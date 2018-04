Văn Học Press

22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA

• vmail: +1-949-981-3978

• email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

Trân trọng giới thiệu tuyển thơ

Tản Văn Thi

của nhà thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

Văn Học Press xuất bản, 5/2018

Tranh bìa: Chiều mưa dông tới @ Đinh Trường Chinh

Giá bán $15.00

Một tuyển thơ đẹp cả nội dung lẫn hình thức

Tìm mua trên Amazon. Xin bấm vào đường dẫn sau:

https://www.amazon.com/dp/1986736768/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525122603&sr=8-1&keywords=tan+van+thi

* * *

Đó là đồn lũy cuối cùng của Chí Thiện trước vòng phong tỏa của muôn trùng cái Ác. Sự “dị thường” của việc nhận ra “xứ sở chiêm bao” này là: cái Ác không còn khả năng làm ta nao lòng nữa. Sau khi đọc xong Tản Văn Thi của Nguyễn Thị Khánh Minh, niềm tin nơi cái Chí Thiện của chúng ta được xác lập. – Tô Đăng Khoa

Hành trình thơ là một hành trình tìm về tuyệt đối đối với Khánh Minh. Không chấp nhận dễ dãi, chữ nghĩa chọn lọc vì thơ là mạch sống của chính bản thân cô. Tưởng là với đến được, ngỡ là đã đến đích, nhưng không, Khánh luôn luôn tự khó tánh với chính mình, thấy điểm hẹn với thi ca vẫn tiếp tục di chuyển ngoài tầm tay. Nên mãi hoài vẫn là phút giây vươn mình và tay với…

– Vũ Hoàng Thư

Thơ văn của người mang tên Nguyễn Thị Khánh Minh sẵn lòng thì thầm với bạn về thứ hạnh phúc tự nó đang đi trên sợi dây căng ngang hai đầu: Tuyệt vọng và Hy vọng. Tuyệt vọng mang gương mặt diễm lệ trong khi Hy vọng già cỗi những nếp nhăn. – Hồ Đình Nghiêm

Từ một thực tại linh động, từ cái mà chị gọi là “bức tranh sắc mầu cuộc sống,” chị đã nâng niu nuôi nấng cảm xúc rồi phó thác nó vào chiêm bao thơ mộng, và nhờ hơi thở bùa phép thi ca cho nó một đời sống mới, một siêu-thực-tại. – Trịnh Y Thư

Description of The Book on Amazon:

In this collection of prose-poems, Tan van thi, Nguyen Thi Khanh Minh once again proved that she is one of the leading Vietnamese poets of her generation, male or female. From a dynamic reality, from what she would have called a “multi-colored, multi-faceted painting of life,” she cherished a myriad of emotions then enshrined them into her series of lyrical dreams, and with the magical breath of poetry, those emotions seemed to augment a new life, a super-reality. Her oneiric narrative coupled with a poetically captivating language of extraordinary beauty and innovation, freed from the control of reasons and concern for verisimilitude, enthralling imagination extending beyond its limit, all help to create some of the verses that are aesthetically pleasing both the sense and the mind. More than that, her poetry is also her way of seeking the ultimate truth, the love-centric truth that for so long has escaped our attention and grasp.

– Van Hoc Press