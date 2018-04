Phải Chăng Internet Đang Thủ Tiêu Nền Dân Chủ Thế Giới?

Marc Zuckerberg và vấn nạn Cambridge Analytica data Scandal- Ảnh Internet





PHẢI CHĂNG INTERNET ĐANG

THỦ TIÊU NỀN DÂN CHỦ CỦA THẾ GIỚI?



Đào Như



Nền văn minh điện toán, với những mạng lưới-Internets-đang phủ bóng toàn cầu. Với Websites, Links, Email, Facebook, You Tube,Tweet, Instagram, Iphone… đã tạo ra nhiều ảnh hưởng mọi mặt mọi bề của cuộc sống xã hội, của cộng đồng và đi sâu vào cả mỗi cá nhân. Nhân loại gặp nhau trao đổi hàng ngày hàng giờ trên cùng khắp thế giới, không cần phải di chuyển mà có thể nhìn được mặt nhau, ngay cả thấy được tâm hồn của nhau, hiểu được nhau sâu sắc. Nhờ Internet cá nhân, xã hội, cộng đồng, có thể phát triển tự do, dân chủ, vượt lên trên cả sự kiểm soát của những chinh phủ, chinh quyền chuyên chính. Internet đã thật sự giải phóng con người đưa nhân loại tiến đến thế giới toàn cầu hóa…

Nhưng dù sao, Internet cũng chỉ là sản phẩm của trí tuệ loài người. Mọi sản phẩm của trí tuệ đều có hai mặt: Xấu và Tốt. Một viên thuốc có hai hiệu ứng: Hiêu ứng trị liệu- Therapeutic effect – và hiệu ứng ngoài ý muốn-Side-effect. Cũng như viên thuốc, công dụng Internet cũng có hai mặt tốt và Xấu tùy theo người sử dụng hay người lạm dụng nó.

Do đó, bước qua thập niên thứ 2, của thế kỷ XXI, ngoài cuộc chiến trên mạng giữa các thế lực mạnh, đã xảy ra cuôc khủng hoảng của Internet. Cơ quan Bảo Vệ Người Tiêu Dùng- FTC- (Federal Trade Commission) vào năm 2014, lên tiếng tố cáo một tổ chức bất hợp pháp tại Anh quốc, Cambridge Analytica từ năm 2011, đã xâm nhập và thu thập tư liệu của hơn 87 triệu người sử dụng Facebook. Do đó Facebook đã phải lên tiếng xin lỗi trước sự phẫn nộ của giới sử dụng Facebook. Sự cố này được ghi nhận trong lich sử của Facebook dưới danh hiệu Cambridge Analytica data Scandal. Marc Zuckerberg, người sở hữu Facebook đã phải nhìn nhận Facebook vô tình đã vi phạm sự tín nhiệm-Breach of trust-của người sử dụng.

Điều quan trọng ở đây, sau khi thu thập hàng triêu khối tư liệu, vì môt đòi hỏi nào đó, có thể vi những lợi nhuận khổng lồ về kinh tế hoăc chinh trị, những kẻ xấu có thể tung ra hàng loạt tư liệu có hại cho cá nhân, cộng đồng, xã hội và nhất là đảng phái chinh trị. Họ có thể bóp méo tư liệu mà họ thu thập được đẻ tạo thành những tin giã-fake news.

Trên một diên khác, hôm 17-1-2017 Facebook từ chối không có ý kiến về tin đồn các quan chức của bộ Thông Tin và Truyền Thông VN, yêu cầu Facebook và Youtube có nghĩa vụ hợp tác để chặn các tin xấu, (những tin kêu gọi xây dưng Tự do, Dân chủ, chống lại thể chế toàn trị). Trong khi đó có tin cho hay từ năm 2016, Facebook đã dùng phần mềm đặc biệt để đáp ứng yêu cầu kiểm đuyệt các tin xấu của TQ. Ông Zuckerberg đã từng gặp gỡ chủ tich TQ, Tập Cận Bình tại Bắc Kinh cũng như dành thời gian học tiếng Quan thoại tại đây. Facebook đã gỡ bỏ nhũng nội dung gọi là xấu trên trang mạng của họ theo yêu cầu của chinh phủ TQ. Facebook công khai viêc này trong báo cáo hàng năm của họ về những yêu cầu gỡ bỏ nội dung được chính phủ TQ coi là xấu.

Do đó hôm 10-4-2018, người sở hữu Facebook, Marc Zuckerberg, đã phải tường trình trước Quốc Hội Mỹ về sự kiện Cambridge Analytica Data Scandal. Sự kiên này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền Dân chủ của thế giới trong thời hiên tại. Zuckerberg đã nhìn nhận bất lực không thể ngăn chận Nga đánh cấp tư liệu chinh trị tại Mỹ từ Facebook. Do đó Nga đã có cơ hội quấy rối cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Câu hỏi căn bản tại hai buổi tường trinh của Zuckerberg trước Quốc Hội Mỹ: Đánh cắp những tư liệu trên mạng Facebook, là mối đe dọa nghiêm trong cho nền Dân chủ hiên tại? Nếu quả thật như vây, thì làm sao Facebook có thể ngăn ngừa sự đánh cắp từ bọn tặc công. Zuckerberg đã phải thừa nhân https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook-Cambridge_Analytica_data_scandal. đây là viêc làm rất cam go. Tuy nhiên ông có hứa ông sẽ bảo đảm an toàn cho Facebook bằng cách bổ sung 5000 chuyên viên để bảo đảm an ninh toàn diên của Facebook và một đội ngũ sẽ được thành lâp có khả năng tạo môt diện rộng an toàn cho cộng đồng sử dụng Facebook.

Nhưng một câu hỏi cốt lõi vẫn còn bỏ ngỏ: đâu là lựa chọn của Marc Zuckerberg trước áp lực của TQ, của VN…yêu cầu gỡ bỏ những tin xấu đối với họ ra khỏi Facebook? Liệu Zuckerberg có đủ can đảm từ chối yêu cầu trên? Trong tình hình hiên tại, Zuckerberg tỏ vẻ bị động khi ông ta đứng trước một lợi nhuận khổng lồ của gần một tỷ cư dân mạng Facebook từ các quốc gia này.

Nếu quả thất như vậy, Facebook là người đồng hành với các Chính quyền Nhà nước toàn trị, với các chính phủ dân túy cực đoan, bảo hộ mậu dịch đang có khuynh hướng bành trướng trên thế giới hôm nay. Facebook có thể trở thành môt nhân tố có khả năng thủ tiêu nền Dân chủ của nhân loai. Hay ít ra một phần của nhân loại.

Dù sao đi nữa chúng ta nên nhớ rằng Facebook cũng chỉ là môt nền công nghệ được khai sinh từ tư tưởng đầu tư. Lợi nhuận vẫn là ưu tiên hàng đầu./.

Đào Như

BS. Đào Trọng Thể

Thetrongdao2000@yahoo.com

Apr 28-2018-USA

