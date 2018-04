Bà Ling Ling Chang Ứng Cử TNS Cali, Xin Phiếu Mỹ Gốc Việt

Bà Ling Ling Chang.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2018, Bà Ling Ling Chang, cựu dân biểu tiểu bang California, đã ghé thăm tòa soạn nhật báo Việt Báo, trong dịp nầy Bà cho biết Bà sẽ ra ứng cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang California, Địa Hạt 29, trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày Thứ Ba, 5 Tháng Sáu, tới đây. Bà kêu gọi cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho bà.Bà Ling Ling Chang, năm nay 41 tuổi, là một người Mỹ gốc Đài Loan, đến Mỹ từ năm 3 tuổi, cư ngụ tại Diamond Bar thuộc Hạt Los Angeles.Bà Ling Ling Chang cho biết bà bắt đầu tham gia hoạt động chính trị khi bà chưa tới 30 tuổi, lúc đó bà làm Ủy Viên Hội Đồng Nước Khu Vực Walnut Valley. Sau thời gian Bà đác cử vào chức Nghị Viên Thành Phố rồi Thị Trưởng Thành phố Diamond Bar City từ 2009 đến 2012, đắc cử Dân Biểu Tiểu Bang từ 2014 đến 2016.Bà cho biết tiếp, “Tôi ra ứng cử kỳ nầy được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Luật Sư Andrew Đỗ, và một số qúy vị dân cử người Mỹ gốc Việt khác.Bà cũng cho biết bà rất cần sự ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Việt trong kỳ bầu cử tới đây.Mục tiêu chính của bà là: Bảo vệ quyền lợi cho cư dân nhất là về vấn đề tiền thuế, Vấn đề y tế bảo vệ sức khỏe cho cư dân…Địa Hạt 29 mà Bà ra ứng cử kỳ nầy bao gồm các Thành phố như: Placentia, Stanton, Cyress, La Palma, (Portion of) Buena Park, ½ Thành phố Anaheim, Brea, La Habra, Yorba Linda, Fullerton, Chino Hills, Diamond Bar, Walnut, Rowland Heights, (Portion of) W. Covina đây là một Địa hạt rộng lớn, bao gồm những Thành phố thuộc ba hạt Los Angeles, Orange, và San Bernardino, trong đó Orange County là đông nhất.Mọi chi tiết liên lạc: Cell: (909) 319-5446, Email: LingsquaredC@gmail.com hoặc vào: www.LingforSenate.orgPaid for by Ling Ling Chang for Senate 2018 603 E Alton Ave Suite G. Santa Ana, CA 92705.