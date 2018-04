Đức Đạt Lai Lạt Ma Chúc Lành Vị Ban Thiền Lạt Ma Nhà Nước; Đức Ban Thiền Do Đức Đạt Lai Lạt Ma Công Nhân Đang Bị Quản Chế

Đức Đạt Lai Lạt Ma tại sân bay.

DHARAMSALA, Ấn Độ (VB) -- Đức Ban Thiền Lạt Ma bị công an Trung Quốc bắt cóc từ thời thơ ấu bây giờ vẫn còn sống, vẫn bình yên trong vòng cô lập và đang hưởng nền giáo dục bình thường, theo lời Đức Đạt Lai Lạt Ma tiết lộ.Giáo sư Tenzin Dorjee, một nhà hoạt động nổi tiếng tại Hoa Kỳ trong vận động cho nhân quyền tại Tây Tạng, đăng một tin lên Facebook:"Vào trưa ngày 25/4/2018, khi tới phi trường địa phương ở Dharamsala, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời một câu hỏi của phóng viên rằng, 'Tôi Hy vọng rằng, Ngài Ban Thiền Lạt Ma nhà nước (do TQ phong) cũng tu học nghiêm túc dưới hướng dẫn của một vị thầy tốt. Rồi thì vị Ban Thiền Lạt Ma mà tôi tấn phong, có những lúc vắng bặt tin tức, bây giờ theo các thông tin khả tín, vị này vẫn còn sống và tu học bình thường. Do vậy chúng ta sẽ thấy."Về việc tái sanh, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói có thể có nhiều tái sanh; như trường hợp vị sư nổi tiếng Khyentse Wangpo có tới năm tái sanh: thân, khẩu, ý, phẩm chất và hành động. Bản tin nói tiếng Tây Tạng, nhưng quý vị có thể nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói tiếng Anh [khi trả lời phỏng vấn]."Trong băng hình YouTube, có thể nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tiếng Anh về ngài Ban Thiền Lạt Ma và nhắc tới bậc thầy nổi tiếng Khyentse Wangpo (1820-1892), người sau khi viên tịch đã có thể có năm tái sanh đồng thời.Hôm 25/4 cũng là ngày sinh nhật thứ 29 của Đức Ban Thiền Lạt Ma do Đức Đạt Lai Lạt Ma tấn phong và đang bị công an TQ quản chế. Trong dịp này, các nhà hoạt động Tây Tạng đã tổ chức các buổi thắp nến để cầu nguyện.Hiện thời chính phủ Bắc Kinh công nhận vị Ban Thiền Lạt Ma khác, và đã đưa vị này đi khắp nơi để thuyết pháp.Theo truyền thông, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma viên tịch, Đức Ban Thiền Lạt Ma sẽ là trưởng nhóm đi tìm tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma.