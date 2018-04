Merkel Đến Mỹ Vận Động Trump Không Áp Thuế Thép, Nhôm

WASHINGTON - Thứ Sáu tuần này, Thủ Tướng Đức đến gặp TT Trump với nỗ lực vận động tránh chiến tranh mậu dịch 2 bên Đại Tây Dương, và cứu vãn thỏa ước nguyên tử Vienna.Tuần này, TT Macron đuợc TT tỉ phú New York tiếp đón nồng ấm không như khi TT Trump bỏ qua dấu hiệu bắt tay của Thủ Tướng Merkel tại 1 sự kiện tổ chức tại Bạch Ốc hồi Tháng 3-2017.Tuy cung cách là điềm đạm hơn, Thủ Tướng Merkel cùng theo đuổi mục tiêu của TT Pháp là tránh áp dụng thuế suất nhập cảng thép 25% và nhôm 10% của TT Trump có ý nghĩa như trừng phạt đối tác.Lý lẽ của TT Trump là an ninh quốc gia, và thiệt hại của kỹ nghệ trong nước. Trước phản ứng của Tây Âu, TT Trump cho hoãn áp dụng thuế suất mới đến ngày đầu Tháng 5, nghĩa là gần kề.Nguồn tin từ chính quyền Berlin là “Nên giả định bắt dầu thực hành thuế suất 25% và 10% từ ngày 1-5. Để xem chúng ta có thể ứng phó thế nào”.Chính quyền Trump cũng đề ra kỳ hạn tái tục trừng phạt Iran ngày 12-5.Các nước liên quan và Liên Âu đã khuyến cáo: không có giải pháp nào hữu hiệu hơn thỏa ước Vienna 2015. TT Macron đã khẳng định “Không có Plan B với văn kiện Vienna” và tách riêng nhu cầu hạn chế chương trình phi đạn và các hoạt động mỏ rộng ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông.TT Trump công kích chính quyền Đức mở rộng biên giới tiếp nhận di dân Hồi Giáo trong lúc Thủ Tướng Merkel theo dõi tuyên bố rút khỏi hiệp ước khí hậu Paris của TT thứ 45.Cơ sở nghiên cứu General Marshall Fund nhận xét: Thủ Tướng Merkel đã trải qua 3 đời TT của Hoa Kỳ, và bà thấy đối tác hiện tại là gay go, là sự kiện không bí mật. Là lãnh đạo hành pháp Đức có những quan hệ thuận thảo với các TT Bush và Obama, tuần này Thủ Tướng Merkel đã khẳng định quyết tâm duy trì đối tác chiến luợc với Washington dù có bất đồng trên 1 số lãnh vực.