Ủy Ban Giáo Dục Thuận Dự Luật SB 895 Để Dạy Quân Sử VNCH, Tị Nạn Tại Trường Học Cali; TNS Janet Nguyen Cũng Trình Dự Luật SB 1182 Giúp Người Thuê Nhà Tại Cali Nhẹ Gánh Hơn

SACRAMENTO, Calif.-- (VB) -- Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyen đã trình dự luật SB 1182 cùng với TNS Steven Glazer để tăng tín dụng thuế cho những người thuê nhà.Trong khi đó, tại buổi điều trần hôm 25/4/2018 tại Uỷ Ban Giáo Dục Thượng Viện dự luật SB 895 do TNS Janet Nguyen trình lên để Đưa Lịch Sử Người Việt Tỵ Nạn vào Chương Trình Giáo Dục California đã được thông qua cấp Ủy Ban tỷ số 6/6.Báo OC Breeze kể rằng TNS Janet Nguyen đưa dự luật SB 1182 nhằm giúp người thuê nhà tại California giảm gánh nặng chi phí thuê nhà.Dự luật SB 1182 cụ thể đòi:-- tăng tín dụng thuế cho người nộp đơn độc thân từ 60 USD tới 120 USD.-- tăng tín dụng thuế cho người nộp đơn chung với người khác từ 120 US tới 240 USD.TNS Janet Nguyen nói rằng nhiều cư dân trong địa hạt của cô là người thuê nhà, có ngân sách phải cân bằng hàng tháng rất khó khăn trong khi chi trả thực phẩm, tiền di chuyển, chăm sóc trẻ em và y tế.Nếu dự luật SB 1182 được thông qua, luật tăng tín dụng thuế sẽ áp dụng khi cư dân California khai thuế 2018 vào những ngày đầu năm 2019.Trong khi đó, nhà báo Lê Bình thông baó rằng tại buổi điều trần hôm 25/4/2018 tại Uỷ Ban Giáo Dục Thượng Viện, dự luật SB 895 đã được thông qua tỷ số 6/6.Dự luật này sẽ đưa qua Thượng Viện để xem xét, sau đó xuống Hạ Viện.Dự Luật SB 895 đề nghị các Học khu thuộc Tiểu Bang California đưa chương trình giảng dạy về cuộc chiến Việt Nam, sau ngày mất nước, và cuộc vượt biển của Người Việt để tỵ nạn… cùng các tài liệu về sự chiến đấu của Quân Dân Cán Chính VNCH trước mưu đồ nhuộm đỏ của Cộng Sản.TNS Janet đã đề nghị dự luật có tên SB895, một tiếng nói khác, một cách nhìn khác về cuộc chiến “Vietnam War”, với những gì người Mỹ (phản chiến) đã làm. Trong dự luật SB895 chứa đựng những gì? Đó là những sự thật về người tỵ nạn Viet Nam, về cuộc chiến đấu của quân lực VNCH, về những mất mát đau thương mà người Viet Nam phải chịu đựng sau ngày mất nước… và đã được đệ trình vào Tháng 1/ 2018.Dự Luật SB 895 là một dự luật về lịch sử, nhằm tạo ra một Chương Trình Giảng Dạy, mà dựa trên đó các học khu khắp Tiểu Bang California có thể dùng để giảng dạy về những đau thương và mất mát của người tỵ nạn Việt Nam trên con đường đi tìm Tự Do. Nếu được chuẩn thuận, chương trình sẽ bao gồm các câu chuyện truyền khẩu, và các tác phẩm văn chương, bao gồm mọi khía cạnh từ chiến tranh Việt Nam, thời hậu chiến, những câu chuyện đau thương gian khổ của các Thuyền Nhân và Bộ Nhân Việt Nam, và về các người lính Việt Nam Cộng Hòa.