Lãnh Đạo Nam Bắc Hàn: Phi Hạt Nhân, Hòa Bình; Trump: Hoan Nghênh Thượng Đỉnh Nam-Bắc Hàn

SEOUL - Lãnh tụ của Pyongyang đã đi bộ qua khu phi chiến để đến Nhà Hoà Bình tại Panmunjom gặp mặt TT Nam Hàn vào sáng Thứ Sáu.Hình ảnh từ rìa phiá nam khu phi chiến đã đuợc phát qua làn sóng truyền hình từ chiều Thứ Năm (giờ Califorina).Kim Jong-un nhận lời đối thoại để giải tỏa căng thẳng tại bán đảo Hàn, và hưá phi nguyên tử.Đây là gặp gỡ thượng đỉnh nam-bắc đầu tiên từ hơn 1 thập niên và Kim trở thành lãnh đạo Bắc Hàn đầu tiên đặt chân tới phía nam khu phi chiến thiết lập từ cuối chiến cuộc 1950-1953.TT Moon chờ gặp chủ tịch Kim gần hội trường của ủy hội đình chiến LHQ. Kim tươi cười tiến tới – 2 bên bắt tay chào hỏi. 2 trẻ em tặng hoa quốc khách, Kim nhận, trao lại cho em gái, là 1 thành viên trong phái đoàn Bắc Hàn.Lễ đón tiếp cử hành sau đó với đội quân danh dự gồm 300 binh sĩ Nam Hàn. It nhất 9 viên chức cao cấp của đảng Công Nhân Bắc Hàn dự lễ.Làn sóng truyền hình chuyển hình ảnh Kim ký tên vào “sổ quan khách” trước khi tiến vào thảo luận.Từ sáng sớm, truyền thông chính thức Bắc Hàn đã loan báo: lãnh tụ Kim muốn thảo luận cởi mở mọi vấn đề nổi lên trong quan hệ cải thiện giữa 2 miền huớng tới hoà bình, thịnh vượng và thống nhất đất nước.Hai nhà lãnh đạo đuợc trông đợi ký vào buổi chiều cùng ngày 1 biên bản về các trao đổi.TT Moon báo trước: việc ký kết hoà ước phải đuợc theo đuổi cùng với quan hệ thân thiện và hợp tác.Tin bổ túc cho hay: chủ tịch Kim và TT Moon cam kết cùng làm việc với Hoa Kỳ và Trung Cộng để tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh, tìm kiếm hiệp ước thiết lập hoà bình thường trực và vững chắc.Tuyên bố ngưng chiến tranh sẽ gồm các tiến trình giảm chiến cụ, đình chỉ các hành động thù nghịch, biến biên giới củng cố như dinh lũy thành vùng hoà bình.TT Moon sẽ thăm Pyongyang trước cuối năm 2018.Nhưng, công luận còn hoài nghi về khả năng từ bỏ kho vũ khí nguyên tử của lãnh tụ Bắc Hàn sau nhiều năm xây dựng và phát triển như là sức mạnh răn đe chống xâm luợc.Trong khi đó, Nguyên thủ Hoa Kỳ hoan nghênh tin về hội nghị thượng đỉnh từ khu phi chiến nam-bắc Hàn theo đó TT Moon và lãnh tụ Kim tuyên bố sẽ chính thức chấm dứt chiến tranh và cùng tìm kiếm hoà ước bảo đảm hoà bình vững chắc.Hàng loạt twitter của TT Trump tỏ ra lạc quan về kết quả của đối thoại trực tiếp giữa 2 phe Hàn. Cùng ngày, twitter của TT tỉ phú New York cũng ghi công vận động của chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump từng nói sẽ gặp Kim vào cuối tháng này hay đầu tháng sau – viên chức Bạch Ốc tiết lộ: ông sẽ gặp TT Moon trước.Trong khi đó, cố vấn Kellyanne Conway tuyên bố “TT vẫn có thể bỏ ý định thương luợng với Pyongyang” - trong 1 phỏng vấn của Fox New, bà Conway nói “TT luôn luôn có lối thoát – nếu thương luợng không lợi cho dân Mỹ, không vì các mục đich ngoại giao, TT bỏ ra ngoài…”.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC Tiếng Việt hôm Thứ Sáu trích dịch các điểm chính trong tuyên bố chung ngày 27 tháng 4 của 2 lãnh đạo Nam Bắc Hàn như sau:“Tuyên bố chung ngày 27/4 "vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất"- Nhấn mạnh vận mệnh của dân tộc sẽ được chính hai miền Nam-Bắc quyết định- Bắc - Nam sẽ ngừng mọi "hành vi thù nghịch"- Biến Khu phi quân sự thành "vùng hòa bình" với việc ngừng truyền thanh tuyên truyền từ 1/5- Hai bên sẽ nỗ lực xúc tiến cuộc gặp ba bên Hàn-Triều-Mỹ hoặc cuộc gặp bốn bên bao gồm cả sự góp mặt của Trung Quốc- Tổ chức đoàn tụ cho các gia đình- Kết nối và hiện đại hóa các tuyến đường bộ, đường sắt dọc biên giới-Tiếp tục cùng tham dự các sự kiện thể thao như Asian Games 2018- Hứa hẹn vùng biển phía Tây sẽ trở thành hải phận hòa bình, ngăn ngừa xung đột quân sự ngẫu nhiên, đảm bảo hoạt động đánh bắt cá an toàn cho ngư dân.”