VN Chưa Có Vùng An Toàn Dịch Bệnh

Báo Xã Luận cho biết ngành chăn nuôi heo hiện đã vượt nhu cầu tiêu dùng nội địa, chưa kể các sản phẩm khác như gia cầm, trứng, trâu bò… Vì thế việc xuất cảng thịt heo và các sản phẩm chăn nuôi đang được xem là giải pháp sống còn nhằm giữ bình ổn cho ngành này. Tuy nhiên, xuất cảng đang gặp nhiều trở ngại chỉ vì Việt Nam chưa xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh. Hiện thời VN chỉ mới xuất cảng thịt heo chính ngạch sang hai thị trường là Hongkong, Malaysia, với 2 loại sản phẩm là thịt heo sữa và thịt heo choai đông lạnh. Lý do sản lượng thịt heo, thịt gà xuất cảng còn quá khiêm tốn, vì Việt Nam chưa có vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh được Tổ chức Thú y thế giới (OIE) công nhận.