Mỹ: Chết Vì Đụng Xe Bỏ Chạy Cao Nhất Từ 1975

NEW YORK - Đúc kết và phân tích thông tin của Hội xe hơi (AAA) cho hay: tử vong gây ra trong các vụ dụng xe bỏ chạy (hit-and-run) đã đạt mức cao kỷ lục từ khi thiết lập hồ sơ theo dõi, năm 1975.Foundation for Traffic Safety của AAA cho hay: 2049 người chết năm 2016, tăng 62% so với năm 2009 và là cao nhất từ 1975.Thẩm định ghi rõ: 65% nạn nhân thiệt mạng là người bộ hành và người cưỡi xe đạp.Vẫn theo biên bản của AAA, gần 20% nguời chết vì hit-and-run là người đi bộ trong khi tỉ lệ tử vong của người lái xe là 1%.Đứng đầu danh sách tử vong là các tiểu bang New Mexico, Louisiana, Florida trong khi cuối bảng là New Hampshire, Maine và Minnesota.Đa số tại nạn đụng xe bỏ chạy diễn ra trong bóng đêm, nghĩa là giữa 0 giờ và 4 giờ sáng.