Ứng Viên Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh: Say, Đập Cửa Phòng Nữ Nhân Viên

WASHINGTON - Đô đốc Ronny Jackson, ứng viên bộ trưởng cựu chiến binh của TT Trump, đang bị điều tra về các hành vi bất xứng - trong 1 chuyến công tác hải ngoại năm 2015, ông đập cửa phòng của 1 nữ nhân viên sau khi đã uống say.Chi tiết về vụ này nổi lên tối Thứ Ba, với 4 nguồn tin liên quan, xác nhận hành vi của y sĩ Bạch Ốc Ronny Jackson gây huyên náo đến mức Mật Vụ phải can thiệp và đánh thức TT khi ấy là ông Obama.Đó là 1 trong hàng loạt tố giác chống Jackson trước cuộc điều trần tại ủy ban Thượng Viện đã đuợc dời từ Thứ Hai qua Thứ Tư.Tin do CBS News công bố tối Thứ Hai cho hay: ông Jackson uống quá độ tại sở làm, tạo ra môi trường làm việc thù địch và cấp thuốc không thích hợp.Là bác sĩ giúp việc Bạch Ốc qua các triều TT thứ 43 và 44, nay Trump, ông Jackson bị đánh giá là thiếu khả năng điều khiển Bộ lớn nhất liên bang.Chính ông Trump, qua twitter hôm Thứ Ba, nhận là có hoài nghi về kinh nghiệm của ứng viên bộ trưởng cựu chiến binh do ông đề cử – ông Jackson không phủ nhận, và nói “Đang trông đợi cơ hội giải thích mọi chuyện.”