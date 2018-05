TT Putin Siết Mạng Internet: 8,000 Dân xuống Đường Chống

MOSCOW - Ít nhất 8000 người xuống đường tại thủ đô Nga để phản đối chủ trương của nhà nước ngăn tiếp cận mạng internet bằng ứng dụng Telegram của điện thoại di động, là 1 phương cách áp chế bất đồng chính kiến của lãnh tụ Putin.Phóng viên ngoại quốc báo tin : đoàn biểu tình có mặt chính khách đối lập Alexei Navalni giuơng biểu ngữ phản đối và phóng phi cơ giấy biểu tượng của Telegram.1 phong trào thiện nguyên ước luợng nhân số biểu tình là trên 10,000 – con số do công an cảnh sát báo cáo là 7500. Các thanh niên hô khẩu hiệu “Không giữ im lặng” và “Putin là kẻ cắp”. 1 phán quyết hồi đầu tháng của toà án Nga cho phép cấm Telegram sau khi dịch vụ mạng từ chối cho phép cơ quan an ninh tiếp cận các đàm thoại riêng tư thường đuợc mã hoá.Cơ quan giám sát Roskomnadzor của nhà nước không thể đóng hoàn toàn Telegram bởi người xử dụng tại Nga vẫn có cách luồn lách.Nhà sáng lập Pavel Durov, là tác giả phiên bản Facebook của Nga, tuyên bố với đoàn biểu tình “Xung lực của chúng ta làm thay đổi thế giới – không hành động thì chúng ta sẽ mất Telegram và các dịch vụ khác”.Facebook và Telegram là phương tiện mà đối lập tại Nga xử dụng rộng rãi để tổ chức biểu tình và phổ biến các tuyên bố chính trị.