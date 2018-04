Canada: Nghi Can Tông Xe Giết 10 Người Bị Truy Tố 10 Tội/Nạn Nhân

TORONTO - Người lái xe bị nghi dự mưu giết người bằng xe van ra toà lần đầu tiên trong ngày Thứ Ba cùng với các chi tiết về động lực gây tội ác.Vụ xe van phóng tới người bộ hành tại Toronto gây thiệt mạng 10 người và 15 người bị thương mang dấu ấn của bạo động Hồi Giáo đã thấy tại Hoa Kỳ và Tây Âu, nhưng các viên chức Canada không coi là bằng chứng của đe dọa an ninh quốc gia.Nghi can Alex Monassian 25 tuổi ra toà lúc 10 giờ sáng (giờ miền đông) theo loan báo của cảnh sát Canada.Các tố giác chống lại hung thủ sẽ đuợc công bố vào khi ấy.Reuters đưa tin: Thủ Tướng Justin Trudeau xác nhận: vụ xe van tông người bộ hành tại Toronto không làm thay đổi kế hoạch an ninh bảo vệ hội nghị thượng đỉnh G-7 sẽ họp vào Tháng 6 – theo lời ông, không có lý do để người dân Canada phải sống trong lo sợ.Bản tin hôm Thứ Ba của báo Washington Post cho hay nghi can đã bị truy tố 10 tội giết người bậc một tính theo mỗi nạn nhân mà ông ấy gây ra mà động lực cho tới giờ vẫn chưa rõ.