Dự Luật SB 895 đòi hỏi thiết lập Chương Trình Giảng Dạy trong trường học được Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện California đồng chuẩn thuận thông qua.





(Garden Grove, CA) - Vào sáng Thứ Tư vừa qua, hơn 75 thành viên Cộng Đồng Người Việt khắp Tiểu Bang California đã có mặt tại Quốc Hội Sacramento để ủng hộ Dự Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Dự luật này nhằm đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy Tiểu Bang California (IQC) thiết lập mô hình Chương Trình Giảng Dạy về Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa, Thời Hậu Chiến và những đau thương mất mát của người Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam trên đường đi tìm Tự Do. Sau khi Ủy Ban Điều Trần nghe được các lý do ủng hộ Dự Luật SB 895 từ các thành viên trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn, các Cựu Chiến Binh, các Nhà Giáo và các Gia Đình Tử Sĩ, Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện đã đồng chuẩn thuận thông qua Dự Luật SB 895.





Dự Luật SB 895 này được đệ trình vào Tháng Giêng, 2018, nhằm đòi hỏi thiết lập một Chương Trình Giảng Dạy trong các học khu khắp tiểu bang, từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, hầu các học khu có một mô hình trung thực để có thể noi theo khi giảng dạy về Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Tự Do, thời hậu Chiến Tranh Việt Nam và những đau thương mất mát của các thuyền nhân và bộ nhân trên đường đi tìm Tự Do. Dự Luật SB 895 cũng đòi hỏi Chương Trình Giảng Dạy phải bao gồm các truyền khẩu và bài viết trung thực của các chứng nhân về các kinh nghiệm trải qua trong Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa, thời hậu chiến, và những đau thương trên đường đi tìm Tự Do.









“Hôm nay, nhờ sự ủng hộ vô cùng lớn của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản khắp nơi, tầm quan trọng của Dự Luật SB 895 đã được Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện ghi nhận và đồng chuẩn thuận thông qua,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Sự việc đồng chuẩn thuận tuyệt đối của Ủy Ban Điều Trần đã nói lên tầm quan trọng của Dự Luật này và sức mạnh đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt.”





Trong phần diễn văn trình bày trước sáu thành viên Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói về tầm quan trọng của việc gìn giữ những câu chuyện trung thực của người Tỵ Nạn Việt Nam trong chương trình giáo dục và lịch sử, rất hữu ích cho tất cả học sinh tại California. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải hành động ngay bây giờ, để bảo vệ các câu chuyện của người Tỵ Nạn Việt Nam, trước khi các chứng nhân cũng như dữ kiện bị thất thoát theo thời gian. Sau phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là các phát biểu ủng hộ của các thành viên cộng đồng, nhiều người phải lái xe trong nhiều giờ để đến Sacramento. Nhiều cơ quan truyền thông cũng có mặt tại phòng họp, cung cấp những hình ảnh đầu tiên về buổi điều trần lịch sử này.









Ngoài các thành viên cộng đồng có mặt tại buổi điều trần, còn có hơn 3,300 cư dân khắp nơi ký Bản Kiến Nghị ủng hộ Dự Luật SB 895. Bản Kiến Nghị này đã được chuyển cho các thành viên Ủy Ban Điều Trần xem xét trước khi quyết định bỏ phiếu.





Sau buổi điều trần này, Dư Luật SB 895 sẽ được chuyển sang Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện để xem xét vào Tháng Năm. Đây là bước kế tiếp không kém phần quan trọng trong tiến trình lập pháp, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tha thiết kêu gọi đồng hương tiếp tục ký Bản Kiến Nghị trên trang mạng:

http://baovecongdong.com



Tiểu Bang California là nơi có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất tại hải ngoại và người Mỹ gốc Việt khắp nơi đã đóng góp rất nhiều trong lãnh vực xã hội, văn hóa và kinh tế trong hơn bốn thập niên qua.





Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.