Chào Cờ Tưởng Niệm Quốc Hận Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần

Trong Lễ Chào Cờ Tưởng Niệm Quốc Hận.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đều long trọng tổ chức lễ chào cờ tưởng niệm ngày Quốc Hận đúng vào ngày 30 tháng Tư vào lúc 12 giời trưa, buổi lễ được trực tiếp truyền thanh qua làn sóng 1480 của Đài phát thanh Little Saigon Radio, đài Hồn Việt TV và một số các cơ sở truyền thông Việt Ngữ Nam Cali.Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm các Niên Trưởng, các cựu quân nhân thuộc các Quân Binh Chủng, Cảnh Sát Quốc Gia, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các đoàn thể trẻ và đồng hương. Niên Trưởng có cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân...Về phía dân cử có Dân Biểu Liên Bang ông Low Wenthall, và phụ tá Lý Vĩnh Phong, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nhị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ngị Viên Thu Hà Nguyễn, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Cô Christy Linh Lê, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang ông Lou Correa, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ...Đúng 12 giờ nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, (kéo cờ rũ) phút mặc niệm do Chiến hữu Nguyễn Phục Hưng điều hợp. (Xướng ngôn viên Ngọc Ân trực tiếp chương trình truyền thanh.)Chiến hữu Nguyễn Phục Hưng đã nói:, “trong giờ phút thiêng liêng nầy, xin tất cả qúy niên trưởng, qúy chiến hữu và toàn thể đồng hương hãy dành một phút im lặng để tưởng niệm biết bao sự hy sinh của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong và sau cuộc chiến bảo quốc, cũng như nghĩ về một quê hương đang bị đọa đày trong suốt 43 năm qua dưới bàn tay của bọn cộng sản”.Không khí buổi lễ diễn ra thật long trọng, mỗi người tham dự đều không dấu được niềm xúc động khi lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được kéo lên giữa cột cờ. Mọi người cùng hồi tưởng về qúa khứ cách đây gần nửa thế kỷ nà cứ tưởng chừng như mới tự ngày nào, bao kỷ niệm tang thương hiện về, những đôi mắt đỏ hoe vì không ngăn được những giòng nước mắt xúc động khi nhớ về qúa khứ tang thương của ngày quốc hận 30-4-1975.Sau phần nghi thức, Chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy niên trưởng, các chiến hữu và đồng hương ông tiếp: “... Vận nước nổi trôi, 43 năm xa xứ, mỗi khi nhắc đến chúng ta không khỏi bùi ngùi, thổn thức, nước mắt lưng tròng.Hôm nay chúng ta đứng nơi đây, xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho nước Việt Nam sớm thoát ách cộng sản.Cầu nguyện cho những anh linh của tất cả các chiến sĩ đã vị quốc vong thân sớm siêu thoát. Cuối cùng ông trích đọc bốn câu thơ của nhà thơ Không Quân Trần Ngọc Anh Vũ, viết về gương trung liệt thương tiết cho anh hùng Thiếu Tá Không Quân Nguyễn Gia Tập tuẫn tiét đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975:“Tháng Tư trời đổ cơn mưa hạ/ Trần gian vần vũ đám mây đen/ Truy điệu anh hùng dân tộc Việt/ Tổ quốc ghi ân vọng tiếng kèn.”Tiếp theo Ban tổ chức mời GS. Nguyễn Thanh Giàu, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Dân Biểu Allan Lowanthall, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Calfornia, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần lên phát biểu. Tất cả các vị nầy đều nhắc lại biến có tang thương của ngày Quốc Hận 30 tháng Tư và kêu gọi mọi người hãy đoàn kết để tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn.