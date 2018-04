Ủy Ban Pháp Chế Thượng Viện OK Dự Luật: Bảo Vệ Cuộc Điều Tra Của Công Tố Mueller; Tài Liệu Tịch Thu Từ Luật Sư Cohen Sẽ Được Viên Chức Độc Lập Xem Xét Kỹ Lưỡng

NEW YORK - Viên chức độc lập do toà chỉ định sẽ tra xét tài liệu tịch thu từ luật sư Cohen bởi thám tử của FBI, theo xác nhận của chánh án liên bang Kimba Wood.Reuters tường thuật: tiến trình này có thể thực hiện nhanh bởi viên chức chuyên môn.Luật sư của ông Cohen cũng như luật sư của ông Trump ra sức hạn chế khả năng duyệt xét những tài liệu này, viện dẫn luật về bảo mật các trao đổi giữa luật sư với thân chủ.FBI thực hành trát của bồi thẩm đoàn để khám xét chỗ ở và văn phòng của luật sư Cohen hôm 9-4.Công tố loan báo 5, 6 ngày sau trong hồ sơ đệ nạp toà: đã điều tra ông Cohen từ nửa năm, phần lớn về các thương luợng làm ăn hơn là các việc dịch vụ pháp lý của luật sư.Liên quan đến cuộc điều tra về hồ sơ Nga quấy rối bầu cử Mỹ, một bản tin khác cho biết rằng trong cuộc phỏng vấn điện thoại của Fox News, TT Trump khẳng định không bị lôi cuốn vào cuộc điều tra của đoàn Mueller về hoạt động quấy rối bầu cử của Nga - nhưng ông có thể nghĩ lại.Ông Trump gọi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là “thiếu danh dự” - ông cũng chỉ trích hoạt động khám xét nhà và văn phòng của luật sư Michael Cohen, và của quản đốc tranh cử Paul Manafort. Ông xác nhận bực bội với Bộ tư pháp, và quyết định không liên quan – nhưng có lúc sẽ đổi ý nếu việc đáng hổ thẹn này tiếp diễn.Ủy ban pháp chế Thượng Viện định biểu quyết trong ngày Thứ Năm tuần này 1 đề luật bảo vệ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt.Trong phỏng vấn của Fox News, ông Trump nhắc lại mô tả cuộc điều tra hồ sơ Nga là “tuồng tìm bắt phù thủy”.Tin mới nhận ghi: ủy ban pháp chế Thượng Viện thông qua với 4 phiếu từ đảng CH và tất cả 10 phiếu của phe DC.Trưởng khối đa số CH Mitch McConnell báo trước tuần qua: không cho biểu quyết tại hội nghị khoáng đại Thượg Viện.Phóng viên tường thuật: nghị sĩ CH Lindsay Graham khẳng định “Đề luật này không là về công tố viên đặc biệt Mueller hay TT Trump, mà là về nguyên tắc pháp trị”.Mặt khác, trưởng khối thiểu số Chuck Schumer (DC-New York) hô hào thủ lãnh McConnell đưa ra khoáng đại biểu quyết tức khắc, vì sáng nay ông Trump đã báo hiệu ý định can thiệp. Ông Schumer nhấn mạnh: nên hành động ngay, không chờ khủng hoảng hiến pháp nảy sinh.