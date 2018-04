Giáo Sư Điện Toán Gốc Iran Bị Vệ Binh Cách Mạng Bắt

TEHRAN - Giáo sư dạy môn điện toán Abbas Edalat, là công dân Anh gốc Iran thường can dự các hoạt động bảo vệ hoà bình, đã bị vệ binh cách mạng Iran bắt giữ về tội gọi là “tham gia 1 hệ thống xâm nhập” có liên lạc với vương quốc UK.Thông tấn bán chính thức Fars xác nhận tin này, dẫn nguồn tin ẩn danh – tin của Fars ghi: giáo sư môn điện toán và toán của trường Imperial College (London) là 1 trong số người bị bắt có liên quan với bất ổn tại Iran phát sinh sau khi TT Ahmedinejad đuợc tái cử năm 2009.Hôm Thứ Tư, Bộ ngoại giao UK báo tin khẩn cấp: đang tìm kiếm thông tin về giáo sư Edalat từ nhà cầm quyền Tehran.Trung tâm vì nhân quyền Iran (CHRI-bản doanh New York) cho biết: vệ binh cách mạng khám nhà ngày 15-4, bắt giáo sư. Ông từ chối thủ tục thế chân tại ngoại vì tin là vô tội. Nhà của ông tại Tehran bị lục soát, máy điện toán và tài liệu bị thu giữ.Ngoài hoạt động khoa học và giảng dạy, giáo sư Edalat là 1 nhà hoạt động chống chiến tranh đã tổ chức nhóm Campaign Against Sanctions and Military Intervention tại Iran. Ngoài ra, ông cộng tác với 1 chuyên mục của báo The Guardian.Từ sau thỏa hiệp nguyên tử 2015, khoảng 30 người song tịch bị bắt tại Iran.1 số phân tích gia tin rằng Iran mưu định dùng số người song tịch để gây áp lực trong các thương luợng với bên ngoài.Chế độ giáo quyền Iran không công nhận quy chế song tịch, nghĩa là giáo sư Edalat và mọi người khác bị cấm tìm kiếm hỗ trợ từ ban lãnh sự của sứ quán.