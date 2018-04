DÂN BIỂU HOA KỲ LOU CORREA GẶP GỠ ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM DANIEL KRITENBRINK





Washington, D.C. - Hôm nay, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa đã có cuộc gặp gỡ với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Sau buổi họp mặt, Dân Biểu Lou Correa có lời phát biểu như sau:





“Tôi rất vinh dự đước cơ hội gặp gỡ với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel Kritenbrink, cùng với hai đồng viện và là thành viên của Congressional Caucus on Vietnam để trao đổi những vấn đề mà cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại quan tâm đến.”



“Các cuộc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và lãnh đạo tôn giáo trong vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Để tiếp tục mối quan hệ lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, chúng ta phải tiếp tục lên tiếng vì nhân quyền, đề cao giá trị nhân phẩm của con người và tự do tôn giáo.”





“Chúng ta phải cùng nhau sát cánh cùng với người dân Việt Nam trong lúc họ đang phải đối đầu với sự bành trướng từ phía Trung Cộng. Tôi đề cập vấn đề với Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink. Ý đồ xâm lược của Trung Cộng là mối lo ngại lớn đối với người Việt Nam tại hải ngoại.”



“Ngoài ra, tôi cũng trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ về kế hoạch trục xuất 8000 người tị nạn Việt Nam dưới chính quyền của Tổng Thống Trump. Đối với phần lớn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không chỉ là quê hương của họ, mà còn là nơi bảo vệ họ khỏi sự đàn áp của chính quyền Việt Nam.”