Hội Đồng Liên Tôn: Thắp Nến Tưởng Niệm Quốc Hận, Cầu Nguyện

Trong buổi lễ.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào tối Thứ Sáu ngày 27 tháng Tư năm 2018 tại hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam số 1539 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức đêm Thắp Nến tưởng niệm ngày Quốc Hân 30 tháng 4 và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam có tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn.Điều hợp chương trình buổi Thắp Nến Cầu Nguyện ông Nguyễn Khanh, thành viên Hội Đồng Liên Tôn và xướng ngôn viên Đài Phát Thanh Radio Bolsa Minh Phượng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ của Hiệp Sĩ Đoàn Columbus và Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách.Sau đó, Linh Mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương tham dự.Linh Mục Trần Văn Kiểm cho biết, “Ngày hôm nay chúng ta tới đây để nhìn lại cái ngày chúng ta phải rời khỏi Việt Nam mà chúng ta gọi là Ngày Quốc Hận, bởi vì từ đó trở đi đã xảy ra biết bao nhiêu đau thương trên quê hương chúng ta dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng Sản VN. Trong những ngày này, chúng ta có nhiều lý do để tưởng nhớ. Tưởng nhớ đến quê hương thân yêu của chúng ta nơi chúng ta ra đi. Tưởng nhớ đến công ơn của tiền nhân đã xây dựng đất nước VN. Tưởng nhớ đến các chiến sĩ VNCH và những người đã đóng góp chiến đấu cho lý tưởng tự do. Tưởng nhớ những người đã ra đi không chấp nhận chế độ cộng sản đàn áp dân tộc và làm rất nhiều điều sai trái trên quê hương VN của chúng ta, có những người đã hy sinh trên biển cả hay nơi rừng sâu nước độc.Chúng ta hiện diện tại đây trong buổi thắp nến này để cầu nguyện cho những nhà tranh đấu cho nhân quyền hoặc đã hy sinh nơi tù tội hoặc đang bị giam cầm một cách bất công. Chúng ta cầu nguyện cho quê hương VN của chúng ta và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người tranh đấu cho nhân quyền và sự tự do dân chủ tại VN. Xin những ngọn nến mà chúng ta thắp lên và lời cầu nguyện ngày hôm nay sẽ gỉai phóng dân tộc VN chúng ta khỏi chế độ cai trị của cộng sản, quê hương chúng ta có được sự tự do, dân chủ và no ấm. Xin chân thành cám ơn qúy vị.”Tiếp theo, Ban Tù Ca Xuân Điềm lên hợp ca hai nhạc phẩm “Trường Sa, Lương Tri Thế Giới” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác và nhạc phẩm “Tôn Giáo Niềm Tin Yêu” do NS Xuân Điềm sáng tác.Sau đó GS Nguyễn Thanh Giàu Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn lên thuyết trình về đề tài “Hiện Tình Các Tôn Giáo Tại VN.”GS Nguyễn Thanh Giàu nói, vấn đề hiện tình tôn giáo tại Việt Nam thì ai cũng đã biết nên ông không cần nêu chi tiết ra đây, ông chỉ nhắc lại những sự kiện quan trọng xảy đến với các tôn giáo như vụ Việt Cộng phá sập chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh, vụ chiếm đất, chiếm tài sản của Thiên Chúa Giáo, lập Hội Cờ Đỏ để trấn áp tín đồ và lăng mạ các linh mục Công Giáo, vụ đánh đập bắt giam tra tấn các vị Mục Sư Tin Lành tại cao nguyên. Vụ chiếm Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, và đặc biệt đối với Phật Giáo Hòa Hảo; theo tài liệu tìm được, nhà cầm quyền CSVN đã có kế hoạch triệt hạ hoàn toàn PGHH trong 15 năm kể từ ngày 30.4.1975 nhưng người CS đã không thắng được đức tin của người tín đồ PGHH và đức tin của tín đồ các tôn giáo.Sau phần trình bày của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ban tổ chức phân phát nến đến tất cả đồng hương, trong lúc nầy ca đoàn Nô Tỳ Thiên Chúa trình bày hai nhạc phẩm “Mẹ Ơi Đoái Thương Xem Nước Việt Nam” của nhạc sư Hải Linh và nhạc phẩm “Kinh Hòa Bình” lời của Thánh Phanxico Assisi, nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc được các tín hữu Công Giáo và Tin Lành trong hội trường cùng hát.Sau đó Ban tổ chức mời tất cả qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn, Hòa Thượng Thích Giác Sĩ lên trước Bàn Thờ Tổ Quốc làm lễ dâng hương, và dâng lời cầu nguyện theo từng tôn giáo để cầu xin các Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ cai trị độc tài tàn bạo của Đảng Cộng Sản để người dân được sống trong tự do, dân chủ và cơm no áo ấm, xin cho tổ quốc Việt Nam được vẹn toàn và cho Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh ngoài chiến trường cũng như đồng bào bỏ mình trên đường tìm tự do được sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Các lời cầu nguyện đi kèm theo tiếng chiêng, trống do Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách.Sau lời cầu nguyện, Ca đoàn Nô Tỳ Thiên Chúa hợp ca nhạc phẩm “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về” của Nguyệt Ánh.Sau đó Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn công bố Thỉnh Nguyện Thư Của Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ gửi ba vị Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ: Lou Correa (Địa Hạt 46), Alan Lowenthal (ĐH 47) và Dana Rohrabacher (ĐH 48). Nội dung Thỉnh Nguyện Thư cám ơn chính phủ và người dân Hoa Kỳ đã cưu mang người tỵ nạn Việt Nam sau khi đất nước VN bị rơi vào tay cộng sản. Cám ơn lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đặc biệt Dân Biểu Alan Lowenthal mới đậy đã bảo trợ, can thiệp cho Mục Sư Nguyễn Công Chính từ nhà tù VN qua Mỹ và hiện nay đang bảo trợ cho đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. HĐLTVN tại Hoa Kỳ mong các cơ quan thẩm quyền không chỉ nhắc nhở nhà cầm quyền CSVN phải thực thi những gì họ đã cam kết với quốc tế mà cần buộc họ phải thi hành đứng đắn những công ước quốc tế, nếu cần áp dụng biện pháp chế tài cần thiết để nhà cầm quyền CSVN không thể ngang nhiên chà đạp luật lệ mà họ không phải trả giá.Phần cuối chương trình, Ban Tù Ca trình bày hai nhạc phẩm “Tự Do Hay Sống Nhục” của Xuân Điềm và “Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do” lời Nguyễn Đắc Kiên, nhạc Xuân Điềm. và Đoàn Du Ca Nam Cali trình bày hai nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” và “Không Phải Là Lúc.”Hiện diện trong đêm thắp nến có Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Chủ Tịch), Giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo), GS Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo) ; Linh Mục Trần Văn Kiểm, LM Trần Công Nghị (Công Giáo); Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài), Mục Sư Lê Minh (Tin Lành), ông Trang Văn Mến và ông Phạm Văn Phục (PG Hòa Hảo). Ngoài ra có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó, Tổng Vụ Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý,Qúy vị dân cử có:Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, cô Christy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Lou Correa, anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal, bác sĩ Trần Mai Khanh, TS Phạm Kim Long ứng cử dân biểu Quốc Hội; niên trưởng Nguyễn Văn Ức Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; ông Lê Quang Dật đại diện Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Cho VN; chiến hữu Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng và phái đoàn Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; đại diện Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo, Ông Phan Như Hữu đại diện Hội Đền Hùng Hải Ngoại; kỹ sư Tạ Trung đại diện Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, ông Lê Nguyễn Thiện Truyền đại diện Liên Hiệp Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và Hậu Duệ; ông Nguyễn Văn Kỳ đại diện Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, các vị đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng và Phong Trào Giáo Dân VN; Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus, Ca Đoàn Nô Tỳ Thiên Chúa, Đoàn Du Ca Nam Cali; đông đảo các cơ quan truyền thông và đồng hương.Cuối cùng, Linh Mục Trần Công Nghị thay mặt HĐLTVN lên cảm ơn tất cả mọi người tham dự.Sau đó MC. Minh Phượng và Nguyễn Khanh mời tất cả mọi người lên sân khấu cùng hát nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam”...