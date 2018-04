Giỗ Tổ, Cá Chết, Tàu Cá VN, Báo Chí, Kiều Hối...

Xuân NiệmVua Hùng Vương đang trở thành con gà đẻ trứng vàng, tiền đếm không hết: Biển người hành hương về Đất Tổ trong đêm tối.Infonet kể rằng trong mấy hôm, Đền Hùng đã đón hàng triệu người hành hương về Đất Tổ, khu vực quảng trường dưới chân Đền Hùng đã biến thành biển người.Sáng 10/3 âm lịch mới là chính hội tại Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ) với lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Tuy nhiên, liên tục trong những ngày trước đó Đền Hùng đã đón hàng triệu người hành hương về Đất Tổ.Trong khi đó, vậy là cá chết... Địa danh Vũng Áng lại được nhắc tới... Có phải đây là di sản công ty Formosa? Không có cuộc điều tra nào nghiêm túc về chuyện này.Bản tin RFA kể: Nước biển khu vực cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào rạng sáng ngày 24 tháng 4 đã chuyển sang màu xanh lục, cùng lúc hàng tấn hải sản trong bè nuôi của người dân thi nhau chết.Truyền thông trong nước cho biết vào khoảng 5 giờ sáng, nước biển khu vực này chuyển màu xanh như nước chè đặc, sau đó các loại hải sản như cá mú, cá hồng, mực nhảy, tôm hùm, cua, ghẹ người dân nuôi chết hàng loạt. Có hộ mất đến vài ngàn con cá, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.Tin cũng ghi nhận hiện tượng tương tự xảy ra tại khu vực biển cách cảng Vũng Áng hàng trăm mét.Trong khi đó, bản tin VOA kể chuyện ngư dân Việt trong tù Indonesia: Thuyền trưởng của một tàu cá Việt Nam bị chính quyền Indonesia giam cầm gần một năm nay kêu gọi truyền thông quốc tế lên tiếng để ông và hơn 50 thuyền viên khác sớm được trả tự do.Từ trại giam của Hải quân Indonesia tại Ranai trên đảo Natuna, thuyền trưởng Nguyễn Văn Vĩ, lên tiếng cầu cứu với VOA-Việt ngữ qua ứng dụng Messenger trên điện thoại di động... Ông Vĩ nói với VOA rằng ông và gia đình đã gửi đơn đến Văn phòng chính phủ, Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam, Cục Kiểm ngư và nhiều cơ quan khác, trong đó có cả Tòa Tổng Lãnh sự Indonesia ở thành phố Sài Gòn, nhưng “tất cả đều im lặng”. Ông nhấn mạnh là “chưa hề nhận được sự trợ giúp nào từ đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia.”Bản tin RFI ghi nhận: Báo chí trên thế giới tiếp tục bị đàn áp kỷ lục trong năm 2017. Báo cáo của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới công bố ngày 25/04/2018 báo động về tình trạng «căm ghét giới truyền thông» đang lan ra ở nhiều châu lục, kể cả tại châu Âu và Hoa Kỳ.Trump, Putin, Tập, khắc tinh của tự do báo chí: Trước hết, RSF tố cáo ba đại cường thế giới là Mỹ, Nga và Trung Quốc đứng đầu xu hướng chống tự do báo chí nhưng với những biện pháp và quy mô khác nhau.Bản tin BBC kể: Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) ra ngày 25/04 nói mô hình kiểm duyệt báo chí và Internet của Bắc Kinh được các nước châu Á, điển hình là Việt Nam và Campuchia, sao chép....Trung Quốc hiện đứng thứ 176 trong Bảng xếp hạng về Tự do Báo chí Thế giới 2018 của RSF trong khi Việt Nam đứng thứ 175.Tổ chức này cho rằng truyền thông tại Việt Nam bị kiểm soát toàn bộ nhưng các blogger đã dũng cảm bảo vệ quyền tự do của mình.Tạp chí The Leader kể: Việt Nam thuộc Top 10 về kiều hối, chiếm 2% toàn cầu.Theo dữ liệu từ báo cáo của Ngân hàng Thế giới mới đây, Việt Nam hiện là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối năm 2017 với 13,8 tỷ USD, chiếm 2% tổng kiều hối trên toàn cầu.Xét tại khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Việt Nam là quốc gia có lượng kiều hối chuyển về lớn thứ 3 vào năm ngoái, đứng sau Trung Quốc (63,9 tỷ USD) và Philippines (32,8 tỷ USD).Diễn Đàn Doanh Nghiệp nêu câu hỏi: Du lịch nội địa đang hết thời? Tại sao ngành du lịch không học hỏi “xứ người” nhằm giữ bớt một phần của 8 tỷ USD lại cho nền kinh tế?Bản tin VnExpress kể: Đà Nẵng báo cáo việc con trai cựu chủ tịch du học bằng ngân sách...Trong thời gian ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Đà Nẵng, con trai được đi học nước ngoài bằng ngân sách dù không đủ tiêu chuẩn.Ngày 24/4, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi lãnh đạo thành phố kết quả kiểm tra đơn kiến nghị việc ông Trần Văn Mẫn (cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư) đi học thạc sĩ ở nước ngoài từ tiền ngân sách.Báo Đất Việt ghi nhận về ông giáo viên dâm tặc: Ngày 24/4/2018, Công an huyện Phú Giáo - Bình Dương đang tiến hành điều tra vụ việc một đối tượng khi đang công tác tại trường Tiểu học và THCS Tam Lập đã có hành vi sàm sỡ nữ sinh rồi quay lại cảnh nóng.Theo đó, nhiều phụ huynh đã làm đơn tố cáo Trần Văn Tiên (27 tuổi, quê Đắk Lắk) đã có hành vi sờ mó, nhéo vào bộ phận nhạy cảm của các nữ sinh từ năm 2014 đến năm 2018.Không những có hành vi sàm sỡ, Tiến còn dùng điện thoại quay lại các cảnh này nên nhiều nữ sinh không giám tố cáo vì sợ Tiến tung các đoạn băng ghi hình này lên mạng.Bản tin VOV kể: Trong khi sản xuất nông sản dư thừa, giá xuống thấp, thì trong nước vẫn phải bỏ ra hàng tỉ USD để nhập khẩu nông sản về tiêu thụ. Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm nhập khẩu sử dụng dù giá thành cao. Nông sản Việt đang thua ngay trên sân nhà.Nông sản nội địa vì sao thua nông sản nhập khẩu trên sân nhà khi có lợi thế về giá thành, chi phí vận chuyển, lợi thế tiếp cận thị trường? Bên cạnh nguyên nhân về chất lượng nông sản, đó còn là niềm tin của người tiêu dùng với những sản phẩm nông sản, độ an toàn của các sản phẩm nông sản sạch.Báo Người Lao Động kể: Bà Lê Thị Châu Huyền, cán bộ quản lý một doanh nghiệp lắp ráp điện tử ở KCX Tân Thuận, TP SG bày tỏ ý kiến không đồng tình ngay khi biết được đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng tuổi hưu.Từ thực tế tại doanh nghiệp mà mình đã làm việc gần 20 năm, bà Châu Huyền cho biết rất nhiều công nhân không thể trụ nổi với nghề khi chỉ mới ngoài 40 tuổi. Rất nhiều người bị bệnh về cột sống, mắt, viêm xoang, đau khớp, giãn tĩnh mạch, ù tai…