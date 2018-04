CỜ VÀNG BAY TRÊN THÀNH PHỐ TA HÔM NAY



Nguyễn Tâm Phương





Sau biến cố đau thương 30-4-1975, cả triệu người bỏ nước ra đi, lang thang khắp cùng thế giới. Bốn mươi ba năm đã trôi qua, cộng đồng người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản đã hình thành ở hải ngoại với con số khoảng vài triệu người. Với thành quả về kinh tế, tài chánh, văn hóa, chính trị, trở thành một nhánh cây lớn mạnh của toàn thân cây dân tộc Việt Nam.





Nhà cầm quyền CSVN trong nước luôn có dã tâm nhuộm đỏ và thu phục cộng đồng người Việt Nam Tự Do ở hải ngoại.Với thế lực tiền bạc, với nhân sự đông đảo và những kế hoạch tuyên truyền của một chế độ đang cai trị hơn 90 triệu dân, theo thời gian dần dà họ đang trên đà ưu thế.





Chính phủ Hoa Kỳ từng là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, bây giờ họ đang bắt tay với kẻ thù cũ trong thế chiến lược muốn dùng Việt Cộng để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông.





Do đó cộng đồng Việt Nam Tự Do ở Mỹ chỉ còn trông cậy vào sức mạnh của chính mình. Nhiệm vụ lâu dài và quan trọng là cố gắng gìn giữ di sàn truyền thống yêu chuộng tự do dân chủ và bản sắc của dân tộc Việt Nam, vốn đang bị hao mòn dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam trong 43 năm qua.

Nhìn vào tấm gương dân tộc Do Thái phải lưu vong cả ngàn năm, họ cố gắng và hôm nay những người Mỹ gốc Do Thái đang nắm giữ những thế lực lớn mạnh về tài chánh, truyền thông của Hoa Kỳ để ủng hộ hiệu quả cho quốc gia Do Thái (Israel ) tại Trung Đông.





Cộng đồng Việt Nam Tự Do ở Hoa Kỳ tuy phát triển nhanh trong vòng 43 năm qua, nhưng so với những cộng đồng gốc Hoa, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc thì còn kém xa.





Có những công tác mang tính thời sự tuy cần tham gia để tạo sự sinh động và hâm nóng tinh thần đấu tranh; nhưng cần tỉnh táo để kiên nhẫn, bền chí trong những hoạt động có lợi ích lâu dài. Lấy thí dụ có những cá nhân hoạt động rất hăng say; nhưng con cháu của họ thì lại thờ ơ. Khi cá nhân đó qua đời thì không có thế hệ nối tiếp những công tác dở dang của họ.





Tài nguyên của cộng đồng người Việt Nam Tự Do ở hải ngoại cũng có giới hạn bao gồm tiền bạc và thì giờ. Chúng ta không thể phung phí cho những công tác trước mắt thấy sôi nổi nhưng đường dài thì lãng phí .





Nghị sĩ tiểu bang California là Janet Nguyễn vừa đệ trình dự luật muốn đưa chủ đề tị nạn của người Việt Nam và lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa vào chương trình giảng dạy của học đường tiểu bang California. Nếu được cả Hạ Viện và Thượng Viện California thông qua để trở thành luật thì đây là một thành công to lớn có ý nghĩa lâu dài. Xin nhiều đồng hương tiếp tay, vận động xin chữ ký để đạt kết quả.

Một thành công to lớn khác của cộng đồng Việt Nam Tự Do là nhiều tiểu bang và thành phố ở Hoa Kỳ đã công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản yêu chuộng và đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Đây là kết quả của nhiều năm đấu tranh khó khăn và kiên trì.





Một buổi tổ chức sinh hoạt cộng đồng muốn cho đồng hương khỏi đi lạc thì cắm cờ vàng ba sọc đỏ là biết ngay địa điểm. Hình ảnh lá cờ vàng lúc ấy trở nên quen thuộc và thân thương.

Có nhiều bài hát đấu tranh vang lên khi lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên trên cột cờ của thành phố, được giương cao trong doàn người biểu tình hay diễn hành.





Xin giới thiệu với quí đồng hương ca khúc Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay của nhạc sĩ Trần Chí Phúc . Lời ca như sau:





CỜ VÀNG BAY TRÊN THÀNH PHỐ TA HÔM NAY

Cờ vàng bay trên thành phố ta hôm nay. Cờ vàng bay mang nỗi nhớ quê nhà xa xăm. Cờ bay Florida, cờ bay California, anh ơi em ơi hân hoan chúng ta chào đón.

Cờ bay vui nước mắt, cờ bay trong tiếng hát, bao năm đấu tranh để có hôm nay.

Đây cờ vàng ba sọc đỏ như ba miền tổ quốc thân yêu. Cờ theo anh vượt qua biển lớn, cờ theo cha đến miền đất mới, cờ tung bay trên những phố lưu vong xứ người.

Cờ bay mang khát vọng dân chủ tự do. Cờ bay bao khốn khó gian nan lướt qua.

Cờ bay trong đêm linh thiêng, cờ bay buổi sáng tinh mơ. Anh ơi em ơi vinh quang giống dân Lạc Hồng.

Cờ vàng tung bay, tự hào Việt Nam. Phất phới cao, trong nắng mai, mà ngỡ trên quê hương mình.





Mời quí vị vào Youtube để nghe trình bày bài hát Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay. Xin bấm vào:





https://youtu.be/sQSh0xIErgA





Và bản nhạc chép có nốt nhạc và lời ca dưới đây: