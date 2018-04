Văn Nghệ Yểm Trợ Dự Luật SB 895-Đưa Lịch Sử Người Việt Tỵ Nạn vào Chương Trình Giáo Dục

Văn Nghệ Yểm Trợ Dự Luật SB 895:

Đưa Lịch Sử Người Việt Tỵ Nạn và Chương Trình Giáo Dục

Lê Bình





Nhằm mục đích yểm trợ cho Dự Luật SB 895 - do TNS Janet Nguyễn sẽ đệ trình Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện Cali ngày 25-4-2018, Nội dung dự luật đề nghị các Học khu thuộc Tiểu Bang California đưa chương trình giảng dạy về cuộc chiến Việt Nam, sau ngày mất nước, và cuộc vượt biển của Người Việt để tỵ nạn…cùng các tài liệu về sự chiến đấu của Quân Dân Cán Chính VNCH trước mưu đồ nhuộm đỏ của Cộng Sản.- Một buổi họp mặt cộng đồng do Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc CA, Ban Đại Diện Công Đồng Người Việt Quốc Gia, Đài Việt Nam FM Bắc CA phối hợp tổ chức đã diễn ra tại sân chùa Bảo Phước, trên đường Senter Rd thành phố San José, vào chiều Chủ nhật 22/4/2018 với sự tham dự khoảng 300 đồng hương. Trong số đó người tag hi nhận có TNS Janet Nguyễn, GS Nguyễn Văn Canh, Ông Nguyễn Văn Hiệp đại diện DB Hoa Kỳ Ro Khanna, NV D.7 Tâm Nguyễn, Ủy Viên Giáo Dục East Side Vân Lê, Ban Đại Diện CĐNVQG Bắc CA, BS Phạm Đức Vượng, Ông Trần Đức Túc, Ông Triệu Hà, Ông Mai Khuyên, Ông Lê Văn Đức, Ông Nguyễn Trung Cao…và giới truyền thông báo chí Bắc CA.





Sân khấu rộng lớn, có mái che, trang hoàng đơn giản, và một tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Lịch Sủ Dân Tộc Việt Nam Còn, Đất Nước Con Người Viêt Nam Còn”. Cuối sân khấu gần cổng ra ra vào có chiếc bàn dài có ban tiếp tân và bàn để đồng hương ghi danh yểm trợ. Có rất đông người trưỡ khi vào ghế ngồi đã đến ghi tên yểm trợ.





Lễ Chào cờ khai mạc diễn ra lúc 3:30pm , do Ông Huỳnh Phong điều khiển, bé Jenny Đan Anh hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. MC Nghê Lữ và Trần Nhật Phong điều khiển chương trình giới thiệu Hạ Vân, đài Việt Nam FM, thay mặt BTC chào mừng và cảm ơn đồng hương đã đến dự. Sau đó, TNS Janet Nguyễn đã lên nói lời cảm ơn đồng hương, và trình bày l‎ do, nguyên nhân, nội dung của dự luật SB895. Theo lời trình bày, người được biết rằng SB895 được bà TNS đệ trình vì, bà kể lại vào khoảng tháng 2/2017 tại Thượng Viên CA có buổi lễ vinh danh cựu TNS Tom Hayden, người đã cùng vợ là ca sĩ Jan Fonda binh vực Hà Nội chống VNCH, TNS Janet muốn nói lên điều đó, nhưng bà đã bị “was removed from the floor of the state Senate”, bà cho biết “wanted to offer "a different historical perspective" on what Hayden and his opposition to the war had meant to her and other refugees.” TNS Janet đã đê nghị một dự luật có tên SB895, một tiếng nói khác, một cách nhìn khác về cuộc chiến “Vietnam War”, với những gì người Mỹ (phản chiến) như Tom Hayden đã làm.





Trong dự luật SB895 chứa đựng những gì? Đó là những sự thật về người tỵ nạn Viet Nam, về cuộc chiến đấu của quân lực VNCH, về những mất mát đau thương mà người Viet Nam phải chịu đựng sau ngày mất nước …và đã được đệ trình vào Tháng 1/ 2018. Dự Luật SB 895 là một dự luật về lịch sử, nhằm tạo ra một Chương Trình Giảng Dạy, mà dựa trên đó các học khu khắp Tiểu Bang California có thể dùng để giảng dạy về những đau thương và mất mát của người tỵ nạn Việt Nam trên con đường đi tìm Tự Do. Nếu được chuẩn thuận, chương trình sẽ bao gồm các câu chuyện truyền khẩu, và các tác phẩm văn chương, bao gồm mọi khía cạnh từ chiến tranh Việt Nam, thời hậu chiến, những câu chuyện đau thương gian khổ của các Thuyền Nhân và Bộ Nhân Việt Nam, và về các người lính Việt Nam Cộng Hòa.





Bà đã trình bày lý do sự ra đời của Dự luật SB-895 và muốn được Đồng hương hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của Dự luật để đồng hương ký tên yểm trợ, và sẽ đưa Dự luật ra Thượng Viện Tiểu Bang biểu quyết vào ngày 25/4/218 tại Thủ phủ Sacramento .

Sau đó, một số khách mời, và BTC đã lên sân khấu để trình bày thêm chi tiết về những điều SB 895 nói đến. Có sự phát biểu của GS Nguyễn Văn Canh, Ký giả Lê Bình (CLB Truyền Thông Báo Chí), Ông Phạm Hữu Sơn (CĐNVQG), Ông Trần Song Nguyên… Ông Nguyễn Văn Hiệp (DB Ro Khanna), BS Phạm Hoàng Tánh, Ông Đỗ Doãn Quế, Cô Vân Lê (Học Khu East Side )…

Một chương trình ca nhạc phong phú với những ca khúc nhắc lại cuộc chiến đấu hào hùng của Quân Dân Miền Nam , và người tị nạn công sản, vượt biên vượt biển tìm tự do, để có sự hiện diện của chúng ta trên đất nước Hoa Kỳ này.

Buổi văn nghệ chấm dứt lúc 7:30pm .

Theo BTC cho biết có hơn 500 người đã ký‎ yểm trợ, trong đó có những gia đình người Hoa Kỳ. Khách tham dự đến từ các thành phố Hayward, Oakland, Stockton, Sacramento…BTC cùng cho biết sẽ có một chuyến xe bus chở những ai muốn đi trực tiếp tham dự buổi điều trần, sẽ diễn ra vào lúc 9:00am ngày thứ Tư 25/4/2018 tại nhà quốc hội tiểu bang Sacramento. Những ai cần tìm hiểu thêm về SB 895 có thể vào trang http://baovecongdong.com.



Tưởng cùng nên biết thêm, trước buổi văn nghệ diễn ra cũng có một vài ý kiến chống đối SB 895 vì những hiểu lầm dự luật SB 895 là dự luật đưa ra để “xóa bỏ ngày Quốc Hận 30/4”. Khi bài báo này đến tay độc giả, không biết “số phận” SB 895 như thế nào. Theo TNS Jannet “Nếu không thông qua được Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện thì phải đệ trình lại vào năm sau.” Nếu được thông qua, SB 895 sẽ đem ra bầu tại Thượng Viện, và những nội dung sẽ được đệ trình (hạn chót) vào năm 2020, thực thi vào năm 2021 sau khi có sự đóng góp…của công chúng.





(e) On or before December 31, 2020 , the Instructional Quality Commission shall submit the model curriculum to the state board, and the state board shall adopt, modify, or revise the model curriculum on or before March 31, 2021 .

(f) The Instructional Quality Commission shall provide a minimum of 45 days for public comment before submitting the model curriculum to the state board.

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB895

Hiện nay có 92 ngôn ngữ được xử dụng tại California , dân số người Việt tị nạn (tại CA) khoảng nửa triệu trong tổng sô dân 40 triệu của tiểu bang. Tại Thượng viên có 40 TNS.

TNS Janet là vị Thương Nghị Sĩ đại diện cho cư dân địa hạt 34 tại nam CA, nhưng là “Tiếng Nói” của cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản tại Thượng Viện California.