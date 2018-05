Hành Hương Nepal - Ấn Độ: Đi Tìm Vết Chân Đức Phật

Hành hương.

Đường BìnhSujata Garth là ái nữ của ông Thôn Trưởng làng Bakraur(Sujata-Kuti) gần Buddhagaya (Bồ Đề Đạo Tràng). Nhà của Cô ở phía bắc con sông Niranjana. Làng này ngày xưa mang nhiều tên khác nhau như: Sujata Kutti, Sulatagarth và Sujata Quila, tất cả đều đặt theo tên Sujata con gái của ông thôn trưởng. Bên sông Niranjana có cây cổ thụ, tàng cây rộng lớn che bống mát quanh năm, dân làng sùng kính như thần linh, dân làng thường đem hoa quả cúng bái, đem bình sửa rưới chung quanh để vun xới gốc rể cây cổ thụ.Thái Tử Siddhatta Gautama giửa một đêm khuya rời cung điện vào rừng tu tịnh theo phương pháp khổ hạnh, sau sáu năm tu khổ hạnh Ông bị kiệt sức, một hôm Ông xuống sông tấm mát rồi Ông lên nằm bên bờ sông gần cây cổ thụ, thim thíp nghỉ ngơi, hôm đó Sujata Garth, như thường ngày, mang bình sửa và bánh trái đi cúng cây thần linh cổ thụ, cô phát hiện Ông già ốm yếu xương xẩu nằm bất động trên tản đá, cô không biết ông là ai nhưng động lòng Sujata Garth lấy sửa thắm vào môi của Ông, Cô thấy môi Ông nhúc nhích nuốt giọt sửa rơi vào miệng, cô tiếp thêm sửa và cho ăn lần hồi Ông hồi tỉnh. Sau sáu năm tu khổ hạnh trong rừng, đây là bửa ăn đầu tiên do cô Sujata Garth dâng cho đức Phật, Sujata Garth tiếp tục mang thức ăn cho đức Phật cho đến khi Ông Bình Phục.Từ ngày đó Ông không còn tu theo phương pháp "Khổ Hạnh" mà chuyển sang "Trung Đạo" cho đến ngày đạt thành đấng Giác Ngộ. Đức Phật đi thuyết pháp nhiều nơi, Ngài có trở lại thăm dân làng Bakraur và đến nhà thăm Sujata Garth.Sở Khảo Cổ Ấn Độ (Archaelogical Survey of India) đã nhiều lần khai quật ngôi nhà xưa của Sujata Garth người ta tìm thấy tài liệu ghi chữ "Devpala Rajasya Sujath Griha" của thế kỷ thứ 8, thứ 9 trước công nguyên. Họ tiếp tục khai quật năm 1973-1974 và một lần nữa năm 2001-06 tìm thấy dấu tháp tròn hai bậc thang với Ayakas trong hướng chính. Nó được xây dựng theo ba giai đoạn từ thời đại Gupta cho đến thời đại Pala. Có một lan can bằng gỗ bao quanh Pradakshinapath tại tầng trệt. Toàn bộ cấu trúc được trát vôi. Một số cổ vật quan trọng tìm được khi khai quật gồm có những mảnh bông tai bằng vàng, xâu chuổi hột ngọc đeo tay, người nộm bằng đất nung, một mớ tiền đồng và nhiều món trang sức khác v.v. những đồ vật này được sở Khảo cổ Ấn Độ trưng bày trong bảo tàng viện của Bồ Đề Đạo Tràng. Kiến trúc bằng gạch màu đỏ trong hình trên dây được xây dựng để kỷ niệm ngôi nhà của bà Sujata Garth. Ngoài ra có nhiều cơ sở xả hội được xây cất cũng lấy tên Bà Sujata Garth.Đường Bình