Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH Họp Báo

Trong buổi họp báo.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 26 tháng Tư năm 2018 Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức buổi họp báo để minh xác sự việc liên quan đến hội.Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Phong Trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, một số các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương và đồng hương.Điều hợp chương trình cựu Không Quân Phạm Đình Khuông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo ông Phạm Đình Khuông mời Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Phán, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, ông Vũ Trọng Mục Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ, ông Lê Đình Hải, Tổng Thư Ký và ông Nam Lộc Cố Vấn Hội lên bàn chủ tọa.Mở đầu buổi họp báo Bà Nguyễn Thanh Thủy cảm ơn các cơ quan truyền thông cùng qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tham dự. Sau đó Bà cho biết lý do buổi họp báo là vì liên tục trong tuần vừa qua, chương trình TV online trên You Tube có tên là “Phố Bolsa TV” vào ngày 1 tháng Tư năm 2018 đã cho phổ biến cuộc phỏng vấn ông Tô Văn Lai, Giám Đốc Trung Tâm Ca Nhạc Thúy Nga Paris By Night về sự việc Đài ViệtFace TV bị biểu tình phản đối mà trong đó vào phút thứ 16 của cuộc phỏng vấn, Ông Tô Văn Lai đã có những lời tuyên bố liên quan đến Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh để gây qũy cứu trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa do Hội H.O Cứu Trợ TPB/QP/VNCH tổ chức hằng năm với sự hỗ trợ bất vụ lợi của Đài truyền hình SBTN và Trung Tâm Asia.Bà tiếp, nhận thấy sự nhận định cũng như lời phát biểu thiếu chính xác của ông Tô Văn Lai sẽ có thể tạo ra hiểu lầm trong dự luận đồng hương khắp nơi. Vì thế, Hội mời qúy vị đến dự buổi họp báo ngày hôm nay để hội chúng tôi minh xác vấn đề mà chúng tôi muốn tất cả được rỏ ràng minh bạch, để làm sáng tỏ những gì mà ông Tô Văn Lai đã nói. Trong lúc nầy Bà cũng cho biết Hội có mời Ông Tô Văn Lai nhưng ông không đến tham dự hôm nay. Trong dịp nầy Nghệ Sĩ Nam Lộc, Cố Vấn Hội cho biết, Đài SBTN yểm trợ cho Hội H.O Cứu Trợ TPB/QP/VNCH hoàn toàn không nhận bất cứ một khỏan thù lao nào, kể cả những Ca Sỉ của Trung Tâm Asia cũng không lấy tiền thù lao trong những kỳ phục vụ, nói tóm lại Đài SBTN hoàn toàn không dính dáng đến tiền bạc.Ông Nguyễn Phán cho biết: Ông Tô Văn Lai nói sai hoàn toàn, đó là một việc bịa đặt, vu khống, nói tiền về SBTN là sai, tất cả đều có sổ sách, số người nhận trợ cấp, số lần nhận, số tiền nhận đều có tài liệu đầy đủ…Ông Vũ Trọng Mục Phó Ngoại Vụ nói: Cảm ơn sự quan tâm của tất cả qúy vị, chúng tôi luôn ghi nhận những phê bình, góp ý của tất cả qúy vị, nhưng chúng tôi không muốn những ý kiến làm phương hại đến tổ chức chúng tôi.Tiếp theo Nghệ Sĩ Nam Lộc trong vai trò cố vấn hơn 11 năm qua ông đã vận động sự hổ trợ khắp nơi để yểm trợ cho việc làm của Hội H.O CTTPB/QP/VNCH, Tham gia tổ chức các chương trình Đại Nhạc Hội ngoài trời, ông cũng xác nhận chính cá nhân ông đã giới thiệu SBTN và Trung Tâm Asia cho Hội H.O CTTPB/QP/VNCH, ông cho biết về mối thân tình giữa ông và ông Tô Văn Lai, cuối cùng ông nói: “Ông Tô Văn Lai kết luận vấn đề hơi hấp tấp”, điều đó làm xúc phạm đến những người trong ban tổ chức. Ông cũng xác nhận không có một người nào trong hội nhận và xử dụng một đồng nào trong qũy cứu trợ TPB.Tiếp Theo ông Nguyễn Tự Cường, Đại diện Đài truyền Hình SBTN lên cho biết Đài đã hợp tác với hội H.O CTTPB/QP/VNCH, Đài SBTN yểm trợ hoàn toàn không lấy một khỏan chi phí nào kể từ lần 5 trở đi tổ chức ở xa chúng tôi cũng lo hết, SBTN không hề dính dáng đến tiền bạc, chỉ hợp tác giúp hội H.O CTTPB/QP/VNCH mà thôi.Trong dịp nầy Cô Minh Tâm là một người trẻ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh tại Houston lên cho biết, mặc dù bận rộn Cô cũng qua tham dự buổi họp báo, nhằm mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề mà chính cô và con của cô đã về Việt Nam, đi thăm một số Thương Phế Binh, những người nầy đền nhận được những trợ cấp và họ rất cảm ơn, cô cũng muốn nói những điều mà chính cô đã nghe thấy rõ ràng, Là con của một Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cô rất cảm ơn các cô các Bác đã hết lòng giúp cho những thương phế binh tại quê nhà.Tiếp theo phần dành cho các cơ quan truyền thông có câu hỏi, mở đầu Ký giả Đoàn Trọng Đài Truyền Hình SBTN hỏi trong tương lai qúy vị có xử dụng pháp lý để đối phó với những trường hợp xãy ra như Ông Tô Văn Lai hay không?, hay chỉ minh xác qua những lần họp báo khi có sự kiện xảy ra. Câu hỏi nầy được Chủ toạ đoàn trả lời là hội có Luật Sư, nhưng hội chỉ muốn giải quyết trong tinh thần xây dựng vì vậy vấn đề pháp lý là chuyện bất đắc dĩ.Ký Giả Vũ Hoàng Lân cũng đã đặt ra 3 câu hỏi liên quan đến Thuế, đến vấn đề cứu trợ, trong những câu hỏi đã được Nghệ Sĩ Nam Lộc và Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt trả lời chi tiết, trong lúc nầy Ban tổ chức cũng chuẩn bị sẳn các hồ sơ, tài liệu để chứng minh về những thắc mắc nếu có…Chấm dứt buổi họp báo bằng một bữa ăn nhẹ để mọi người có dịp hàn huyên tâm sự.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 837-5998, (714) 482-7656, (714) 788-4753.