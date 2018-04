Công Nương Anh Sinh Con Trong Phòng Sang Vẫn Rẻ Hơn Dân Mỹ

Công nương Anh Quốc Kate Middleton sinh người con thứ 3 trong phòng riêng giá $8,900. Nhưng trung bình người Mỹ sinh con thì mắc hơn.Thành viên mới nhất của hoàng gia Anh được sinh ra trong một phòng sang trọng với giá $8,900, nhưng chi phí này còn rẻ hơn thường dân Mỹ sinh con.Hoàng tử William và công nương Kate Middleton sinh đứa con thứ 3 của họ trong một phòng Lindo Wing của bệnh viện St. Mary’s Hospital. Các đặc quyền gồm phòng riêng, tủ lạnh, thực đơn các bữa ăn “nhiều dinh dưỡng” (gồm danh sách các loại rượu), theo cẩm nang về bệnh viện cho biết. Bệnh viện còn cung cấp “dịch vụ cắt bao quy đầu độc quyền” cho các em bé trai sơ sinh.Nghe thì sang, nhưng việc sinh con của hoàng gia thực sự còn rẻ hơn chi phí sinh con trung bình tại Hoa Kỳ, là $10,800 trong năm 2015, theo các số liệu được biên tập bởi báo The Economist và được lưu hành bởi Statista. Số liệu đó không bao gồm việc chăm sóc trước và sau khi sinh con, mà làm tăng chi phí trung bình lên tới $30,000, theo The Economist cho biết.Hoa Kỳ trên thực tế là quốc gia đắt đỏ nhất trên ghế giới trong việc sinh con, và có giá cao trong việc cải thiện sức khỏe cho người mẹ và em bé, theo báo The Guardian tường trình. Các hãng bảo hiểm sức khỏe trả hầu hết chi phí, nhưng tiền túi mà bệnh nhân mua bảo hiểm phải trả là khoảng $3,000, theo The Economist cho biết.Nhưng sinh con dĩ nhiên chỉ là việc đầu tiên trong nhiều gói tài chánh mà các gia đình người Mỹ đối diện.Nếu họ có đi làm việc bình thường, thì cặp công nương Kate Middleton và hoàng tử William có đủ điều kiện được nghỉ ăn lương 37 tuần làm cha mẹ (tới 50 tuần không trả lương) theo luật của Anh Quốc, nhưng công nhân Mỹ thì không có chính sách toàn quốc cho cha mẹ mới sinh con nghỉ để giúp họ tài chánh nếu họ muốn nghỉ làm sau khi sinh con.Và đối với nhiều gia đình người Mỹ, chi phí chăm sóc con ngốn tiền nhiều hơn tiền thuê nhà hay tiền trả nợ vay mua nhà.