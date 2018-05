Chùa Thiên Ân Lễ Phật Đản Trang Nghiêm, Thành Kính

Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Thiên Ân.

LUCERNE VALLEY, California.- Hôm Chũ Nhật 29-4, đông đảo Tăng Ni và Phật tử đã tề tựu về vùng sa mạc Lucerne Valley tham dự Lễ Phật Đản tại chùa THIÊN ÂN, do Hòa Thượng người Mỹ bản xứ Thích Ân Giáo (Rohsi) trụ trì.Thầy trụ trì vốn là đệ tử cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân từ đầu thập niên 1970, vị tăng sĩ Phật giáo Việt Nam giảng dạy Phật pháp tại Mỹ và thành lập chùa người VN đâu tiên trên đất Mỹ. Do đó, tên hiệu chùa Thiên Ân là để tưởng niệm vị bổn sư của Thầy.Chư Tăng Ni tham dự gổm có HT Thích Phước Sung, Master Thích Tuệ Uy (Viện trưởng Tu Viện Hộ Pháp Nam Cali, thành phố El Monte L.A.), HT Kobai Thích Tâm Chơn, HT Thích Tâm Vui Mừng, HT Tâm Trí, Đại Đức Phổ Thuận, Đại đức Tâm Mừng, Ni sư Như Ngọc viện chủ chùa A Di Đà Westminster, Ni sư Tịnh Quang, Ni sư Trí Thiện, sư cô Chơn Phụng, sư cô Pháp Tạng,.v.v,Buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh được tổ chức ngoài trời, trước tượng đức Bồ tát QUÁN THẾ ÂM, có lẽ do chánh điện không phù hợp với số lượng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử ngót 150 vị. Với số lượng người tham dự đông đảo tại ngôi chùa vùng hẻo lánh này, Hòa thượng trụ trì Thích Ân Giáo lúc phát biểu trước buổi lễ, đã bày tỏ niềm hân hoan và tán thán đạo tâm quí Phật tử từ Los Angesles cùng Little Saigon.. Hòa Thượng Ân Giáo ban một đạo từ ngắn, nhắc nhở những lời Phật dạy kể từ khi Ngài thành Phật hăm tám năm sau ngày đản sinh.Mọi người sau đó, đã lắng nghe Thầy viện trưởng Tu viện Hộ Pháp giảng về ý nghĩa lễ tắm Phật, và nghi thức lễ này được cử hành trong điện Phật của Chùa.Mọi người sau đó, đã lắng nghe Thầy viện trưởng Tu viện Hộ Pháp giảng về ý nghĩa lễ tắm Phật, và nghi thức lễ này được cử hành trong điện Phật của Chùa.Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, giữa thời tiết vùng sa mạc gió thổi mạnh và se lạnh. Có lẽ cảm động trước khung cảnh hoang sơ và đơn giản của ngôi chùa Thiên Ân mà các tăng sĩ đều là người Mỹ bản xứ, rất đông đào Phật tử đã cúng dường chư Tăng ít nhiều tịnh tài, sau buổi thọ trai của chư vị Tăng Ni.Nhiều người hớn hở cho biết, dịp lễ này là đông đảo nhất từ khi họ tham dự các buổi lễ chùa Thiên Ân từ mười năm nay.Phần thông dịch trong buổi lễ do cô MC Kim Chi đảm trách.