Nam Mỹ: 2.5 Triệu Vụ Giết Người Từ Năm 2000, Chiếm 33% Án Mạng Trên Toàn Thế Giới

RIO DE JANEIRO - Dân số bằng 8% thế giới, nhưng bạo động giết người tại lục địa Nam Mỹ chiếm 33% án mạng toàn cầu.Tính từ năm 2000, Nam Mỹ chứng kiến hơn 2.5 triệu vụ giết người, đe dọa an ninh chung và hạn chế tiến bộ kinh tế, theo ghi nhận trong phúc trình The Institute (trụ sở tại Brazil).Theo kết quả khảo sát, gần 50% nạn nhân là lứa tuổi giữa 15 và 29.Tỉ lệ bạo động có súng là cao, 78% tại Trung Mỹ và 80% tại Nam Mỹ.4 nước Brazil, Mexico, Venezuela và Colombia chiếm 25% án mạng giết người toàn cầu - cả 4 nước này đang chuẩn bị bầu cử TT trong năm 2018.“Kích thước quá rộng lớn của bạo động giết người là đầy ngạc nhiên,” theo phúc trình, được biên tập bởi Viện, một cơ quan tư vấn Ba Tây tập trung vào các vấn đề an ninh và phát triển đang trỗi dậy.Theo phúc trình, được công bố hôm Thứ Năm, khu vực Nam Mỹ có tỉ lệ giết người cao nhất thế giới.