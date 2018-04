Hội Chợ Hàng Không Berlin 109 Năm Trưng Bày Nhiều Sáng Chế

BERLIN - Hội chợ hàng không ILA Berlin năm thứ 109, là sự kiện lâu đời nhất kỳ này đuợc tổ chức từ ngày Thứ Tư đến chủ nhật 29-4, trưng bày nhiều sáng chế mới và mở hội thảo cho công chúng tham gia.Hội chợ năm nay thu hút 1100 nhà trưng bày từ trên 40 nước với các sản phẩm mới như taxi bay, phi cơ không người lái sản xuất bằng kỹ thuật in 3 chiều.Giám đốc kỹ nghệ hàng không Đức (BDLI) Volker Thum tuyên bố với nhà báo “Ngày nay ILA đóng vai trò canh tân và lãnh đạo của kỹ nghệ hàng không và không gian – mọi triển lãm do ILA tổ chức là dẫn đuờng tới tương lai”.Trong năm qua, kỹ nghệ hàng không và không gian toàn cầu thu ước luợng 40 tỉ euro, tăng 6% so với năm trước.Du lịch hàng không đang là đề tài lớn trong lúc kỹ nghệ hàng không và không gian nỗ lực kiểm soát khói thải - các nhà nghiên cứu không ngừng tìm kiếm năng luợng sạch, gồm nhiên liệu sản xuất từ rong, tảo.Phát triển kỹ thuật in 3 chiều là hướng canh tân quan trọng không kém - với kỹ thuật 3-D, trọng luợng của phản lực cơ Airbus có thể giảm 1000 kilogram. Mỗi kilogram góp phần giảm khí thải carbon gây ô nhiễm ước luợng 25 tấn trong suốt thời gian khai thác phi cơ.Hội chợ ILA kỳ này trưng bày phi cơ luỡng năng (hybrid) sức chở 100 người.Phóng viên ghi nhận ILA 2018 còn là khởi đầu của dự án hợp tác mới giữa Pháp và Đức để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới thay thế các kiểu Rafale và Typhoon vào thời điểm 2040. Berlin và Paris cũng đang định phối hợp phát triển phi cơ tuần thám biển, dự kiến bắt đầu sản xuất năm 2035.