên hội NVTN tại CHLB Đức khoản đãi, với sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân thuộc cộng đồng Người Việt tỵ nạn tại Berlin. Tham dự viên đã được BTC khoản đãi mời dùng bữa cơm thân mật gồm 2 món thịt kho trứng gà và cary bánh mì với đồ chua. Ngoài ra còn có "tráng miệng" với trái cây tươi, bánh ngọt, cà phê, trà, nước ...





Đúng như chương trình đã ấn đinh, lúc 18 giờ 30 BTC mời mọi người vào hội trường để tham dự phần thứ 4, phần chót trong ngày là Hội thảo và Văn Nghệ đấu tranh. Sau nghi thức chào cờ Việt + Đức theo như thông lệ, chương trình phần 4 được bắt đầu bằng lễ cầu nguyện cho Hoà Binh VN theo 2 nghi thức Công Giáo và Phật Giáo trong hội trường của thánh đường St. Aloysius. Phần cầu nguyện theo nghi tức Phật Giáo do cụ Nguyễn Đình Tâm làm chủ lễ, với sự phú tá của hai Phật tử là anh Phạm Công Hoàng và anh Lê Trung Ưng. Tiếp theo là lời cầu nguyện của LM Đỗ Ngọc Hà và một số giáo dân thuộc cộng đoàn công giáo tại Berlin. Riêng nghi thức thắp nến tưởng niệm sau đó đã diễn ra đơn giản so với lần trước trong bầu không khí rất trang nghiêm dưới sự hướng dẫn linh mục Đỗ Ngọc Hà và ông Nguyễn Văn Rị.





Tiếp theo là bài diễn văn của bác sĩ Mỹ Lâm, chủ tịch LHNVTN tại Đức. Kế đến là màn chiếu một đoạn video nói về cuộc tấn công hèn hạ của quân CS Bắc Việt ở những tỉnh thành lớn của miền Nam Việt Nam vi phạm giao ước ngừng bắn trong dịp Tết Mậu Thân 1968, đặc biệt là cuộc thảm sát đồng bào ở Huế xảy ra cách đây đúng 50 năm.





Để đầy đủ tôi ghi lại lời giới thiệu của Đại diện cho Liên Hội đọc tại hội trường. Ban tổ chức chúng tôi chào mừng sự hiện hiện Qúi vị đến tham sự ngày Quốc hận 30.4.1975 để tượng niệm 43 năm tổ chức ngày 28.4.2018 hôm nay tại Berlin, như sau:

- Linh Mục (LM) Chánh xứ Antôn Đỗ Ngọc Hà, Giáo xứ Thánh Gia Berlin

- LM Antôn Nguyển văn Đức, Bề trên Dòng Biển Đức (Bênêđích) Thiên An Huế đến từ Việt Nam

- Sr. Monika Dòng St. Ursula Berlin

- Cư sĩ Trí Lực Phật Giáo đến tử Thụy Điển

- Nhân Sĩ Cụ Nguyễn đình Tâm, cựu Trung Tá VNCH, Berlin

- Nhân sĩ Bà Lê thị Nhất Hiền từ tiểu bang Hessen

- Ông Hổ văn Phườc, Ông Lê Phú Cưởng và BCH Giáo xứ, Ban Mục vụ, Ca đoàn Thánh gia Berlin.

- Ông Hoàng Kim Thiên Việt Nam Haus

- Ông Nguyễn Đình Phúc và BCH Hội NVTNCS Hamburg

- Ông Trần văn Các và BCH Hội NVTN Bremen

- Ông Hùynh Thanh Hà và BCH Hội NVTNCS Mönchengladbach

- Ông Lê Thanh Vân Hội NVTNCS Krefeld

- Ông PhanTâm Hội NVTNCS Recklinghausen

- Ông Lê Trung Ưng CĐ NVTNCS Odenwald

- Ông Trinh văn Mến Hội NVTNCS Mannheim

- Ông Bùi văn Tân và BCH Hội NVTNCS Nürmberg

- Ông Nguyển Thanh Văn Krefeld Đảng Việt Tân

- Ông Phạm Hổng Lam Điều hợp Viên PTGDVN Hải Ngoại, Augsburg

- Bà Minh Châu, Bà Bích Thủy, Hội Ái Hữu Người Việt TNCS Miền Trung Âu Châu

- Ông nguyễn Ngọc Long thông tin viên Radio Việt Nam Hải Ngoại Âu Châu

- Ông Lê Ngọc Châu ký giả, nhà văn, cộng tác viên của Việt Báo, Calitoday, v.v., München

- Ông Nguyễn Thanh Sơn (Trầm Hương Thơ) nhà thơ, biên tập viên phóng sự trang Web

- Ông Michael Leh ký giả nhà Báo Tự do Deutsche Zeitung Berlin.

– Ông Bùi Thánh Hiếu Loger Người Buôn Gió Berlin

- Qúy Đồng Hương, xa gần, Bắc-Trung- Nam Đức Quốc, Đan Mạch, Hòa Lan, Bỉ, Pháp .v.v…





Trong dịp sinh hoạt này còn có những trao đổi với nhà báo tự do Michael Leh và với nhân chứng sống là Linh mục Nguyễn Văn Đức thuộc dòng tu Thiên An - Huế, hiện diện trong hội trường.

Nhà văn Đinh Lâm Thanh đến từ Pháp là diễn giả trong phần hội thảo với chủ đề "Nghĩ gì và Làm gì sau 43 năm mất nước?".







Sau cùng là chương trình Văn Nghệ đấu tranh, chính thức bắt đầu vào lúc 21h15. MC chương trình văn nghệ là ca sĩ Thy Kim đến từ Krefeld. Tham dự viên hiện diện tại hội trường có dịp thưởng thức tài nghệ của các giọng hát địa phương Berlin như Nguyễn Huệ, Hồ Ngọc; của vài thân hữu từ Hamburg hay từ xa đến (xin lỗi không rõ tên!) với những bài hát rực lửa đấu tranh, đượm tình quê hương. Vì tôi hay lui tới, ra vào hội trường nên không ghi nhận đầy đủ tên ca sĩ trình bày được giới thiệu và nhạc sĩ sáng tác bản nhạc, mong độc giả và các nghệ sĩ hoan hỷ cho!. Đặc biệt trong ngày Quốc Hận 2018, cả hội trường đã đồng ca bài hát " Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ " của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang cùng với tiếng đàn Mandolin của anh Phạm Công Hoàng và tiếng đàn Guitar của anh Tôn Vinh.





Tóm lại, Ngày Quốc Hận 2018 thành công mỹ mãn và chấm dứt lúc 23h15 cùng ngày.





Để kết thúc bài tóm lược của tôi, đã đến tham dự trọn Ngày Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận gồm biểu tình trước Tòa Đại sứ VC, cuộc tuần hành và Meeting tại Brandenburger Tor và buổi Hội thảo cùng sinh hoạt Văn Nghệ đấu tranh diễn ra ngày 28.04.2018 tại Thủ Đô nước Đức", mời quý vị độc giả theo dõi ngày Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận 1975-2018 do Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V. tổ chức qua Video đã được đưa lên Youtube. Rất tiếc phim ảnh giới hạn, hơn nữa lại được ghi nhận với máy Digitalcamera nhỏ, loại bỏ túi mong độc giả hoan hỷ cho mọi sự !.





Quốc Hận 2018

Tại Berlin, 28.04.2018

Video_Chau

Cá nhân người viết cảm ơn BTC đã cho tôi - 1 người tỵ nạn chính trị vì cộng sản - như trong quá khứ có dịp được tham gia ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30.4. Cũng xin cảm ơn "chủ nhà ngàn sao thay vì phải ngủ ở khách sạn nhỏ" đã cho tôi tá túc để có dịp quen biết trò chuyện với những người thật sự có lòng đối với quê hương, dân tộc. Xin cảm ơn các vị mạnh thường quân cho riêng tôi được "ấm bụng" để giữ sức mong còn cơ hội gặp lại "thân hữu" lần tới nếu sức khỏe cho phép. Hy vọng tôi sẽ dàn xếp thời gian "bay" lên Berlin vào tháng 12.2018 để gặp lại quý Thân Hữu, quý đồng hương tỵ nạn "nói ít làm nhiều", đã làm vì tiếng gọi từ trái tim và bất vụ lợi, mục đích duy nhất muốn góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền cho VN.





Người Đức tuy không cùng một dòng máu, quý ông cảnh sát thay vì hưởng nhàn nhưng họ vì công vụ, trách nhiệm đã hỗ trợ cho chúng ta giữ gìn an ninh trật tự trong công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam và có người bỏ thời gian quý báu để đến với chúng ta ngay ở nơi hội thảo.

Không lẽ người Việt tỵ nạn - từng là nạn nhân của cộng sản - lại đành lòng, lại có thể thờ ơ hay sao ??.







* © Lê-Ngọc Châu (Tham dự viên ngày 28.04.2018 lược thuật_Nam Đức, chiều tối 01. Mai 2018)





