Sài Gòn: Ra Mắt Xe Bus Sách Thu Hút Nhiều Người Xem

Mô hình xe bus sách đặt ở Đường sách TP (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1 Sài Gòn).

Sáng 21/4, mô hình xe bus sách ra mắt tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, theo VnExpress.net.Sự kiện này do Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công ty TNHH Đường sách TP. tổ chức, đúng hơn là giới thiệu bộ ba sản phẩm: xe bus sách (mô hình thư viện thu nhỏ), trạm chờ xe bus (mô phỏng trạm chờ hiện đại, có trang bị kệ sách tại chỗ) và bảng tra cứu thông tin điện tử.VnExpress miêu tả mô hình là chiếc xe bus dài 6 m, rộng 1.5m, mô phỏng các chiếc xe tuyến “số 8” đang hoạt động trên đường phố Sài Gòn, là tuyến xe gắn liền với giới sinh viên, xuất phát từ Bến xe quận 8 đến Làng đại học Thủ Đức. Nội thất xe bus như một thư viện thu nhỏ gồm các kệ trưng bày nhiều loại sách, báo phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của độc giả và du khách. Bên trong mô hình xe bus sách này cũng có các bảng thông tin về trách nhiệm và quyền lợi của hành khách giống hệt như trên xe bus thật.Nhằm phục vụ rộng rãi nhu cầu đọc của người dân và du khách, bảng hiệu trên thân xe ghi bằng tiếng Việt cùng tiếng Anh, là “XE BUÝT SÁCH: Chuyến Xe Chở Tri Thức, Chở Tương Lai” và “BOOK BUS: A Journey of Knowledge and Furure”. Sách báo được trưng bày trong xe thuộc về nhiều chủ đề, như văn học, tiểu thuyết, lịch sử...VnExpress dẫn lời cô Nguyễn Thị Hương, sinh viên năm hai Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP, phát biểu: "Tôi rất thích mô hình này vì nó tạo cảm giác thân quen cho chúng tôi, những người thường đi xe bus hàng ngày đến trường".Bà Julia Klyuchnikova (người Nga) đưa con trai trải nghiệm mô hình xe bus sách. "Ý tưởng xe bus sách rất độc đáo. Tôi rất thích", chị nói."Mô hình xe bus rất thú vị. Tôi rất mong thành phố sẽ có thêm nhiều mô hình như này tại các nơi công cộng", chị Hiệp (quận Phú Nhuận) đưa con nhỏ đến tham quan đường sách, cũng chia sẻ.Cạnh xe bus là mô hình một nhà chờ với các kệ sách, băng ghế gỗ, mái che được thiết kế theo hình trang sách để tạo một chỗ ngồi nghỉ thú vị cho người dân, du khách.Ở khu vực đầu đường sách còn có một bảng tra cứu thông tin điện tử, có link với trang web và fanpage của đường sách giúp người yêu sách theo dõi lịch tổ chức các sự kiện tại đây và thông tin cụ thể quyển sách nào được bán.VnExpress dẫn lời ông Hà Lê Ân, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT) cho biết: "Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thí điểm ba mô hình dọc Xa lộ Hà Nội gồm, nhà chờ xe bus, nhà vệ sinh, bảng thông tin tra cứu sách và xe bus để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, đọc sách người dân và du khách. Kinh phí thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa".