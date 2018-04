Đại Hàn, Quấy Rối, Lạm Dụng, Bão Giông, Tai Nạn

Xuân NiệmNhư thế là hòa bình. Như thế là giải trừ vũ khí nguyên tử... chưa bàn tới thống nhất, nhưng bước đầu đã có.Bản tin RFI kể rằng vào sáng 27/04/2018, lần đầu tiên sau hơn một thập niên, hai lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã trực tiếp gặp mặt nhau tại Bàn Môn Điếm ở vùng phi quân sự phân chia hai nước.Sau cái bắt tay và bước chân băng qua băng lại đường giới tuyến mang đầy ý nghĩa biểu tượng, tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã bước ngay vào bàn đàm phán với một nghị trình nặng ý nghĩa hòa giải: Giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thỏa thuận hòa bình và cải thiện quan hệ Liên Triều.Sau hai phiên họp chính giữa hai phái đoàn, và một cuộc họp tay đôi giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, hai bên đã ra một thông cáo chung cam kết sẽ không còn chiến tranh giữa hai bên, tìm kiếm một thỏa thuận nhằm thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn và vững chắc, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên bán đảo.Còn chuyện quấy rối tình dục (QRTD) kể như rất nhiều tại VN. Báo Lao Động kể: Để ủng hộ phong trào này với quan niệm “cái xấu cần được nói ra, khi nhiều cái xấu được nói ra thì xã hội sẽ được trong sạch”, trong Tọa đàm "#metoo, and you?" diễn ra chiều 27.4, tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh – giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội đã kể về câu chuyện của mình - một nạn nhân của QRTD....Cũng theo bà Ánh, vấn đề quấy rối tình dục đang diễn ra nhiều nơi ở Việt Nam, từ trường học, công sở, doanh nghiệp, mà nạn nhân chủ yếu là nữ giới.Ví dụ, đi liên hoan, ăn uống, phụ nữ có thể bị nam giới ép rượu, có những hành động như quàng tay ôm, hay có những câu nói hàm ý về chuyện tình dục (chính cô đã từng bị một sinh viên có những hành vi này)...Theo Luật sư Nguyễn Văn Tú–Giám đốc Công ty Luật Fanci, pháp luật VN hiện đang bỏ trống, chưa có quy định cụ thể về QRTD. Trong khi đó, QRTD đang làm giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, kéo xã hội tụt lùi.Bản tin Zing kể: Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, SGK Giáo dục công dân trong chương trình mới dạy trẻ về lạm dụng tình dục từ lớp 5 là muộn. Nội dung này cần được đẩy lên sớm hơn.Tại hội thảo "Lồng ghép giới và giáo dục tài chính trong chương trình môn học phổ thông" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chức tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - cho hay trong SGK Giáo dục công dân có những thứ cần đẩy lên sớm hơn, như lạm dụng tình dục mới đưa vào từ SGK lớp 5, trong khi đó có nhiều em rất bé đã bị xâm hại, thậm chí là từ hơn 1 tuổi, như thế là quá muộn.Bản tin RFA kể: Miền trung Việt Nam có khả năng bị ảnh hưởng nhiều bởi bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2018.Báo Tuổi Trẻ Online cho biết thông tin vừa nêu vào ngày 27 tháng 4, dẫn nguồn từ thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.Theo dự báo của cơ quan này, vào những tháng cuối năm 2018, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện nhiều ở khu vực phía Bắc Biển Đông và dịch chuyển dần về phí Nam Biển Đông, gây ảnh hưởng mạnh đến khu vực Trung Bộ của Việt Nam.Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia còn dự báo mùa lũ ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có thể sẽ xuất hiện sớm. Còn khu vực sống Mekong thì đỉnh lũ ở đầu nguồn có khả năng ở mức báo động 2 hoặc 3.Báo An Ninh Tiền Tệ/TTXVN ghi nhận rằng trong 4 tháng, 2.788 người chết vì tai nạn giao thông.Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam từ ngày 16/3 đến 15/4, toàn quốc xảy ra 1.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 639 người và làm bị thương 1.009 người.So với tháng cùng kỳ năm 2017, giảm 210 vụ (13,5%), giảm 42 người chết (6,17%) và 275 người bị thương (21,42%).Bản tin Infonet kê chuyện Nghệ An: Xe tải ủi bay hàng chục mét lan can, lật ngửa trên QL48.Đang lưu thông trên QL48, đoạn qua dốc Truông Vên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), chiếc xe tải bất ngờ mất lái, ủi bay hàng chục mét lan can bên đường rồi lật nhào, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.Báo Thương Gia kể chuyện tỉnh Quảng Ngãi: Khai tử dự án đầu tư Nhà máy Bột và Giấy Tân Mai.UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và đầu tư đối với dự án Nhà máy Bột và Giấy Tân Mai Quảng Ngãi.Báo Thanh Niên kể: Chiều 26.4, thượng tá Nguyễn Hữu Quyết, Chính trị viên Đồn biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ đội biên phòng Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa xử phạt 7 tàu cá sử dụng xung kích điện đánh bắt hải sản trái phép với số tiền 21 triệu đồng, đồng thời tịch thu 7 bộ xung kích gồm các tàu QNa 00690 TS, QNa 00360 TS, QNa 00594 TS, QNa 00143 TS, QNa 00644, QNa 00566 TS và QNa 00412 TS.Báo Pháp Luật & Xã Hội kể: Khách hàng bị nhân viên nhà hàng San Fu Lou hăm dọa, hành hung gây thương tích chỉ vì muốn gặp quản lý để hỏi thắc mắc vì khách hàng gửi xe lại phải trả phí.Theo phản ánh, tối ngày 4-4-2018, anh L.Đ.H.S (ngụ đường Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng gia đình và 2 người bạn đến ăn tại nhà hàng San Fu Lou (đóng đường Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.SG).Đến khoảng 20h, sau khi dùng bữa xong bữa tối, khách hàng có ý định uống cà phê tại quán bên cạnh. Khi rời nhà hàng sang quán cà phê cạnh đó, khách hàng bị nhận viên nhà hàng hỏi vé xe để lấy xe nhưng anh S. có nói là sẽ lấy xe sau. Lúc đó, nhân viên giữ xe nói rằng hôm nay nhà hàng đông khách nên không cho gửi xe, nếu để xe lại thì sẽ thu thêm phí.