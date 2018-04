Nữ Giáo Sư VN Đoạt Giải Thưởng $505,000 Để Nghiên Cứu Trị Bệnh Khó Chữa Trước Đây

BUFFALO, N.Y. – Juliane Nguyen, phó giáo sư về dược tại trường Đại Học Buffalo, đã nhận được giải thưởng CAREER của National Science Foundation (NSF), là vinh dự uy tín nhất của tổ chức dành cho giáo sư nghề nghiệp sớm.Chương trình CAREER thừa nhận giáo sư đầy hứa hẹn là người mẫu mực cho vai trò của giáo sư và học giả, và cung cấp tài trợ cho những người nhận để theo đuổi nghiên cứu xuất sắc mà tương quan với sự tiếp cận giáo dục.Phần thưởng cấp cho 5 năm, trị giá $505,000, sẽ hỗ trợ cho việc làm của Nguyen để phát triển các phương pháp giúp các mô bào lớn, như proteins và nucleic acids, thâm nhập vào màng tế bào. Nghiên cứu có thể cho phép việc điều trị một số bệnh không thể chữa trị trước đây.Đề án này cũng sẽ phát triển một chương học vật liệu sinh học cho các sinh viên hậu đại học, cung cấp việc giảng dạy tương tác với các trường trung học, và thiết lập một chương trình tư vấn cho các sinh viên thiểu số và nữ thích thú với khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM).Giải thưởng cho thấy sự thành công của Đại Học UB trong việc lôi cuốn một số nhà nghiên cứu trẻ tài ba nhất tới Western New York.Nguyen, tham gia trong Phân Khoa Dược của Đại Học UB vào năm 2013, thiết kế và kỹ sư nhắm vào các trang mạng bệnh. Sử dụng số tiền tài trợ này Nguyen sẽ phát triển các túi nhỏ trong lỗ chân lông cho phép nhỏ thuốc điều trị thẳng vào các tế bào.Nguyen cũng là người tham gia chính trong giải thưởng 1.58 triệu đô la từ National Institutes of Health (NIH) để phát triển việc điều trị ngăn ngừa sự thông truyền giữa các tế bào ung thư.Nguyen lấy bằng tiến sĩ ngành dược và bằng dược sĩ từ Đại Học Philipps University, và hoàn tất học bổng hậu tiến sĩ tại Đại Học University of California, San Francisco.