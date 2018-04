Đại Sứ Mỹ: Không Thương Lượng Lại Thỏa Ước Vienna; Tổng Thống Pháp: Không Có Plan B Với Thỏa Ứơc Nguyên Tử Vienna

GENEVA - ĐS Christopher Ford, là đại diện Hoa Kỳ dự hội nghị tài binh, tuyên bố tại Thụy Sĩ: Hoa Kỳ không định thương luợng lại văn kiện Vienna.TT Trump cùng TT Macron thỏa thuận tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát sự mở rộng ảnh hưởng của Iran. Nhung, TT Trump không cam kết thực hành giao ước nguyên tử Tháng 7-2015, và dọa sẵn sàng trừng phạt nếu Tehran tái khởi động chương trình nguyên tử.ĐS Ford tuyên bố bên lề hội nghị Geneva “Hoa Kỳ không tái thương luợng, xem lại hay thay đổi các điều kiện”. Ông giải thích “Hoa Kỳ tìm kiếm thỏa thuận bổ túc gồm hàng loạt hạn chế, phạm vi, góp phần giải quyết hiệu quả hơn các thách thức thực tế”, theo tường thuật của Reuters.Giới ngoại giao cảm thấy quan ngại về ảnh hưởng của đòi hỏi tái thương luợng khi TT Trump đối thoại trực tiếp với lãnh tụ Kim Jong-un.Trong khi đó, Nguyên thủ Pháp xác nhận bất đồng với TT Trump về 1 số vấn đề quan trọng – nhân dịp lên tiếng tại QH Hoa Kỳ, TT Macron khẳng định: không có “Plan B” với thỏa ứơc nguyên tử Vienna đã ký kết giữa Lục Cường và Iran. Ông Macron xác nhận Pháp tiếp tục thực hành giao kết Tháng 7-2017.TT Pháp cũng tiên đoán chính quyền Trump sẽ trở lại hiệp ước khí hâu Paris, với giải thích tuơng tự “không có Plan B thay thế”.Về thông tin bịa đặt, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định cần chống lại “fake news” nhưng không theo cách như TT tỉ phú New York – ông Macron nhấn mạnh: phải chống lại mầm mống của tin tức thất thiệt. TT Macron xác quyết tại hội trường lập pháp liên bang Hoa Kỳ “Không có lý do, không có bằng chứng là không có dân chủ thật – vì tự do là về chọn lựa thật và quyết định phải lẽ. Mặt khác, ông Macron nhắc nhở “Hoa Kỳ và Pháp là cùng cội rễ trên cùng môi trường”, theo tường thuật của CNN.Theo lời ông, quan hệ song phương đã trải qua trên 100 năm, cùng chia sẻ lịch sử về dân quyền. Thứ Tư 25-4 cũng là đánh dấu năm thứ 58 TT Charles de Gualle lên tiếng tại QH luỡng viện Hoa Kỳ.Liên quan đến thỏa ước nguyên tử Vienna, một bản tin khác cho biết rằng Nguyên thủ Iran phản đối các thảo luận giữa Hoa Kỳ và Tây Âu về thỏa ước nguyên tử Vienna đã ký kết Tháng 7-2015, TT Rouhani nói rõ “Trump là con buôn, không thích hợp với việc thương luợng 1 hiệp ước quốc tế”.Lên tiếng qua làn sóng truyền hình sau khi TT Pháp bay sang thủ đô Washington thuyết phục chủ nhân Bạch Ốc không giải kết, nhà lãnh đạo Tehran nói rõ “Trump không có nền tảng chính trị, không biết căn bản của luật pháp, không có kinh nghiệm về hiệp ước quốc tế – làm sao 1 con buôn, 1 nhà thầu xây dựng có thể phán đoán các vấn đề quốc tế”, theo tường thuật của Reuters.TT Rouhani cũng nêu nghi vấn về sự hợp thức của yêu cầu thương luợng lại thỏa ước Vienna.Thủ Tướng Đức định hội đàm với TT Trump trong tuần tới tại thủ đô Washington.Cho tới nay, các viên chức Tehran đã xác quyết “Không có lý do để thương luợng chương trình phi đạn mà phương tây muốn kiểm soát”.