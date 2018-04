43 Năm Một Việt Nam Hải Ngoại

Vi AnhNgày 27 tháng 3, 2018, TT Trump đã chính thức viết thư hồi đáp cho Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Liên Bang Hoa kỳ, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia. Đại ý, “Thưa BS, Cám ơn ông đã bỏ thì giờ bày tỏ sự nhận định của ông liên quan đến ngoại giao và an ninh quốc gia. Nhiệm vụ của chính phủ Hoa Kỳ là bảo vệ quốc gia và nhân dân Hoa Kỳ, tạo sự thịnh vượng, gìn giữ hòa bình trong thế mạnh, và gia tăng sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Chiến lược An Ninh Quốc Gia của chúng tôi trình bày và giải thích phương thức thực hiện 4 điểm then chốt của quyền lợi quốc gia nói trên. Nó dựa trên sự đánh giá với viễn kiến trong sáng về quyền lợi của chúng ta và sự xác định để nắm chắc những thách thức mà chúng ta đang đối đầu. Nó xác nhận những tranh chấp về quân sự, kinh tế, chính trị mà chúng ta phải tham dự để bảo vệ những lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Chính phủ của tôi rất tự tin trong trận chiến này…Chúng tôi cam kết bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và đời sống của người dân Hoa Kỳ.”Trở lại Little Saigon, giữa tháng Tư 2018, đi một vòng Little Saigon ở Nam Cali, nhìn sinh hoạt, nghe lời nói, gặp mặt, nhìn người tưởng đâu mình đang ở Saigon thủ đô VN Cộng Hoà 43 năm trước đây. Đường sá thì có Trần hưng Đạo, Quang Trung. Tượng đài có Đức Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ vang danh lịch sử Việt, và Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ chống CS đầu tiên ở Mỹ. Ngày thượng quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ phất phới trước các cơ quan đoàn thể, còn ngày lễ lớn nhứt là thời gian tưởng niệm 30 tháng Tư, quốc kỳ Việt, Mỹ rợp trời như thời Việt Nam Cộng Hoà.Hàng quán, cơ sở báo chí, dịch vụ, thương mại bảng hiệu tiếng Việt xanh, đỏ, trắng, vàng khắp chốn. Trên đường, ngã tư, ngã ba, những chỗ ưa nhìn, bích chương biểu ngữ ứng cử họ tên tiếng Việt sáng rực khắp nơi. Bụng đói vào tiệm ăn, tô phở, tô hủ tiếu, Mì Quảng, bữa cơm cá kho tộ, canh chua Miền Nam, canh cá thì là Miền Bắc, mùi vị quê hương thấm thía như thời ở Việt Nam. Nhưng thịt cá ở Mỹ ngon ngọt, mềm mại hơn lúc ở quê nhà, giá lại rất rẻ so với đồng lương căn bản tối thiểu ở Mỹ, người lao động bình dân làm một giờ ăn một ngày không hết.Ngoái nhìn lại, thế mà đã 43 năm thấm thoát trôi qua ngày người Việt bắt đầu cuộc di tản đầy gian nguy, khốn khó nhưng vô cùng thành đạt, vinh quang, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam. Một cuộc di tản tỵ nạn CS làm lương tâm Nhân Loại chấn động, cộng đồng thế giới bàng hoàng. Liên Hiệp Quốc và các cường quốc xem công tác cứu giúp người Việt vượt biên, vượt biển, là một công tác lớn nhứt thế kỷ 20. Hầu hết các siêu cường trên thế giới, đặc biệt thuộc văn minh Tây Phương đều có nhận cho người Việt tỵ nạn CS đến định cư. Nước Mỹ là nước dang tay ra đón người Việt tỵ nạn CS nhiều nhứt. Anh văn thêm một danh từ mới “boat people”, thuyền nhân. Trong thế giới sử, chưa có một nước đồng minh nào như Mỹ, sau mấy chục năm chiến tranh đã chấm dứt mà còn cứu khổn phò nguy, giúp cho định cư những đồng đội, đồng minh và gia đình sa cơ thất thế. Người Việt nhâp cư vào nước Mỹ bằng một đạo luật long trọng, hiến định của Mỹ do Quốc Hội thông qua và Tổng Thống ban hành.43 năm cuộc hành trình ấy đầy thành công mỹ mãn, làm vẻ vang dân Việt. Một dân tộc VN yêu tự do, dân chủ, xây dựng nhân quyền đã rõ rệt trưởng thành trong lòng văn minh Tây Phương, trải dài từ Tây Âu, sang Bắc Mỹ, xuống Úc Châu. Một VN Hải Ngoại (Việt Nam d'Outre Mer) đã thành hình, như Pháp Quốc Hải Ngoại (France d' Outre- Mer) trong thời Đức Quốc Xã tạm chiếm nước Pháp, đã đấu tranh đem lại tự do, dân chủ cho nước nhà Pháp.Về chánh trị, thế quốc tế của VN Hải Ngoại có chánh nghĩa hơn chế độ CS Hà nội vì CS Bắc Việt cưỡng chiếm lãnh thổ, cướp chánh quyền, độc tài đảng trị toàn diện nên không lãnh đạo được nhân dân, không thống nhứt được dân tộc. Quốc Hội Liên Âu, Mỹ, Úc, trái tim của nhân dân và chánh quyền tiến bộ các nước tự do, dân chủ trên thế giới đứng về phía chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ của người Việt Hải Ngoại, trong thời đại kinh tế tự do toàn cầu và chánh trị dân chủ hóa hoàn vũ được tiến bộ khoa học kỹ thuật của thời đại văn minh Tin Học yểm trợ.Quốc kỳ VN Cộng Hòa đã được chánh quyền địa phương, hàng chục tiểu bang, hàng trăm quận hạt, thành phố Mỹ công nhận như biểu tượng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt. Người Việt tại nhiều nước trên thế giới đã đi vào dòng chánh chánh trị, chánh quyền, quân đội, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, nghệ thuật thứ bảy, truyền thông của Tây Phương.Về kinh tế, người Việt đã vượt qua rất nhanh thời kỳ chân ướt chân ráo mới lên khỏi tàu (fresh off boat) nơi quê hương mới, một cách thần kỳ. Tự do, dân chủ rõ rệt là điều kiện tiên quyết của phát triển kinh tế. Mỗi năm người Việt Hải Ngoại chỉ gởi cho không để giúp bà con cô bác, bạn bè – chơi chơi thôi – con số đã trên bảy, tám tỷ Đô la. Theo thông lệ số tiền gởi cho của những người định cư ở Mỹ như dân Hispanics, Phi luật Tân, Trung Đông, số tiền cho chỉ chiếm dưới 5% của số tiền kiếm được. Lợi tức đồng niên hải ngoại tính trên đầu người nhiều hơn cả trăm lần trong nước. Theo Ngân Hàng Thế giới trung bình một người Việt trong nước chưa đến 500 Đô/năm.Về văn hóa xã hội, tại Mỹ cũng như tại Tây Âu, Úc Châu, tuy chưa có số thống kê khoa học, con số ước lượng người Việt Hải Ngoại tốt nghiệp đại học 4 năm trên 25% dân số hải ngoại. Nói gọn cứ 4 người Việt Hải Ngoại thì có 1 người tốt nghiệp đại học 4 năm tại các trương đại học trình độ giảng huấn văn hóa, khoa học, kỹ thuật rất cao và thực dụng. Chất xám của người Việt Hải Ngoại là cái CS Hà nội thèm muốn nhứt, nhưng dù khan cổ gọi mời, nhưng trí thức VN Hải Ngoại đi VN thăm quê hương, thăm người thân thì có, ở lại với CS thì không.Tiếng Việt hải ngoại đã tiến triển theo dòng tiến hóa của ngôn ngữ, tiếp nối dòng ngôn ngữ Việt Quốc gia của bao thời kỳ độc lập VN, Ngô,Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, đệ nhứt, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, và vẫn trường tồn và phát triển sau ba lần Bắc Thuộc, một lần Pháp Thuộc, và CS đọa đày. Tiếng Việt Hải ngoại biến những từ CS như “hồ hỡi, phấn khởi, ưu việt, nhứt trí, đồng tình”, thành tử ngữ hay từ ngữ tiếu lâm. Đồng thời phát huy thêm những chữ nghĩa liên quan đến chánh trị tự do, dân chủ và khoa học kỹ thuật là những chữ VN còn thiếu vì hoàn cảnh lịch sử và chiến tranh của nước nhà trước năm 1975.Kỷ niệm Ba Mươi Tháng Tư mỗi năm là cơ hội người Việt Hải Ngoại tự xét một cách nghiêm khắc, khách quan nhưng đầy tin tưởng lạc quan. Niềm vui và hy vọng vươn lên với niềm tin sẽ hoàn thành lời hứa đem lại tự do, dân chủ cho đồng bào còn bị kẹt ở lại, lúc gạt nước mắt rời đất nước ra đi.Sau cùng người Việt ty nạn khác với người ra đi của nhà thơ lãng mạn Pháp đã viết “Ra đi là chết một hai phần nào” (Partir c'est mourir un peu). Người Việt ra đi để tạo một bản hùng ca, một chương hùng sử Việt, tìm tự do, khôi phục, thực hiện lại niềm tin, chánh nghĩa đã bị CS tước đoạt, như Charles De Gaulle đã làm đối với Đức quốc xã. Đó là tự do, dân chủ, nhân quyền VN cho quốc gia, dân tộc VN.(VA)