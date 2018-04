Đài Loan: Hốt Bạc Nhờ Xe Đạp?

TAIPEI, Đài Loan -- Chiếc xe đạp có thể giúp Đài Loan hốt bạc...Bản tin RTI ghi rằng Cục Du lịch Đài Loan đang hợp tác với Băng tần FOX ra mắt website đạp xe đi phượt khắp hòn đảo Đài Loan.Để đáp ứng phong trào du lịch xanh bằng xe đạp, giảm khí carbon đang vươn lên trên thế giới, Cục Du lịch Đài Loan lần đầu tiên bắt tay hợp tác với Kênh Thể dục Fox, vào ngày 23-4 chính thức ra mắt webiste quốc tế “Taiwan on 2 Wheels” đạp xe đi phượt khắp hòn đảo Đài Loan, trong website không những cung cấp những thông tin chi tiết về phương tiện đi xe đạp vòng quanh đảo ngọc, ngoài ra, còn thấy được hình ảnh của 8 blogger đến từ các nước, bao gồm thành viên trong đội tuyển xe đạp đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội 2016, người đẹp Philippines giành được Hoa hậu Hoàn vũ 2015, nữ minh tinh Bollywood Ấn Độ, nguyên đội trưởng đội bóng bầu dục Anh Quốc, ca sĩ Thái Lan và MC nổi tiếng Australia Hayden Quinn v.v..., những blogger này đã hướng dẫn mọi người đi khám phá khắp mọi miền đảo ngọc.Bản tin ghi lời bà Trịnh Anh Huệ, Tổ trưởng Tổ Quốc tế Cục Du lịch cho biết, mặc dù Đài Loan có diện tích rất nhỏ, nhưng khi gộp lại các đường xe đạp trải dài lại có hơn 5.000 cây số, để vòng quanh hòn đảo trong một tuần sẽ phải chạy gần 1.000 cây số. Cho nên, tận dụng xe đạp tham quan Đài Loan, không những có dịp thách thức những đường núi chạy từ 0 mét leo cao tới 3.952 mét so với mực nước biển, vừa để trải nghiệm khí hậu từ miền từ nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới tới hàn đới, cũng như mỗi địa hình phong phú về sinh thái, hơn nữa chỉ mất khoảng 9 ngày có thể thực hiện tour đi phượt quanh hòn đảo.Bà Trịnh Anh Huệ cho biết: “Ở Đài Loan từ Nam chí Bắc đại khái có chiều dài 395 cây số, nhưng đường đi xe đạp trên toàn đảo khi cộng lại đạt gần 5.000 tới 6.000 cây số, với những con đường này nếu du lịch bằng ô tô thì quá nhanh, đi bộ thì lại quá chậm, đạp xe đạp để tham quan thì rất thích hợp, nếu các bạn muốn thách thức với chuyến du lịch này, chỉ mất thời gian 9 ngày là có thể phượt bằng xe đạp hoàn thành tour vòng quanh hòn đảo.”Chàng Hayden Quinn đẹp trai người Australia vừa mới hoàn thành tour du lịch hòn đảo bằng xe đạp cho biết, đường đi xe đạp tại Australia đa số rất tròng trành, nhưng ngược lại đường xe đạp ở Đài Loan lại tương đối bằng phẳng, như đi trên đám mây, đặc biệt là phong cảnh thiên nhiên ở Hoa Liên và Đài Đông, tưởng như đi lạc vào Công viên Jurassic.Mới khai trương website “Taiwan on 2 Wheels”, đã thu hút hơn 16.000 fan hâm mộ trên thế giới theo dõi và truy cập, Cục Du lịch cũng hy vọng qua đó có thể thu hút nhiều khách quốc tế đến Đài Loan trải nghiệm thú vui đạp xe đi phượt khắp hòn đảo Đài Loan.