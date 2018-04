Phan Thiết: Thăm Dinh Vạn Thủy Tú, Thờ Cá Voi

(Xem: 126)

Ngày 27 tháng 3, 2018, TT Trump đã chính thức viết thư hồi đáp cho Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Liên Bang Hoa kỳ, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia. Đại ý, “Thưa BS, Cám ơn ông đã bỏ thì giờ bày tỏ sự nhận định của ông liên quan đến ngoại giao và an ninh quốc gia. Nhiệm vụ của chính phủ Hoa Kỳ là bảo vệ quốc gia và nhân dân Hoa Kỳ, tạo sự thịnh vượng, gìn giữ hòa bình trong thế mạnh, và gia tăng sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Chiến lược An Ninh Quốc Gia của chúng tôi trình bày và giải thích phương thức thực hiện 4 điểm then chốt của quyền lợi quốc gia nói trên. Nó dựa trên sự đánh giá với viễn kiến trong sáng về quyền lợi của chúng ta và sự xác định để nắm chắc những thách thức mà chúng ta đang đối đầu. Nó xác nhận những tranh chấp về quân sự, kinh tế, chính trị mà chúng ta phải tham dự để bảo vệ những lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Chính phủ của tôi rất tự tin trong trận chiến này…Chúng tôi cam kết bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và đời sống của người dân Hoa Kỳ.”