Nhật Ký Biển Đông:

Hoa Lục Có Dám Phong Tỏa Hay Tấn Công Đài Loan?





Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Tư ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:





Tình hình Hoa Kỳ :

-AP ngày 16/4/2018: “Cuộc bạo động đẫm máu bùng phát tại một trại tù được bảo vệ an ninh cẩn mật ở South Carolina khiến 7 tù nhân chết và tối thiểu 17 bị thương nặng.”

-ABC News ngày 19/4/2018: “Theo cảnh sát ở tây bắc Indiana, một bé gái ba tuổi đã vô tình bắn người mẹ đang có thai từ ghế ngồi phía sau khi tình nhân của người mẹ để khẩu súng đã nạp đạn ở trong xe rồi bước vào một tiệm bán hàng. Người mẹ ngồi ở ghế lái xe còn hai con nhỏ một tuổi và ba tuổi ngồi ở phía sau. Em bé ba tuổi đã chụp lấy khẩu súng 9mm Glock và súng nổ. Người mẹ bị bắn vào ngực. Viên đạn xuyên qua ngực và xuyên qua luôn cả cửa kính phía trước. Chàng tình nhân 21 tuổi này bị cảnh sát tạm giam và có thể bị truy tố về tội đặt trẻ nhỏ vào tình trạng hiểm nguy. “

Đây là khẩu súng lục, không phải bóp cò là súng nổ, mà tay phải ép mạnh vào báng súng có chốt lò so giống như một khóa an toàn. Em bé ba tuổi này thật tài. Chắc chắn em cầm khẩu súng lên, ép mạnh vào báng súng và bóp cò…như thế súng mới khai hỏa. Trẻ con bây giờ ghê gớm quá! Ba tuổi đã biết bắn súng! Ôi thảm họa súng đạn chỉ có ở nước Mỹ! Rất nhiều cha mẹ chết vì con mới năm, ba tuổi đã biết dùng súng...và còn chết dài dài như thế nữa. Đúng là nghiệp chướng của chúng sinh. “Chơi dao có ngày đứt tay” thì “Chơi súng có ngày chính mình/vợ mình/con mình chết vì súng”.

-Yahoo News ngày 20/4/2018: “Ngân Hàng Wells Fargo bị Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chính của Người Tiêu Thụ phạt 1 tỉ Mỹ Kim vì đã tiếp tục moi tiền khách hàng vay nợ trái với những gì quảng cáo và cam kết.”

Trên thế gian này, lòng tham (Tham-Sân-Si) và gian trá là nghiệp lực từ vô thủy gắn chặn vào não tủy của con người, đặc biệt là các giới kinh doanh, ngân hàng, tài chính và chính trị gia. Nếu luật pháp không nghiêm minh thì cuộc sống sẽ trở thành tương tàn, tương sát, ăn thịt, lường đảo, lòe bịp nhau, còn tệ hại hơn loài muông thú. Loài thú có tranh ăn và cắn nhau nhưng khi no đủ rồi thì sống thành bày đàn, hòa thuận. Còn loài người dù đã no đủ, dù đã giàu sang vẫn lường gạt, chèn ép, hại nhau. Chủ Ngân Hàng Wells Fargo kia tài sản riêng đã bạc tỷ, sao lại còn lường đảo khách hàng?

-Reuters ngày 20/4/2018: “Vào ngày hôm nay, cả chục ngàn học sinh bỏ học khắp nước Mỹ, đánh dấu năm thứ 19 cuộc thảm sát tại Trung Học Columbine để bày tỏ tình đoàn kết và áp lực các nhà lập pháp ban hành lệnh kiểm soát súng đạn mạnh hơn nữa.”

Ban hành luật nằm trong tay Quốc Hội. Nhưng ngày nay Quốc Hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Đảng Cộng Hòa chủ trương bảo vệ quyền mang súng và không thể ban hành lệnh hạn chế vì họ đã bị Hội Súng Đạn khống chế hết cả rồi. Thế mới hay dù trong một nước “đại dân chủ” sinh mệnh của quốc gia không nằm trong tay người dân mà nằm trong tay các tập đoàn tư bản kếch xù. Cụ Khổng Tử ơi! “Dân Vi Quý” của cụ giống như bức hoành phi câu đối để treo thờ cho đẹp, chứ thực sự dân muôn đời chỉ là công cụ mà thôi!

-The Charlotte Observer ngày 22/4/2018: “Một nữ thẩm phán (Da Trắng) thuộc quản hạt Broward County đã huyên thuyên, vung tay, lấy tay che chặt mình, mắng nhiếc một nữ bị cáo bệnh tật gần như thở không được (người Da Đen) phải ngồi trong xe lăn- hầu tòa vì tội tiểu hình sau cuộc bất hòa trong gia đình. Ba ngày sau bà nữ bị cáo qua đời. Bà thẩm phán Merrillee Ehrlich đã từ chức nhưng không rõ khi nào quyết định được ban hành và có hiệu lực từ ngày nào.”

Thật lạ lùng! Các quan tòa Hoa Kỳ nổi tiếng là bình tĩnh và mẫu mực trong khi hành xử nhiệm vụ của mình sao lại có trường hợp “quái đản” như thế này? Xin nhớ, dù ở bất cứ nơi đâu, bị cáo ra trước vành móng ngựa không phạm tội với quan tòa mà họ vi phạm luật pháp của xã hội, của quốc gia. Không một ai, dù là thẩm phán tối cao cũng không có quyền mắng nhiếc, nhục mạ bị cáo, nhưng có thể có lời khuyên răn đúng mức. Một phút nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc thương-ghét, bà thẩm phán tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Trong lúc tâm tư vắng lặng, hồi quang phản chiếu, bà thẩm phán này tự hỏi mình được gì khi mắng nhiếc bị cáo như vậy? Chẳng được gì cả mà chỉ để thỏa mãn một chút nóng giận. Ôi nóng giận! (Sân Si) Mi chính là kẻ thù của chúng ta.

-Fox News ngày 24/4/2018: “Một trẻ vị thành niên 15 tuổi và hai người bạn bị buộc tội đã cho uống thuốc trước khi bóp cổ và đâm người mẹ chết tại nhà ở Tiểu Bang Main. Xác của người mẹ 47 tuổi tên Kimberly Mironovas được phát giác vào sáng Chủ Nhật 21/4/2018 với vết đâm ở cổ. Hung thủ đã bị bắt cùng hai người bạn. Hung thủ và người bạn 15 tuổi bị kết tội cố ý giết người và dự mưu sát nhân. Còn cậu bé 13 tuổi

bị kết tội âm mưu giết người.”

Thật kinh hoàng và không thể tưởng tượng nổi mức độ bạo động và hiếu sát trong trẻ con ở Hoa Kỳ ngày nay. Theo lý thuyết của nhà Phật thì đây là tiền oan nghiệp chướng. Kẻ tử thù đã đầu thai thành đứa bé để giết kẻ cựu thù ngày xưa mà nay chính là mẹ mình. Nhưng lý giải theo khoa học thì đây là Nhân-Quả của một xã hội quá nhiều bạo động do phim ảnh, games và các diễn đàn đầy kích động, hận thù, chia rẽ…trong khi luân lý, đạo đức thì suy đồi. Nước Mỹ có ngày “Mother’s Day” nhưng không có Đạo Hiếu, không có câu “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Giáo dục Hoa Kỳ dạy cho trẻ nhỏ “I am unique” tức tô bồi cho cái Tôi, cái tự ngã, nhiều khi lớn hơn cả Ông Trời cho nên mới có thảm họa ngày hôm nay. Cái Tôi ở Hoa Kỳ vượt qua giá trị của gia đình, văn hóa, đạo đức và quyền lợi quốc gia. Không chào cờ, đốt cờ, xé cờ, đạp lên cờ, đái lên quốc kỳ đều được Tối Cao Pháp Viện bảo vệ!

-AP ngày 26/4/2018: “Tượng đài của Stephen Foster dựng cách đây 118 năm ở công viên Pittsburgh-tác giả của bản nhạc ‘Oh! Susana’ loại nhạc đồng quê - đã bị tháo gỡ đem cất vào kho vì người chỉ trích cho rằng đã kỳ thị chủng tộc vì dưới chân tượng có một người Da Đen đi chân đất cầm chiếc đàn Banjo.”

Cách đây ít lâu cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Of Mice and Men của John Steibeck đã bị cấm hay loại bỏ ở các trường học và thư viện Hoa Kỳ cũng vì lý do kỳ thị chủng tộc. Tôi đã dịch toàn bộ cuốn tiểu thuyết này ra tiếng Việt và đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong năm 1996 và thấy John Steinbeck không hề có một câu văn, một ý tưởng kỳ thị hay khinh rẻ người Da Đen mà chỉ mô tả suy nghĩ, hành động thực của một số người Da Trắng đối với người Da Đen lúc bấy giờ (qua nhân vật Crooks- một ông già Da Đen giữ chuồng ngựa cho một nông trại)

Ôi di sản nô lệ kéo dài mãi và làm nhức nhối dân tộc Hoa Kỳ cho dù đã có một ông Da Đen làm tổng thống! Thế mới hay làm việc gì thì phải coi chừng. Nó có thể di họa cả ngàn năm, kéo dài mãi không dứt mà Phật Giáo gọi là “Nghiệp”. Theo lời Phật dạy, chúng ta chỉ có thể vượt lên Nghiệp khi xóa bỏ dĩ vãng. Còn nhớ dĩ vãng thì Nghiệp còn theo đuổi chúng ta. Nghiệp truyền từ bố mẹ sang con cái, từ đời này sang đời kia. Nghiệp xuất hiện trên băng đĩa, lời nói, sách vở, phim ảnh và nhất là cách suy nghĩ của đầu óc chúng ta cất dấu trong tạng thức (A lại da thức).

-CBS News ngày 27/4/2018: “Trong một tài liệu dày 98 trang, Tiểu Ban Tình Báo của Hạ Viện Hoa Kỳ nói rằng họ không tìm thấy bằng cớ chiến dịch tranh cử của Ô. Trump có cấu kết, hợp tác hay âm mưu với chính phủ Nga. Nhưng ủy ban điều tra tìm thấy sự nhận định/phán xét tồi và hành động do nhận định kém của bộ tham mưu tranh cử của Ô. Trump lẫn Bà Clinton.” Thế nhưng Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Mark Warner nói rằng cuộc điều tra chưa thể nào chấm dứt.

Ngay từ lúc đầu tiên khi chưa có cuộc điều tra của công tố viên độc lập Muller, tôi đã giữ quan điểm cho rằng Ô. Trump (vì là một thương gia) và một số thành viên trong bộ tham mưu tranh cử của ông có làm ăn buôn bán với Nga nhưng không thể nào có “cấu kết” với Ô. Putin để đưa Ô. Trump lên làm tổng thống. Ảnh hưởng tới lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ là truyền thông, các tập đoàn tư bản, các tổ chức tôn giáo và nồi cơm hũ gạo chứ Ông Trời xuống đây cũng không thể tác động tới đầu óc người Mỹ. Chuyện điều tra Ô. Trump và liên tục cấm vận Nga chỉ là hành động “giận cá chém thớt” làm phí phạm tiền bạc, thời gian và làm trò cười cho thiên hạ. Đảng Dân Chủ đã thua trong kỳ bầu cử tổng thống, nên nhận thua, rút ưu khuyết điểm, lựa gà, hình thành một cương lĩnh tốt đẹp cho đất nước rồi bày mưu tính kế để chiếm lại Tòa Bạch Ốc…như thế tốt hơn là luẩn quẩn loanh quanh điều tra Ô. Trump. Bản báo cáo này chắc chắn gây khó cho công tố viên Muller vì nó là lời nhắn nhủ rằng “Ông nên ngừng cuộc điều tra là hơn”. Và chúng ta cũng mong nó chấm dứt để đất nước thôi chia rẽ, Hoa Kỳ có thể tập trung sức mạnh đối phó, giải quyết những vấn đề đau đầu của thế giới chẳng hạn như vấn đề Biển Đông, Đài Loan, Syria, Ba Tư, Palestines và Bán Đảo Triều Tiên.





Tình hình thế giới :

-Fox News ngày 16/4/2018: “Liên Hiệp Âu Châu mãnh mẽ bảo vệ thỏa hiệp hạt nhân 2015 với Ba Tư và bác bỏ áp đặt trừng phạt lên quốc gia này cho dù những hoạt động của Ba Tư ở Syria.”

-Newsweek ngày 19/4/2018: “ Trong một cuộc họp báo, Tổng Thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in chào mừng sự tái tục đàm phán với Bình Nhưỡng và nói rằng Bắc Triều Tiên sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Bán Đảo Triều Tiên mà chỉ vài tháng trước đây cái bóng chiến tranh sáng rực trên bán đảo vì căng thẳng quân sự leo thang tới mức dữ dội. Trước cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên dự trù vào 27/4/2018, Ô. Moon muốn đẩy lùi nghi ngờ liệu Bình Nhưỡng có đồng ý về ý nghĩa của danh từ giải trừ hạt nhân khi nói rằng tôi không nghĩ “giải trừ hạt nhân” được Nam-Bắc hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Miền Bắc bày tỏ ý muốn giải trừ vũ khí nguyên tử.”

Đây là sự kiện ngạc nhiên và đáng mừng. Từ thái độ quyết liệt, dám đe dọa tấn công ngyên tử Mỹ và nhất định chế tạo vũ khí nguyên tử, Bắc Triều Tiên đột ngột thay đổi thái độ và dường như đang chuyển đổi phương hướng xây dựng đất nước. Theo tôi, nếu như Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí nguyên tử thì họ sẽ được phần thưởng “gỡ bỏ cấm vận” của Hoa Kỳ. Nếu không có chuyện gỡ bỏ cấm vận và viện trợ, thì khó lòng thỏa hiệp hình thành. Theo AP ngày 20/4/2018, Bắc Triều Tiên tuyên bố đình chỉ các cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử và phóng hỏa tiễn. Hoa Kỳ, Nga và Hoa Lục ra thông báo hoan nghênh quyết định này.

Vào ngày 27/4/2018, Chủ Tịch Kim Jong Un và Tổng Thống Moon Jae-in đã gặp nhau tại Bàn Môn Điếm. Hai bên đã đối xử với nhau thật thân thiện và kính trọng, một dấu hiệu đáng mừng. Ô. Moon cũng đã ngỏ lời mời Ô. Kim viếng thăm Nam Triều Tiên. Hai bên cam kết “phi hạt nhân” hóa Bán Đảo Triều Tiên và sẽ cùng làm việc với Hoa Kỳ và Trung Hoa để chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc Chiến Tranh Triều Tiên năm 1951 và tìm kiếm một thỏa hiệp hòa bình thường trực và chắc chắn (Hiện nay vẫn chỉ là thỏa hiệp ngưng bắn). Sẽ không còn chiến tranh trên Bán Đảo Triều Tiên nữa mà một thời kỳ hòa bình mới bắt đầu, chấm dứt chiến tranh tâm lý, giải truyền đơn kích động ở biên giới và cho gia đình bị chia cắt được gặp gỡ.

Vào ngày 29/4/2018, tổng thống Nam Triều Tiên còn cho biết, Bắc Triều Tiên cam kết sẽ đóng cửa khu thí nghiệm nguyên tử vào Tháng 5 này và sẽ cho các chuyên viên và báo chí Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ thấy. Bắc Triều Tiên cũng chẳng có tham vọng vũ khí nguyên tử nếu Hoa Kỳ cam kết chấm dứt cuộc chiến 1951-1953 và ký thỏa hiệp không xâm lăng Bắc Triều Tiên. Thế nhưng vào ngày 29/4/2018, trong chương trình Đối Diện Với Đất Nước (Face the Nation) của đài CBS và Fox News, Ô. John Bolton – Cố Vấn An Ninh Tổng Thống lại nói rằng đối với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ sẽ theo khuôn mẫu Libya tức tấn công lật đổ và giết chết Ô. Gadhafi năm 2011 (dưới thời Ô. Obama và Ô. Obama đã ân hận về điều này vì đất nước Libya đã bị chia cắt ra làm hai) chứ không có thương thảo gì hết. Trong khi cả thế giới vui mừng trước những biến chuyển tốt đẹp của Bán Đảo Triều Tiên thì Ô. Bolton đưa ra lời tuyên bố thật đáng sợ. Ô. Bolton không biết rằng về mặt địa lý chính trị, Libya và Bắc Triều Tiên hoàn toàn khác nhau. Libya không có siêu cường nào hỗ trợ cả và nó cũng không phải là vùng trái độn của các siêu cường cho nên khi Hoa Kỳ tấn công, Ô. Gadhafi phải chết. Còn Bắc Triều Tiên là vùng trái độn của Trung Hoa và Nga (ba quốc gia có chung biên giới). Ô. Bolton vì quá hăng cho nên quên mất lời tuyên bố của Ô. Tập Cận Bình rằng, nếu Bắc Triều Tiên tấn công trước, Trung Quốc sẽ đứng ngoài. Nhưng nếu Hoa Kỳ tấn công trước, Trung Quốc sẽ can thiệp. Liệu Hoa Kỳ có dám mở một cuộc “Chiến Tranh Triều Tiên Thứ Hai” với 54,000 binh sĩ Mỹ bỏ mạng mà sức mạnh quân sự của Trung Hoa lúc bấy giờ còn cổ lỗ sĩ. Chưa biết Ô. Bolton hay Ô. Trump - ai là người lãnh đạo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chúng ta chờ xem.

-Yahoo News ngày 17/4/2018: “Nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp cho việc số lượng chất dẻo/đồ nhựa (plastic) đang gây ô nhiễm toàn cầu và ngày nay dường như một nhóm

các nhà khoa học vừa tìm thấy giải đáp khả thi mà họ vô tình khám phá. Các nhà khoa học đang nghiên cứu một loại vi khuẩn (bacterium) vặn vẹo, loại bọ này có thể biến đổi gene và bắt đầu “ăn thịt” chất dẻo là thảm họa trong vòng thể kỷ nay.”

Nếu việc khảo cứu thành công, đây là tin vui cho cả nhân loại vì các loại rác là bao ny-lông, chất dẻo, đồ nhựa đang là cơn ác mộng của thế giới. Nếu những thứ này không được tái chế sẽ phải đổ xuống biển và biển từ từ biến thành bãi rác khổng lồ và biển chết.

Theo New York Post ngày 23/4/2018, lần đầu tiên một máy thu dọn một bãi rác chất nhựa khổng lồ bắt đầu ra khơi. Nó sẽ hướng về Bãi Rác Khổng Lồ ở Thái Bình Dương nằm giữa California và Hawaii, thu dọn khoảng 1800 tỉ mẩu nhựa kéo về theo dòng nước. Hệ thống này bao gồm một mạng lưới nổi khổng lồ gọi là “màng lọc/mắt cáo” được giữ bằng những ống dài khổng lồ. Điều trớ trêu là những ống này lại làm bằng nhựa, nó sẽ hút những mẩu/mảnh chất nhựa khỏi mặt nước rồi chuyền về một tàu vận tải lớn để sau đó tái chế xuất.

-Reuters ngày 19/4/2018: “Được trao quyền bởi Raul Castro và được quốc hội chuẩn nhận, tân Chủ Tịch Cuba kiêm Thủ Tướng Miguel Diaz Canel sinh năm 1960- người thuộc thế hệ trẻ “Hậu Castro” bắt đầu nhậm chức ngày hôm nay, cam kết bảo vệ thành quả cách mạng từ năm 1959 nhưng nhấn mạnh tới nhu cầu đổi mới kinh tế cho đất nước trong một bài diễn văn cao giọng.”

Những năm gần đây rất nhiều phái đoàn cao cấp của Cuba thăm Việt Nam và ngược lại. Điều này cho thấy Cuba sẽ áp dụng kế hoạch đổi mới của Việt Nam, tức theo kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ nguyên Chủ Nghĩa Xã Hội, không đa nguyên, đa đảng gì hết. Ai có khả năng lật đổ họ thì cứ lật đổ. Họ không trao quyền cho ai hết.

-Newsweek ngày 21/4/2018: “Chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ nhất của Ba Tư cảnh cáo Do Thái về một hành động đi xa hơn đe dọa quyền lợi của Ba Tư ở trong vùng, đặc biệt là ở Syria nơi mà Tây Phương vừa tấn công những cơ sở của chính quyền. Tướng Hossein Salani- chỉ huy trưởng Vệ Binh Cách Mạng nói rằng một cuộc chiến giữa Ba Tư và Do Thái có thể dẫn tới một sự hủy diệt hoàn toàn của Do Thái. Máy bay Do Thái vừa tấn công vị trí của Ba Tư và đồng minh tại Syria và Ba Tư sẵn sàng trả đũa bất cứ lúc nào.”

Do Thái đúng là “Ông Trời Con” ngang nhiên tấn công những mục tiêu có sự hiện diện của Ba Tư tại Syria với lý do bảo vệ an ninh mặc dù Syria hay Ba Tư chưa có một chuyển động nào đe dọa Do Thái. Tình hình hết sức hiểm nguy nếu Do Thái tiến thêm một bước nữa. Và chưa biết Hoa Kỳ sẽ can dự vào cuộc chiến này như thế nào. Theo Reuters ngày 22/4/2018, Do Thái nhắn nhủ là sẽ oanh tạc không quân của Ba Tư đang triển khai ở Syria.

-Yahoo News Canada ngày 23/4/2018: Một chiếc xe chở gia đình (xe Van) đã lao vào đám đông đang đi bộ trên Đường Yonge ở trung tâm Thành Phố Toronto khiến 10 người chết 14 người bị thương đa số là đàn bà. Người lái xe là một thanh niên tên Alek Minassian , 25 tuổi đã bị bắt giữ. Theo AP ngày 24/4/2015, một nhân chứng cho biết, người thanh niên này lao vào đám đông theo kiểu “video games”, giết càng nhiều người càng tốt. Tin mới nhất cho biết cậu thanh niên này giết nhiều phụ nữ như thế vì thù ghét đàn bà.

-AP ngày 23/4/2018: “Bên bờ rìa nóng như thiêu như đốt của Sa Mạc Sahara, Không Quân Hoa Kỳ đang xây một căn cứ cho máy bay vũ trang không người lái để đối phó với một mặt trận mới chống lại những đe dọa mỗi ngày mỗi gia tăng của nhóm cực đoan tại vùng Sahel, Phi Châu.”

Sahel là một vùng đất dài, xuyên qua bảy quốc gia, từ Đại Tây Dương tới Hồng Hải, rộng 3 triệu cây số vuông. Các tổ chức như Boko Haram và al Qaeda là nhân tố gây bạo động và bất ổn cho vùng này. Boro Haram là nhóm “thánh chiến” có căn cứ ở đông bắc Nigeria và hoạt động cả ở Chad, Niger và Cameron. Đối đầu với nhóm này vô cùng khó khăn.

-Reuters ngày 24/4/2018: “Trong một cuộc họp báo chung ở Hoa Thịnh Đốn, Tổng Thống Pháp Macron và Tổng Thống Hoa Kỳ đã kêu gọi một thỏa hiệp mới với Ba Tư về hạt nhân sau khi Hoa Kỳ (Ô. Trump) tố cáo thỏa hiệp ký cách đây ba năm (2015) là điên khùng. “

Tuy vậy Ô. Macron vẫn chưa thống nhất với Mỹ trong việc hủy bỏ thỏa hiệp hạt nhân ký kết với Ba Tư dưới thời Ô. Obama. Ba Tư hiện làm ăn lớn với Liên Hiệp Ậu Châu và Pháp. Vào ngày 27/4/2018 Bà Thủ Tướng Đức Merkel đã qua tận Hoa Thịnh Đốn thuyết phục Ô. Trump nhưng dường như nỗ lực không thành. Còn bộ trưởng ngoại giao Ba Tư nói rằng nếu Hoa Kỳ rút lui thì Ba Tư sẽ không còn bị ràng buộc và tự do tinh luyện chất Uranium vượt qua mức giới hạn quy định trong thỏa hiệp. Nếu vậy Hoa Kỳ hay Do Thái chỉ còn cách oanh kích để phá hủy các lò nguyên tử này mà thôi. Không biết lúc đó một cuộc chiến mới ở Trung Đông có nổ ra hay không hay Ba Tư sẽ phải khuất phục? Theo Reuters ngày 28/4/2018, tân ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo (đọc là Pom-peo) đã khẩn cấp có chuyến thăm các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông như Ả Rập Sê-út, Jordan và đã thảo luận về thỏa hiệp hạt nhân 2005 và thúc giục họ đoàn kết chống lại Ba Tư. Từ chuyển động này chúng ta thấy chắc chắn thỏa hiệp hạt nhân 2005 sẽ bị Ô. Trump xóa bỏ trong vài ngày tới.

-Fox News ngày 28/4/2018: Một nhà máy điện hạt nhân nổi (floating nuclear power) của Nga có tên Akademik Lomonosov đã được kéo ra khỏi Cảng Saint Petersburg trong chuyến hải hành để cung cấp điện cho các hải cảng và các giàn khoan dầu.” Nếu khu kỹ nghệ của quốc gia nào đó thiếu điện, nó có thể ghé vào cảng rồi bơm/truyền điện cho thành phố này và chủ nhân chỉ cần ký chi phiếu trả tiền thôi. Thật không ngờ ngày nay kỹ thuật tiến triển ngoài sức tưởng tượng của con người.

-Reuters ngày 28/4/2018: “Vào ngày hôm qua 27/4/2018, binh sĩ Do Thái nổ súng giết chết 3 người và làm bị thương 600 người trong một cuộc biểu tình của người Palestines ở biên giới Do Thái-Gaza.” Do Thái giết người biểu tình thì thế giới êm ru. Nếu quốc gia nào đó mà giết người như vậy thì Âu Châu và Hoa Kỳ đã làm ầm lên, đưa ra LHQ để trừng phạt, cấm vận, có khi lập Vùng Cấm Bay để lật đổ. Do Thái - từ một quốc gia mất đất phải tản mát khắp thế giới và được mọi người xót thương này trở thành “ông nội” của thế giới chỉ vì đã nắm đầu được siêu cường Hoa Kỳ khiến Liên Hiệp Quốc cũng phải sợ hãi.

Hiện nay Do Thái là nước xuất cảng vũ khí, radar, thiết bị quân sự rất lớn trên thế mà dưới thời Ô. Obama, lưỡng viện Quốc Hội đã biểu quyết một đạo luật viện trợ quân sự cho Do Thái 40 tỉ đô-la trong vòng 10 năm. Nói tóm lại, tiền mà các “ông Do Thái” đóng góp cho các chính trị gia Hoa Kỳ (tổng thống, dân biểu, thượng nghị sĩ) nay quay trở lại Do Thái…và còn lớn hơn. Ngày xưa Lã Bất Vi nói rằng không gì ghê gớm cho bằng “buôn vua” (king maker) ngày nay phải nói rằng không gì ghê gớm cho bằng “buôn tổng thống, dân biểu, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ”. Cứ bỏ tiền ra cho các ông ấy đắc cử rồi sau đó muốn gì cũng được. Ôi tiền bạc! Mi có sức mạnh vạn năng và có thể hủy diệt thế giới này. Đất, Trời, Thần, Thánh, Quỷ Ma cũng đều ngán sợ tiền bạc huống chi người phàm như chúng ta?





Chiến Tranh Lạnh Mới :

-CNBC News ngày 16/4/2018: “Bộ Trưởng Đức nói rằng phản ứng chống Nga của Âu Châu cũng nguy hiểm như chủ nghĩa quốc gia của Putin và hiện nay chưa thấy một sự ổn định mới cho thế giới.” ( new, stable world order is not in sight. ) Theo Reuters, bộ trưởng Đức của Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi một chính sách mới nhằm giảm nhẹ căng thẳng với Nga tức thêm những tiếng nói thúc ép Bà Angela Merkel hãy ôn hòa trong lập trường đối với Điện Cẩm Linh.

-The Independent ngày 16/4/2018: “Tổng Thống Donald Trump đã ngưng tung thêm đòn cấm vận Nga vì đã hỗ trợ cho Tổng Thống Assad của Syria, điều này trái ngược với lời tuyên bố của bà đại sứ Hoa Kỳ Nikki Haley tại LHQ là cấm vận mới sẽ được ban hành ngày hôm nay.”

-Tạp Chí Foreign Policy ngày 16/4/2018:”Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres nói rằng Chiến Tranh Lạnh đã trở lại với thù hận nhưng có khác biệt…và sẽ tạo nghiêm trọng cho toàn thế giới.”

Sự nghiêm trọng ở đây là do thế giới sẽ phải đứng vào phe này, phe kia và như thế cuộc đụng độ Nga-Mỹ trở thành cuộc chiến toàn cầu. Trên thế giới ngày nay, Mỹ có rất nhiều đồng minh nhưng lại có rất nhiều quốc gia chống Mỹ. Do đó khi hai “đại ca” choảng nhau thì kéo theo đàn em hai phe cũng choảng nhau. Hiện nay thế giới Ả Rập đã chia thành hai phe. Phe Ả Rập thân Mỹ do Sê-út lãnh đạo rất mạnh. Còn phe chống Mỹ do Ba Tư lãnh đạo còn rất yếu. Hai phe này dường như không đội trời chung. Âu Châu cũng có một số quốc gia kịch liệt chống Nga như Anh và Pháp, nhưng lại có một số không muốn chống Nga. Khi Nga-Mỹ xung đột, Âu Châu/NATO cũng sẽ rối loạn. Ngay cả Nam Triều Tiên là nơi đặt hệ thống lá chắn hỏa tiễn (THAAD) sát biên giới Nga-Trung Hoa…chưa chắc đã được yên. Ngoài ra, nếu Mỹ dùng Okinawa làm căn cứ xuất phát tấn công Nga thì Nhật Bản sẽ phải can dự vào cuộc chiến. Còn Hoa Lục chắc chắn sẽ phải đứng về phe Nga. Bởi vì nếu Nga thua, thế chân vạc bị gãy đổ và Hoa Lục sẽ phải quỳ gối trước Mỹ.

-Newsweek ngày 25/4/2018: “Nga và Hoa Lục cam kết gia tăng mối liên hệ quân sự song phương như một bộ phận hợp tác, thách thức quyền lợi của Hoa Kỳ, đặc biệt lập trường của Hoa Thịnh Đốn đối với Ba Tư và Syria tại Trung Đông. Bộ Trưởng Quốc Phòng Seigei Shoigu đã gặp tướng không quân Trung Quốc Xu Qiliang- Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương và một số tướng lãnh trong vùng như một phần của cuộc họp thượng đỉnh của Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization) tại phía đông của Thành Phố Thanh Đảo. Với sức mạnh mỗi lúc mỗi gia tăng, Nga và Trung Hoa đã xây đắp thế lực của mình trên vũ đài thế giới và họ mưu tìm một mặt trận thống nhất để chống lại Hoa Kỳ- người luôn luôn thách thức/kiềm chế sự trỗi dậy của họ.”

-Reuters ngày 28/4/2018: “Thủ Tướng Nga Medvedev cho biết ông sẽ hỗ trợ một đạo luật của Hạ Viện Nga dự trù tội hình sự cho bất cứ công dân Nga nào tuân thủ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ vì các biện pháp cấm vận này nhằm triệt hủy hệ thống xã hội-chính trị của Nga và làm nguy hại tới kinh tế quốc gia và cá nhân.”





Tình hình Trung Đông :

-Reuters ngày 16/4/2018: “Hai tàu chiến Nga chở xe tăng và thiết bị quân sự tiến vào cảng Tartus, Syria sau khi Tổng Thống Putin nói rằng thế giới sẽ hỗn loạn nếu Syria bị tấn công một lần nữa.”

-Newsweek ngày 16/4/2918: “Ngoại Trưởng Iraq- một đồng minh của Hoa Kỳ chỉ trích việc Tổng Thống Donald Trump tấn công các mục tiêu nghi ngờ chế tạo vũ khí hóa học của Syria khiến làm suy giảm nỗ lực chống khủng bố của các quốc gia Ả Rập có chung biên giới.”

-New York Post ngày 17/4/2018: “Bộ tham mưu của Ô. Trump đang tìm cách thành lập một liên minh Ả Rập để thay thế quân đội Hoa Kỳ giúp ổn định khu vực sau khi đánh bại Nhà Nước Hồi Giáo. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vừa liên lạc với Abbas Kammel- người tạm thời giữ chức vụ chỉ huy nghành tình báo Ai Cập xem Ai Cập có thể đóng góp được hay không. Bộ tham mưu cũng liên hệ với Saudi Arabia, Qatar và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất với đề nghị họ đóng góp cả tỷ Mỹ Kim cũng như binh sĩ cho liên minh này.”

Theo tôi, kế hoạch này không thể thành công. Liên minh Ả Rập có thể góp tiền và góp binh sĩ dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ nhưng họ không có khả năng thực hiện một mạng lưới tình báo, cảnh giới trên không, tiến hành các cuộc không kích, yểm trợ cho bộ binh và liên kết các nhóm phiến quân vô cùng phức tạp. Cuối cùng thì dù có liên minh, Hoa Kỳ cũng phải làm tất cả. Thế thì thành lập liên minh chỉ là kế hoạch “Ả Rập hóa cuộc chiến” giống như “Việt Nam Hóa Chiến Tranh”.

-Newsweek ngày 23/4/2108: “Nga sẽ trang bị cho quân đội Syria với hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 khiến có thể gây thêm căng thẳng trong vùng. Điện Cẩm Linh trong nhiều năm đã chịu áp lực từ Do Thái không cung cấp hệ thống phòng không này cho Damascus và Do Thái đe dọa sẽ thay đổi lập trường sau cuộc tấn công vào Syria sau của liên quân Anh-Pháp-Mỹ tháng này do Syria bị nghi ngờ có sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.”

-Washington Post (Beirut) ngày 254/2018: “Các nhà ngoại giao Nga dự trù đưa một nhóm người Syria tới gặp cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế ( OPCW) mà Nga cho rằng đã được đóng phim để giàn dựng vụ tấn công hóa học tại Thị Trấn Douma đầu Tháng Tư. Phát ngôn viên Mikhai Sobolev của Nga nói rằng khoảng 15 người Syria sẽ tham dự cuộc họp của OPCW và trình bày cho phái đoàn biết.”

-Fox News ngày 29/4/2018: “Cơ quan thông tin của chính phủ Syria cho biết họ đã chiếm được bốn ngôi làng nằm ở bờ đông Sông Euphrates nằm, gần Tỉnh Deir el-Zour. Hãnh thông tấn SANA nói rằng những ngôi làng này do lực lượng Syrian Democratic được Hoa Kỳ hỗ trợ chiếm giữ.” Trong khi đó theo Reuters, lực lượng phiến quân được Hoa Kỳ hỗ trợ đã chiếm lại được những ngôi làng này.

-AP ngày 30/4/2018:”Một hỏa tiễn đã bắn vào một tiền đồn của quân đội Syria nằm ở phía bắc giết chết 26 chiến binh thân chính phủ đa số là Ba Tư giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Do Thái và Ba Tư.” Còn theo Reuters, chính phủ Syria nói rằng hỏa tiễn của kẻ thù đã nã vào một vài căn cứ quân sự ở miền quê Hama và Aleppo và đây là hành động xâm lược.





Tình hình Biển Đông :

-AP (Hà Nội) ngày 17/4/2018: “Việt Nam và Nam Dương cam kết cùng làm việc chung để giải quyết việc vi phạm đánh cá ở Biển Đông trong khi hai nước tìm cách gia tăng thương mại song phương. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phạm Bình Minh, Ngoại Trưởng Nam Dương Retno Marsudi nói rằng hai quốc gia sẽ gia tăng hợp tác đặc biệt là vấn đề đánh cá và những vấn đề hải dương khác. Hai bên cũng đồng ý làm việc chung để hoàn tất việc phân định Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của mỗi nước.”

-Tổng Hợp: Vào ngày 19/4/2018, Bà San Suu Kyi- Cố Vấn Quốc Gia kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao (Lãnh đạo Miến Điện trong thực tế) đã viếng thăm Việt Nam hội kiến với Ô. Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên ký kết một số thỏa hiệp hợp tác. Trước đây Tổng Thống Thein Sein cũng đã viếng thăm Việt Nam. Miến Điện và Việt Nam là hai quốc gia có liên hệ ngoại giao nồng ấm.

-Newsweek ngày 20/4/2018: “Ba tàu chiến Úc Đại Lợi đã đụng đầu với Hải Quân Trung Quốc trong lúc dong buồm qua Biển Đông trên đường thăm viếng Việt Nam (Cảng Sài Gòn), một sự kiện làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Bộ Quốc Phòng Úc mạnh mẽ cùng với những quốc gia khác ở trong và chung quanh Biển Đông duy trì sự can dự có tính quốc tế trong nhiều thập niên.”

-Reuters (Hong Kong) ngày 21/4/2018: “Ba cây số dọc theo bờ biển Miền Trung, những chiếc máy xúc đang đào những đụn cát và đá nơi mà một sòng bài lớn nhất Việt Nam sẽ được mở ra vào năm tới. Khi hoàn tất, dự án 4 tỉ Mỹ Kim của Hội An sẽ bao trùm lên một vùng 1000 mẫu Tây, trong đó có các tiệm bán hàng, tiệm ăn, sân gôn và khu công viên, hồ bơi, hồ tắm. Tiến hành dự án là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SunCity Group Holdings để chiêu dụ những tay máu mê đỏ đen từ Hoa Lục thường hay đánh bài tại Ma Cao. Việt Nam hiện đang mạo hiểm phát triển kỹ nghệ sòng bài, nhắm vào du khách Hoa Lục đổ dồn vào Việt Nam những năm gần đây. (Món ăn rẻ và khí hậu ấm áp). Ngoài Hội An, hai sòng bài, một ở Vân Đồn (Quảng Ninh), một ở Đảo Phú Quốc cũng đang được xây dựng. Hai dự án là một phần của chương trình thử nghiệm (pilot program) lần đầu tiên sẽ cho phép công dân Việt Nam vào đánh bài. Hội An là sòng bài đầu tiên do SunCity làm chủ 1/3 cổ phần. VinaCapitol - một công ty đầu từ và địa ốc cùng Công Ty Đầu Tư VMS của Hong Kong chia nhau nắm số vốn còn lại.”

-Reuters ngày 24/4/2018: “Hoa Lục vừa khánh thành một đài kỷ niệm ghi dấu công trình của họ tại Đảo Đá Chữ Thập tại Biển Đông mà phần lớn các công trình xây dựng này đều là các cơ sở quân sự chẳng hạn như phi trường khiến gây bồn chồn cho các nước láng giềng và báo động cho Hoa Kỳ.”

-Miami Herald ngày 28/4/2018:”Các quốc gia Đông Nam Á sẽ làm việc chặt chẽ với các cường quốc Trung Hoa và Ấn Độ để đối phó với áp lực của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và để bảo đảm phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh 10 quốc gia ASEAN tổ chức tại Tân Gia Ba, Thủ Tướng Lý Hiển Long nói rằng sự phát triển kinh tế của khu vực bị đe dọa vì thái độ chính trị của nhiều quốc gia muốn chống lại tự do mậu dịch.” (Không biết Ô. Lý Hiển Long có ám chỉ Hoa Kỳ qua chủ trương Ameria First?)





Nhận Định :

Tình hình Đài Loan căng thẳng và âm ỉ kể từ khi Bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống. Rồi chỉ vài ngày sau khi đắc cử, Ô. Trump dù chưa nhậm chức, phá bỏ truyền thống của Hoa Kỳ, trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với Bà Thái Anh Văn khiến gây phản ứng lo sợ là Hoa Kỳ sẽ từ bỏ chính sách “Một Nước Trung Hoa” và sẵn sàng hỗ trợ cho Đài Loan tuyên bố độc lập. Thế nhưng sau đó Ô. Trump cải chính khiến tình hình có dịu đi một chút. Thế nhưng vào ngày 1/3/2018, Thượng Viện Hoa Kỳ lại thông qua một nghị quyết yêu cầu gia tăng liên hệ (đi lại, thăm viếng của mọi viên chức cao cấp) giữa Hoa Thịnh Đốn và Đài Loan. Bắc Kinh gọi đây là sự vi phạm chính sách “Một Nước Trung Hoa” giữa Hoa Thịnh Đốn - Bắc Kinh trong nhiều thập niên. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói rằng Hoa Lục hoàn toàn không hài lòng và sẽ mạnh mẽ chống lại.

Rồi vào ngày 20/3/2018, theo Reuters, “Chủ Tịch Tập Cận Bình nói với Đài Loan rằng họ sẽ đối mặt với sự trừng trị có tính cách lịch sử (nhớ đời) nếu tìm cách ly khai và đây là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất cho hòn đảo mà Hoa Lục coi như lãnh thổ thiêng liêng.” Theo AFP ngày 21/3/2018, Đài Loan đã đưa máy bay và tàu chiến theo dõi khi chiếc HKMH Liêu Ninh đi ngang qua Eo Biển Đài Loan.

Rồi theo Reuters ngày 27/4/2018: “Siêu pháo đài bay B-52 đã cất cánh từ Guam để tiến hành một cuộc thực tập trên Biển Đông sau đó bay tới căn cứ Okinawa. Trong khi đó máy bay của Trung Quốc cũng tiến hành một cuộc thực tập chung quanh Đài Loan và nói rằng đây là sự thay đổi lớn về khả năng của không quân Hoa Lục.”

Cách đây vài hôm, theo Foreign Policy Magazine, Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Dân Sự Trung Hoa đã gửi một bức thư cho United Airlines và American Airlines yêu cầu rằng sự điều hành trên toàn thế giới của Trung Hoa sau khi có những hạn chế chống lại sự “ly khai” (Đài Loan) thì mọi liên hệ với Đài Loan, Hongkong, và Ma Cao như là các quốc gia độc lập phải chấm dứt. Những lời lẽ mạnh mẽ này đòi hỏi rằng nếu không tuân thủ, sự việc sẽ được chuyển qua cơ quan an ninh điện tử để trừng phạt. Ngoài ra, nếu dùng bản đồ Đài Loan in màu khác với màu của Hoa Lục có thể đưa tới hậu quả pháp lý và chính trị nghiêm trọng như phạt vạ, trừng phạt, thậm chí có thể ngồi tù.”

Tình hình Đài Loan vô cùng căng thẳng, chưa biết Hoa Kỳ phản ứng như thế nào. Theo tôi, Hoa Kỳ và Đài Loan có thể lùi một bước, nhưng Hoa Lục thì không thể lùi. Bởi nếu lùi thì Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập và kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh đóng quân để bảo vệ an ninh cho mình. Mọi việc sẽ tiến sang một hướng khác. Do đó, dù sống dù chết Hoa Lục cũng phải kìm giữ không cho Đài Loan độc lập. Theo tôi Hoa Lục có thể tấn công hoặc phong tỏa Đài Loan. Nếu tấn công Đài Loan, Bắc Kinh sẽ thiệt hại nặng vì sức mạnh quân sự của Đài Loan rất lớn nhưng Đài Loan sẽ tan nát và khó lòng gượng dậy. Còn Hoa Kỳ chưa chắc đã can dự bởi vì bất cứ cuộc chiến nào với Hoa Lục cũng là đại chiến và có thể đưa tới chiến tranh nguyên tử. Vào ngày 29/4/2018, theo truyền thông quốc tế, Tân Hoa Xã và Báo Nhân Dân Trung Hoa đã có bài xã luận bằng Anh Ngữ nói rằng, “Chúng ta theo đuổi sự thống nhất bằng biện pháp hòa bình với sự thành thật và nỗ lực lớn. Nhưng chúng ta kiên quyết và tin tưởng có đủ khả năng đánh bại ý đồ ly khai bằng mọi phương tiện để bảo đảm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.”





Nếu Hoa Lục tấn công Đài Loan, Việt Nam có thể lợi dụng cơ hội, tái chiếm Đảo Ba Bình- lớn nhất ở Trường Sa mà Tưởng Giới Thạch đã cưỡng chiếm từ tay Miền Nam vào năm 1956.





Kể từ sau Đệ II Thế Chiến, chúng ta thấy mọi cuộc khủng hoảng chính trị đều được giải quyết bằng chiến tranh chứ không bằng thương thảo như các cuộc chiến Kosovo, A Phú Hãn, Iraq, Libya, Ukraina, Syria và ngày nay có thể là Đài Loan. Mọi thỏa hiệp chỉ đạt được sau một cuộc chiến đẫm máu.

Đào Văn Bình