Ethiopia: Thả 4 Sinh Viên Sau Biểu Tình Ôn Hòa Của Bạn Học

OROMIA - Thẩm quyền quản trị tình trạng khẩn cấp tại Ethiopia từ giữa Tháng 2 vừa trả tự do 4 sinh viên bị giam sau cuộc biểu tình ôn hoà của sinh viên cùng trường Ambo từ hôm Thứ Hai, theo tin Africanews.Trường đại học Ambo tại vùng Oromia là trung tâm của phong trào chống chính quyền thời kỳ 2015-2017. Truyền thông địa phương cho hay: học sinh nhâp đoàn biểu tình với sinh viên từ đầu tuần.Chưa rõ lý do khiến 4 sinh viên bị tống giam từ 2 tháng qua. Thông tin phổ biến qua mạng ghi: sinh viên đòi lực luợng an ninh ra khỏi khuôn viên trường - nhưng yêu cầu rộng lớn hơn của phong trào sinh viên học sinh là giải tỏa tình trạng khẩn cấp, thi hành chỉ 24 giờ sau khi cựu Thủ Tướng Desalegn từ chức, để cải tổ khởi sự, theo giải thích của ông này.HĐ bộ trưởng cưỡng chế tình trạng khẩn cấp với lý do hạn chế bạo động - biểu quyết thông qua của QH Ethiopia bị nghi là gian lận.Thay thế Thủ Tướng Desalegn là thủ lãnh Ably Ahmed, nhân vật đầu tiên của sắc tộc Oroma nắm địa vị Thủ Tướng – ông này cầm quyền từ hơn 1 tháng mà chưa nói gì tới tình trạng khẩn cấp.Trong các chuyến thị sát vùng, miền, ông Ahmed luôn hô hào kiên nhẫn và ủng hộ chính phủ để giúp xúc tiến các cải tổ.