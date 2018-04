Mỹ Siết Quan Hệ Doanh Nghiệp Mỹ-TQ Vì An Ninh Quốc Gia

WASHINGTON - Các nguồn tin thông thạo cho hay: chính phủ Hoa Kỳ sắp khởi động việc xem xét đối tác không chính thức giữa các công ty trong nước và doanh nghiệp Trung Cộng trong lãnh vực trí thông minh nhân tạo (AI).Cho tới nay, các duyệt xét về an ninh quốc gia và các quan ngại khác còn là giới hạn với các đầu tư và sang nhượng.Dự định mở rộng kiểm soát có ý nghĩa tiêu trừ sơ hở mà lập pháp và hành pháp cùng e ngại về trộm cắp tài sản trí tuệ và chuyển giao kỹ thuật.Theo các nguồn thông thạo, AI là đặc biệt quan trọng vì bao gồm ứng dụng quân sự - các ngành bán dẫn và xe tự lái cũng là các đối tượng quan tâm.Các ngành nghề tại Hoa Kỳ thường bộc lộ nhiều sơ hở – như hãng Nvidia, đứng đầu kỹ nghệ phần cứng của AI, trong năm qua đã chia sẻ thông tin về xử lý dữ liệu, video game và “đào mỏ tiền ảo” cho 30 khoa học gia AI, gồm 3 người làm việc với chính quyền Beijing. Với Nvidia, chia sẻ là chuyện làm ăn. Nhưng, chính quyền Trump sẽ cấm loại chia sẻ này trong các đối tác.Các nguồn chuyên môn đang khuyến cáo giới lập pháp xiết chặt quy định về đầu tư ngoại quốc và báo động “Họ sẽ thách thức doanh nghiệp của chúng ta trong 10 đến 15 năm”.Viên chức Bạch Ốc không bình luận tin đồn đoán về thảo luận chính sách trong nội bộ, nhưng công nhận quan ngại về “Made in China 2025”, là tham vọng của Trung Cộng về thống trị các thị truờng bán dẫn, robotic, thuôc, vật dụng điện tử, xe điện tự lái …Hãng Nvidia khẳng định không lập liên doanh tại Hoa Lục – cũng không có bằng chứng hoạt động của Nvidia có ảnh hưởng đe dọa an ninh quốc gia.