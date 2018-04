Dân Biểu Alan Lowenthal Đệ Trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen Bảo Trợ Dự Luật Trừng Phạt CSVN Vì Các Vi Phạm Nhân Quyền

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 26 tháng 4, 2018) – Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) trong tuần này đã đệ trình vào Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ một nghị quyết ghi nhận 43 năm ngày Sài Gòn thất thủ và biến cố đau thương với sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Dân Biểu Lowenthal đồng thời đã cùng với một số Dân Biểu dẫn đầu việc bảo trợ cho dự luật do Dân Biểu Chris Smith (NJ-04) đệ trình với sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc Hội với mục đích nêu lên các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và áp đặt một số trừng phạt về du lịch và tài chánh đối với các viên chức chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền.Nghị quyết Tháng Tư Đen vinh danh tinh thần phục vụ của quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ cho tự do và chính thể Cộng hòa trong thời gian cuộc chiến Việt Nam, đồng thời cũng tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người dân đã bỏ mình trên đường tìm tự do, hành trình của hàng triệu người Việt đã sống sót và tìm đến bến bờ tự do tại nhiều quốc gia trên thế giới, và cuối cùng là ghi nhận sự thành công và đóng góp của cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt đối với Hoa Kỳ trong suốt thời gian 43 năm qua.“Cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ không bao giờ quên biến cố Tháng Tư Đen. Đối với rất nhiều người, đó là dấu mốc lịch sử đã chấm dứt một cuộc sống cũ và và bắt đầu cho một cuộc đời mới,” Dân Biểu Lowenthal phát biểu. “Thật đau lòng khi vô số người đã phải hy sinh cuộc sống của mình. Mỗi năm, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, những người may mắn được sống sót, và những người đã vươn lên gầy dựng lại cuộc sống mới và mỗi ngày vẫn tiếp tục đóng góp cho xã hội của chúng ta.”Nghị quyết Tháng Tư Đen được 19 Dân Biểu Liên Bang thuộc lưỡng đảng Quốc Hội Hoa Kỳ đồng bảo trợ.Từ lúc trở thành Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2013 đến nay, Dân Biểu Alan Lowenthal đã không ngừng tranh đấu cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là trong lãnh vực nhân quyền và các vụ đàn áp nhân quyền và giam cầm tù nhân chính trị bởi chính quyền CSVN.Dự luật Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Act) do Dân Biểu Chris Smith đệ trình trong tuần này, được Dân Biểu Alan Lowenthal đồng bảo trợ với sự ủng hộ của thành viên lưỡng đảng Quốc Hội Hoa Kỳ, nếu thông qua sẽ áp đặt trừng phạt về du lịch và tài chánh đối với các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền dựa trên Đạo Luật Magnitsky. Đồng thời, dự luật mới này kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm như Luật sư Nguyễn Văn Đài, ngưng sự đàn áp đối với các nhà hoạt động dân chủ, và Hoa Kỳ sẽ yểm trợ cho các hoạt động tự do Internet, chống tệ nạn buôn người, và hỗ trợ các dân tộc thiểu số.Dự luật Nhân Quyền Việt Nam cũng sẽ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC của các Quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì các vi phạm Tự do Tôn giáo, dựa trên Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép hai đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Á Châu Tự Do (RFA) được tự do hoạt động tại Việt Nam, và sau cùng, mọi sự mua bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phải dựa trên điều kiện Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực như Westminster, Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Midway City, Stanton, Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, và Cypress thuộc Địa hạt 47, California.