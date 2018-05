Tháng 4, Rửa Tiền, Phí Thả Vịt, Cải Lương...

Xuân NiệmVậy là xét lại... nhưng chính phủ vẫn kiên tâm, chỉ có giới trí thức.Bản tin VOA ghi nhận: Một số trí thức Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội mới đây đưa ra những quan điểm có tính chất “xét lại” sự kiện 30/4, ngày Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam” nhưng nhiều người lại coi là “ngày quốc hận”, thu hút hàng nghìn lượt phản ứng và chia sẻ trên mạng.Họa sĩ Thành Chương hôm 28/4 đăng một bài ngắn trên Facebook cá nhân, cho biết, năm 1967 ông đã từ chối đi học ở Đức để nhập ngũ, “sẵn sàng hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng Cộng Sản cao đẹp và sự nghiệp Chống Mỹ Cứu Nước vĩ đại!”Đăng cùng bài là tấm ảnh cho thấy một số huân chương, huy chương mà ông được trao, ghi nhận ông “có công” trong quân ngũ. Song họa sĩ nổi tiếng hiện sống ở Hà Nội viết: “Xưa những tấm huân chương, huy chương này là niềm vinh dự tự hào! Nay thấy chúng thật vớ vẩn, vô nghĩa!” Ông cũng tự hỏi “nên giữ hay vứt chúng đi đây???”Báo Đời Sống & Pháp Luật ghi nhận tình hình “Vợ chồng Trịnh Xuân Thanh bị cảnh sát Đức điều tra rửa tiền: Số tài khoản kín 10 trang giấy”...Cơ quan điều tra CHLB Đức đang rà soát các giao dịch của vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh trước cáo buộc rửa tiền, tạp chí Focus (Đức) cho biết.... trong năm 2013, vợ ông Thanh đã thực hiện rất nhiều giao dịch tại ngân hàng Sparkasse KưlnBonn – một trong những ngân hàng lớn của Đức. Sao kê của Sparkasse KưlnBonn xác nhận vợ ông Thanh đã nhận tất cả 635.000 euro (750.000 USD) từ người gửi mang tên H.Q.N.L. Điều tra sơ bộ cho thấy người này có mối quan hệ phức tạp với gia đình ông Thanh.Báo Người Lao Động kể chuyện “Đóng phí... vịt mót lúa, bò ăn cỏ: Chuyện tưởng như đùa!”Thả vịt ra đồng ăn mót lúa rơi phải đóng phí. Chuyện tưởng như đùa nhưng 100% là sự thật đang xảy ra tại xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định...Còn ở HTX Minh Anh (xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người nuôi bò buộc phải đóng "phí đồng cỏ" 100.000 đồng/con/năm. Nói đồng cỏ cho sang chứ đây chỉ là cánh đồng cỏ dại mọc hoang nên người dân nuôi bò thả rông cải thiện thêm đời sống. Người dân thắc mắc thì HTX cho người ngăn cấm thả bò ra đồng. Ức hiếp thế, phi lý thế nhưng thấp cổ bé họng, người dân phải chịu đựng hết năm này qua năm khác.Sputnik nêu câu hỏi: Vì sao Mỹ sửa luật để bán vũ khí cho Việt Nam?Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis vừa đề xuất một đạo luật mà theo nhiều nhận định chính là để vũ khí Mỹ có thể dễ dàng tới Việt Nam.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Lần theo dấu vết ổ nhóm sản xuất bằng Tiến sĩ giả giá 3 triệu đồng....“Chỉ với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, người có nhu cầu có thể sở hữu 1 tấm bằng Tiến sĩ hay 1 chứng chỉ, học bạ, giấy xác nhận bảng điểm các loại…” - Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Hà Nội chia sẻ thông tin và nhấn mạnh tác hại khôn lường khi các loại văn bằng, chứng chỉ này được các đối tượng sử dụng để xin việc làm, hoặc thực hiện các mục đích khác để tư lợi cá nhân một cách bất hợp pháp…Báo Phụ Nữ ghi lời của NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: 'Cần công nhận cải lương là nghệ thuật sân khấu phi vật thể và bảo vệ khẩn cấp'...Bày tỏ về một số khó khăn chung của cải lương, NSND Lê Tiến Thọ cho hay: "Trong thời đại bùng nổ thông tin và cạnh tranh khốc liệt của thị trường giải trí, của các tác phẩm sân khấu, nghệ thuật cải lương phải được đầu tư đến nơi đến chốn. Thế nhưng, tình trạng của cải lương khắp nơi hiện nay vẫn đang loay hoay với cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn và chưa đủ sức cạnh tranh. Khán giả đã quay lưng lại với sân khấu cải lương, vì vậy các nghệ sĩ không thể sống được với nghề nên nghệ thuật này ngày càng sa sút".Báo Giáo Dục VN kể: Hiện có 40.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp...Số chưa có việc làm và dự kiến sinh viên ra trường năm 2018 và 2019 chưa có việc làm ngay là hơn 40.000. Đây là con số do lãnh đạo Bộ Giáo dục tiết lộ.Báo Công An ND kể: Cá tra tăng giá, nông dân ùn ùn đào ao...Giá cá tra nguyên liệu năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 tăng kỷ lục, có nơi lên đến 30.000 đồng/kg. Mức giá này cao nhất trong 10 năm qua nên hiện nay có tình trạng người dân ùn ùn đào ao nuôi cá.Báo Tin Tức VN kể chuyện Sài Gòn: Nhà dân bị khủng bố bằng bom sơn ở TPSG lại kêu cứu vì liên tục bị ‘quậy phá’...Không chỉ bị nhóm người lạ dùng mã tấu đập phá đồ đạc, tạt sơn đen vào nhà… gia đình anh Thiện còn liên tục bị quấy rầy, tạt sơn vào ô, cắt cây cảnh, hốt rác thậm chí bị gõ cửa lúc nửa đêm.Chuyện như đùa đang xảy ra tại gia đình anh Đỗ Hoàng Thiện ngụ tại số 458/2 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, TP SG, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.Theo anh Thiện, khoảng 14h ngày 14/3, khi đang ngủ thì có 4 thanh niên đi 2 xe máy đến căn nhà trên, 2 đối tượng đã dùng mã tấu đập phá cửa kính, camera an ninh…đồng thời người này dùng những bao nylon chứa sơn đen tạt vào nhà khiến nhiều người trong gia đình bất an.“Chưa dừng lại, nhóm người lạ liên tục gọi điện thoại thoại dọa giết cả gia đình.