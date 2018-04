Trump Đòi Bệnh Viện Đăng Giá Cả Lên Mạng, Nhưng Giá Cả Biến Đổi Tùy Bệnh Nhân, Thời Lượng, Kết Quả, v.v…

Chính phủ Trump có kế hoạch yêu cầu các bệnh viện đăng giá tiền tính tiêu chuẩn lên mạng và cập nhật thông tin, với mục đích minh bạch về giá cả sẽ cho phép khách hàng có thể khảo giá vòng vòng.Nhưng các chuyên giá nói rằng có nhiều hạn chế lớn đối với đề nghị của Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), mà đã được thử tại vài nơi ở Mỹ, với các kết quả thất vọng.Giá cả tiêu chuẩn không phản ảnh sự phức tạp của việc chăm sóc mà một người có thể nhận, hay giảm giá mà công ty bảo hiểm sức khỏe của người đó đã thương lượng, như thế chúng không hữu ích đối với các bệnh nhân. Nhiều người cũng đến bệnh viện trong những tình huống khẩn cấp, nơi mà việc so sánh giá cả không phải là chọn lựa.“Biết được giá cả thì không liên quan đến hầu hết mọi người. Và người mà có liên quan thì không có sức mạnh thương lượng gì cả,” bởi vì họ không có trách nhiệm về cách điều trị gì mà họ có được, theo Gerard Anderson, giám đốc của Johns Hopkins Center for Hospital Finance and Management, cho biết.Một số bệnh viện đã đăng giá cả tiêu chuẩn lên mạng rồi. Theo luật họ phải làm vậy hay cho công chúng biết về các chính sách của họ về việc đòi hỏi các giá cả tiêu chuẩn, theo CMS, và một số tiểu bang – như California – đã yêu cầu điều này từ lâu.Nhưng khó thay đổi chi tiêu bệnh viện tại Mỹ, phần lớn tại vì các khoản tiền tính thì rất đặc thù đối với các dịch vụ nhận được và vì vậy thật là khó để đưa ra giá cả chung chung.Tiền chụp hình quang tuyến (x-ray) thì khác theo từng bộ phận cơ thể được chụp, tiền tính phòng giải phẫu thì tùy thuộc vào thời gian lâu mau mà họ được dùng và một cuộc giải phẫu đơn giản có thể trở thành mắc mỏ hơn nếu bệnh nhân có triệu chứng phức tạp nay ở lại một đêm theo yêu cầu.Hóa đơn ngoài mạng lưới, đôi khi được gọi là các hóa đơn “ngạc nhiên,” từ các dịch vụ được cung cấp bởi một bác sĩ ngoài hệ thống, cũng có thể lên giá.