Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Tưởng Niệm Quốc hận ở Tacoma.

Buiphu/VBMNTacoma, WA.-Đồng hành với ngày Quốc Hận 30-4, ngày tang thương,mất mát đau buồn của dân tộc VN, được tổ chức bởi các Cộng đồng tỵ nạn CS định cư trên nước Mỹ cũng như tại những Quốc gia trên toàn thế giới. Như thông lệ hàng năm,lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018, Cộng Đồng NCQG/TB.WA đã long trọng tổ chức Quốc Hận, năm thứ 43 (30-4 1975- 30-4-2018) tại Metro Park số 3515 E Portlnad Ave , Tacoma, WA 98404. Trên bàn thờ tổ quốc trang hoàng hình ảnh Ngũ hổ Quốc tuẫn tiết hy sinh vì tổ quốc, phía trên bàn thờ có treo tấm băng đôn màu đen ghi hàng chữ trắng: Lễ tương niêm Quốc Hận 30-4 năm thứ 43Thành phần tham dự gồm co quý cộng đồng, tổ chức, hội đoàn, quý quan khách và quý đồng hươngVề cơ quan truyền thông báo chí: VBMN, Saigon nhỏ, Saigon HD DigitalSau nghi lễ chào cờ và một phút măc niệm do quý bà hội phụ nữ Trưng Vương Tacoma đảm trách.Tiếp theo Bà Lisa Trần, Chủ tịch CĐ/NVQG/TB.WA lên đọc diễn văn khai mạc diễn trình đầy đủ ý ngĩa về ngày 30-4 đồng thời phát biểu cảm tưởngKính thưa quý vi,Thay mặt CĐ/NVQG/TB/WA tôi xin gởi lời chào mừng đến tất cả quý vị và chân thành cám ơn quý vi đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự ngày Quốc Hận ngày hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, các tổ chức , đoàn thể chính trị,xã hội,truyền thông, công thương chuyên nghiêp,…và quý đồng hương đã đóng góp nhân lực và tài lực vào công việc tổ chức ngày tưởng niệm 30-4 đáng nhớ này.Thưa quý vịKhỏi nói, ai cũng biết Ngày Quốc Hận 30-4 -1975 là ngày mà bọn CS Bắc Việt dùng vũ khí Nga- Tầu cưỡng chiếm dải đất tự do cuối cùng của Dân tộc VN, ngày mà chế độ VNCH đã bi bức tử một cách oan uổng vì bị Đồng minh phản bộiĐó là những ngày khởi đầu một màn đêm tăm tối vô tận bao trùm lên dân tộc VN với những cảnh trả thù tàn bạo, dã man của CS. Kẻ thắng cuộc không những đã không ngần ngại lưu đầy, hành hạ cả triêu chiến sĩ tự do VNCH không còn tấc sắt trong tay trong lao tù CS, mà còn bần cùng hóa nhân dân miền Nam VN khiến đâu đâu cũng thấy cảnh nhà tan, cửa nát, con mất cha, vợ mất chồng, ai ai cũng liều chết trốn chạy CS cho tới ngày nay.Đối với đồng bào trong nước, nếu không bị tù đầy thì chế độ CS cũng biến họ thành những món hàng xuất khẩu để làm giàu cho bọn đảng viên CS gian ác, đàn ông thì làm lao nô, bán sức lao động, phụ nữ, trẻ em thì làm nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới. Suốt 4000 năm lĩch sử, dân tộc VN chưa bao giờ phải gánh chịu một nỗi quốc nhục quá lớn lao như vậyNgoài ra lãnh thổ, lãnh hải mà tổ tiên ta đã bỏ ra biết bao xương máu mới xây dựng và giữ gìn suốt mấy ngàn năm lịch sử mới có được thì CS vì quyền lợi và tham vọng cá nhân đặt trên vận mệnh tổ quốc chúng lại đem hiến dâng cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc, Đất đai rùng quý còn cho Tàu công mướn dài hạn hàng trăm năm để khai thác, tàn phá biết bao tài nguyên của đất nước Nhiều nơi được biết đã trở thành khu tự trị, lãnh thổ của nước Tàu.Thưa quý vị, không còn nghi ngờ gì nữa: Tổ quốc ta đang lâm nguy vì họa xâm lăng của Tàu cộng.Mỗi người Việt chúng ta, dù ở trong hay ngoài nước đều phải có trách nhiệm và bổn phận cứu nguy Tổ quốc. Chúng ta sẽ đắc tội với lịch sử, với con cháu chúng ta nếu ta cứ thờ ơ ngồi nhìn nước mất mà không cứu được nướcTrong khi đó hiện nay, nhằm vô hiệu hóa Cộng đồng Việt hải ngoại, CS với NQ36, nhằm phân hóa và xâm nhập cộng đồng người Việt qua lảnh vực văn hóa vận.như đoàn văn công “Duyên dáng VN” qua nước ngoài trình diễn hoặc chủ trương “Hoa nở trong lòng địch” nhưng chúng đều bị thảm bại hoàn toàn.Bởi vậy chúng tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người Việt có lương tri, còn chút lòng với quê hương với dân tộc, hãy bình tâm sáng suốt, hy sinh đấu tranh giải thể cho được chế độ CS sắp đưa dân tộc Việt Nam hán hóa qua hiệp ươc Thành Đô;Trước khi dứt lời, tôi xin khẳng định lại chân lý lịch sử mà con cháu chúng ta cần phải ghi nhớ: “Chế độ VNCH còn, chúng ta còn tất cả!“Chế độ VNCH mất, chúng ta mất tất cả!”.Sau đó, Tiến Sĩ Lê Thiện Ngọ,Trưởng Ban Giám Sát CĐ/NVQG/TH.WA và cũng là Trưởng Ban tổ chức cùng 1 số quý vi quan khách có đôi lời chia sẻ tâm tình về ngày 30-4 không ngoài mục đích nêu lên chính danh của cuộc chiến .Một quân đội thiện chiến , bách chiến, bách thắng trên mọi chiến trường,là tiền đồng chống Cộng vững chắc ở Đông Nam Á, nhưng phải bị bó tay thất trận, giã từ vũ khí vì bị Đồng minh phản bội.Nhất là trong quân sử thế giới, chưa có một dân tộc nào, khi tàn cuộc chiến lại có nhiều Sĩ quan cấp tướng, tá và binh sĩ tuẫn tiết hy sinh để bảo tồn khí tiết như dân tộc VN dưới chế độ VNCHBây giờ lịch sử dã sang trang, những bí mật lịch sử đã được công khai hóa trước công luận, hãy trả lại sự thật cho lich sữ, vì sự thật lúc nào cũng là sự thậtHãy trả lại danh dự và uy tín cho QL/VNCH đã bi bọn phản chiến Mỹ, bôi bác và nói sai sự thật. Sau đo mọi người trong hội trường đồng thanh hô lón:”Việt Nam Cộng Hòa muôn nămTinh thần chiến đấu của dân quân VNCH bất diệtKết thúc chương trình, các thiếu nữ thuộc đoàn vũ Hoa Hướng Dương đã biểu diễn màn múa quạt thật ngoạn mục, uyển chuyển, linh động và xuất qua bài: “Triệu con tim một tiếng nói “ khiến mọi người hiện diện đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhiệt liêtBuổi lễ chấm dứt khoảng 4 giờ chiều cùng ngày sau khi mọi người được tham dự buổi tiệc trà thân mât, đơn giản đậm tình dân tộc do ban tổ chức khoản đãi .Tường trình tứ Tacoma.-BUIPHU/VBMN